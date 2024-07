News Brevi – 01.07.2024

AIR FRANCE-KLM: AGGIORNAMENTO SULLE PRENOTAZIONI ESTIVE – Air France-KLM Group informa: “Air France e Transavia France stanno attualmente subendo pressioni sugli unit revenues previsti per la stagione estiva a causa dei prossimi Giochi Olimpici a Parigi, con il traffico da e per la capitale francese in ritardo rispetto alle altre principali città europee. I mercati internazionali mostrano un significativo evitamento di Parigi. Anche i viaggi tra la città e altre destinazioni sono al di sotto della consueta media di giugno-agosto, poiché i residenti in Francia sembrano rinviare le loro vacanze a dopo i Giochi Olimpici o prendere in considerazione piani di viaggio alternativi”. “Di conseguenza, Air France-KLM stima attualmente un impatto negativo sui suoi prossimi unit revenues in un ordine di grandezza, da 160 milioni di euro a 180 milioni di euro per il periodo da giugno ad agosto 2024. Questo evento non ha alcun impatto sulla nostra guided capacity in questa fase. Maggiori dettagli saranno forniti in occasione della presentazione dei risultati semestrali del Gruppo, il 25 luglio. Si prevede che i viaggi da e verso la Francia si normalizzeranno dopo i Giochi Olimpici, con livelli di domanda incoraggianti previsti per la fine di agosto e il mese di settembre”, conclude Air France-KLM Group.

60 ANNI PER IL CENTRO SPORTIVO DELL’AERONAUTICA MILITARE – Lunedì 1° luglio il Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle ha tagliato il prestigioso traguardo dei 60 anni di attività. Nel 1964 lo Stato Maggiore Aeronautica decretò la costituzione di un nuovo Reparto che rispondesse alla necessità di coordinare tutta l’attività sportiva agonistica, fino ad allora praticata in maniera disorganica e amatoriale. Dopo un’attenta analisi, l’antico idroscalo di Vigna di Valle fu scelto come sede del nuovo ente in quanto racchiudeva tutti i requisiti per poter ospitare gli atleti e disporre degli impianti necessari ad un centro sportivo di alto livello. Furono necessari dei lavori di adeguamento delle strutture esistenti alle esigenze tecnico-logistiche del nuovo reparto insediato: il campo per le manovre e la sperimentazione dei sistemi di atterraggio automatico dei dirigibili fece posto alla pista di atletica, mentre la grande aviorimessa Saporiti, inizialmente adibita alla manutenzione degli idrovolanti del Soccorso Aereo, fu ristrutturata internamente per ospitare un campo di basket coperto con due tribune laterali per il pubblico. Fra le prime discipline ospitate a Vigna di Valle oltre agli sport “nobili” come la Scherma, già nata all’interno di Palazzo Aeronautica fin dal 1947, ricordiamo anche la regina delle discipline, l’Atletica Leggera, e quelle minori come l’Hockey su prato e il Pattinaggio a Rotelle che comunque hanno contribuito in maniera sostanziale ad alimentare il palmares del CSAM, sempre in continua crescita in termini di titoli nazionali e internazionali. Nel 1971, con il contributo del CONI, iniziò un programma di ammodernamento ed ampliamento delle strutture di supporto con la costruzione di nuovi alloggi, comprensivi di uffici, sale briefing, mensa, circolo ricreativo e sale dedicate per ospitare oltre 100 atleti che, al tempo, svolgevano il servizio di leva. Grazie ad un nuovo contributo erogato dal CONI, nel 1985 furono ammodernati gli impianti sportivi: il campo di atletica, di pallacanestro e la sala d’armi. Altre grandi opere di ammodernamento e potenziamento delle strutture vennero effettuate negli anni seguenti, tra cui il completo rifacimento delle pista in tartan e l’allestimento di una nuova sala di muscolazione. Le nuove strutture del Centro Sportivo furono inaugurate nella primavera del 1989 dall’allora ministro dello Sport, Turismo e Spettacolo Franco Carraro, già aviere atleta a Vigna di Valle durante il servizio di leva (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO DI VERTICE DEL PISQ E DEL CAMRAS – Si è svolta a Perdasdefogu, in Sardegna, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, del rappresentante del Governo per la Regione Autonoma della Sardegna, Onorevole Corrias, di numerose autorità militari, istituzionali, religiose e dei Sindaci di Comuni limitrofi, la cerimonia di avvicendamento al Comando del Poligono Interforze di salto di Quirra (P.I.S.Q.) e del Comando Aeronautica Militare per la Regione Sardegna (C.A.M.R.A.S.) tra il Generale di Brigata Aerea Davide Marzinotto (uscente) ed il Generale Brigata Aerea Davide Cipelletti (subentrante). Il C.A.M.R.A.S. assicura le funzioni territoriali AM e di collegamento con gli Enti e le amministrazioni territoriali/locali, garantendo l’espletamento delle attività di natura presidiaria e costituendo il naturale anello di congiunzione tra la Forza Armata e gli Enti governativi locali. Concorre, inoltre, con le autorità locali all’organizzazione e gestione delle situazioni di pubbliche calamità nonché le situazioni di necessità. Per l’espletamento delle proprie funzioni presidiarie, il C.A.M.R.A.S. si avvale del R.S.S.T.A. di Decimomannu nonché di tutti gli Enti A.M. dislocati sul territorio della R.A.S.. Il Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze di Salto di Quirra (PISQ), assicura l’addestramento avanzato integrato e multi-dominio delle FF.AA. nazionali e straniere, oltre ad ospitare l’esecuzione di prove sperimentali, di test e di sviluppo di sistemi prototipici e sperimentali e collaborare con enti scientifici ed universitari nazionali, realtà industriali estere e Società civili operanti nel settore della difesa e non. Favorisce lo sviluppo di collaborazioni nel settore spazio e con i sensori dislocati nel suo territorio è parte integrante del programma europeo per il monitoraggio dei detriti spaziali denominato Space Surveillance and Tracking (SST) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIR ASTANA GROUP OTTIENE NUMEROSI PREMI AI WORLD AIRLINE AWARDS 2024 – Air Astana è stata nominata “Best Airline in Central Asia & CIS” per la dodicesima volta e ha ricevuto il premio come “Best Airline Staff Service in Central Asia & CIS” per l’ottava volta. Inoltre, FlyArystan, la compagnia aerea low cost di proprietà di Air Astana al 100%, ha vinto per la seconda volta il premio come miglior compagnia aerea low cost in Asia centrale e CSI. L’evento di premiazione è ospitato da Skytrax, l’organizzazione internazionale di classificazione del trasporto aereo. Peter Foster, CEO del Gruppo Air Astana, ha dichiarato: “Siamo onorati di essere riconosciuti ancora una volta per la nostra eccellenza nella regione. Questi premi sottolineano la dedizione di tutto il nostro team, sia di Air Astana sia di FlyArystan, nel mantenere gli standard più elevati e nel fornire la migliore esperienza ai nostri clienti su ogni volo. Ricevere questi prestigiosi riconoscimenti evidenzia il nostro costante impegno verso l’eccellenza in ogni aspetto del nostro servizio”. Edward Plaisted, CEO di Skytrax, ha commentato: “È un grande risultato per Air Astana essere nominata la migliore compagnia aerea in Asia centrale e CSI per la dodicesima volta. Occupare anche il primo posto per il Best Airline Staff Service in Asia centrale e CSI è una testimonianza degli elevati standard raggiunti da Air Astana. Inoltre, è un risultato fantastico per FlyArystan vincere il premio come migliore compagnia aerea low cost in Asia centrale e CIS per il secondo anno consecutivo, il quale dovrebbe essere motivo di grande orgoglio per il management e lo staff di FlyArystan”.

L’F-35 E’ UN MOLTIPLICATORE DI FORZE IN EUROPA – F-35 informa: “Il crescente numero di F-35 in Europa sta trasformando l’interoperabilità della NATO. Gli F-35 forniscono capacità avanzate di quinta generazione. Il mese scorso, un mix internazionale di F-35 ha unito le forze durante la prima NATO basic fighter maneuvering exercise in Germania, dove i manutentori dell’aeronautica americana hanno prestato assistenza agli F-35 norvegesi per la prima volta. A gennaio l’aeronautica americana e gli F-35 britannici si sono addestrati con gli alleati durante l’esercitazione Steadfast Defender 24. A febbraio gli F-35 norvegesi sono tornati in Islanda per supportare la missione di sorveglianza aerea della NATO. L’interoperabilità degli F-35 è stata pienamente dimostrata quest’anno in Europa, dove gli F-35 si stanno dimostrando un moltiplicatore di forza senza eguali. A marzo gli U.S. Marine Corps F-35 e un KC-130J hanno condotto operazioni distribuite in Svezia, segnando la prima volta che un F-35 americano ha visitato il nuovo paese membro della NATO. Nel frattempo gli F-35 danesi si sono addestrati per la prima volta con i Gripen svedesi. Nello stesso mese, i Royal Netherlands Air Force F-35 hanno assunto i Benelux Air Policing duties dagli F-16 olandesi. A maggio gli F-35 americani e olandesi si sono addestrati con gli F-16 e altri velivoli alleati nei Paesi Baltici. Il mese successivo, gli F-35 norvegesi si sono addestrati con un bombardiere americano B-52 sulla costa norvegese, insieme a caccia svedesi e finlandesi. L’Italia ha recentemente schierato un carrier strike group a supporto della F-35B Initial Operational Capability a bordo della ITS Cavour, ammiraglia della Marina Militare italiana. Gli F-35 italiani hanno supportato numerose esercitazioni e missioni NATO negli ultimi anni. La presenza dell’F-35 in Europa è destinata a crescere. Entro il 2030, più di 600 F-35 saranno basati in Europa. Quest’anno la Repubblica Ceca ha aderito ufficialmente al programma F-35, il primo F-35 della Polonia continua a progredire sulla linea di produzione e la Grecia ha confermato i piani per l’acquisto di F-35”.

QANTAS: I CLASSIC PLUS REWARD SEAT PRENDONO IL VOLO – Migliaia di frequent flyer Qantas partiranno dall’Australia questa settimana, utilizzando per la prima volta i nuovi Classic Plus reward seats della compagnia aerea. Da quando le prenotazioni Classic Plus sono state attivate ad aprile, i Frequent Flyer di Qantas hanno riscattato un’offerta senza precedenti, 10,7 miliardi di punti sulle prenotazioni di voli internazionali Qantas. Si tratta di un terzo in più rispetto a quanto utilizzato dai membri prima del lancio di Classic Plus. Più di 80.000 passeggeri inizieranno a partire da oggi sui loro Classic Plus reward flights, con Tokyo, Londra, Singapore, Queenstown e Bali tra le destinazioni più popolari prenotate. Un terzo dei passeggeri Classic Plus viaggerà anche nelle cabine First, Business e Premium Economy. Andrew Glance, CEO di Qantas Loyalty, ha affermato: “I nostri membri prenotano nove posti premio ogni minuto. Classic Plus ha rappresentato un punto di svolta, rendendo ancora più semplice per loro utilizzare i propri punti per ciò che conta di più, ovvero i viaggi”. Una volta che Classic Plus sarà implementato sulla rete domestica Qantas entro la fine del 2024, i membri avranno accesso a oltre 20 milioni di reward seats durante il periodo di prenotazione di 12 mesi consecutivi.

IL PRIMO A220 QANTASLINK ATTERRA IN TASMANIA MENTRE LA COMPAGNIA AEREA INVESTE NELLA NUOVA LOUNGE A HOBART AIRPORT – L’aereo Airbus A220 di Qantas Group è atterrato in Tasmania per la prima volta, portando un nuovo livello di comfort e sostenibilità per i passeggeri sull’Isola. Il servizio inaugurale da Melbourne a Hobart operato dall’A220 è atterrato alle 11:20, con il Flying Kangaroo che oggi ha annunciato anche i piani per un nuovo Qantas Club a Hobart Airport. Il volo è stato operato dal QantasLink A220 denominato Minyma Kutjara Tjukurpa, Gli A220 di Qantas Group sostituiranno costantemente la flotta Boeing 717 di lunga data di QantasLink, come parte del programma di rinnovo della flotta domestica del Gruppo, e opereranno fino a 26 voli settimanali tra Melbourne e Hobart. L’A220 inizierà a operare anche sulla rotta Melbourne-Launceston dal 12 novembre 2024. Qantas e Jetstar hanno inoltre raggiunto un nuovo accordo commerciale a lungo termine con Hobart Airport, che vedrà Qantas investire in una nuova lounge. L’apertura è prevista per il 2027, il nuovo Qantas Club avrà quasi il doppio della capacità attuale e presenterà i prodotti della Tasmania. Andrew Parker, Qantas Group Executive. ha affermato: “Il feedback dei clienti sull’A220 è stato fantastico e siamo davvero entusiasti di portarlo in Tasmania per la prima volta. La Tasmania è la patria dell’ecoturismo e non c’è posto migliore per operare con i nostri aerei A220, che generano il 25% in meno di emissioni per posto e il 50% in meno di rumore rispetto all’aereo che sostituiscono. Le loro dimensioni e la loro economia li rendono ideali per molte delle nostre rotte in Tasmania e questo è solo l’inizio. Continueremo ad aggiungere servizi con A220 man mano che riceveremo nuovi aeromobili nei prossimi mesi e anni. Stiamo anche lavorando a stretto contatto con Hobart Airport sui piani per una nuova lounge Qantas Club, per migliorare l’esperienza di viaggio pre-volo per i clienti”.

DECOLLANO LE NUOVE 24 ROTTE ESTIVE DI RYANAIR DA BRISTOL A FUERTEVENTURA E PRAGA – Ryanair questa mattina ha visto decollare dall’aeroporto di Bristol il primo volo della sua nuova rotta Summer ’24 da Bristol a Fuerteventura. Questa nuova rotta sarà operativa 4 volte a settimana come parte dell’orario Summer 24 di Ryanair, offrendo ai clienti una scelta ancora più ampia. Giovedì 4 luglio Ryanair lancerà anche il primo volo della sua nuova rotta Bristol-Praga. Anche questa rotta sarà inizialmente operativa 4 volte a settimana, per poi aumentare a 6 voli settimanali a ottobre. Fuerteventura e Praga sono solo 2 delle 6 nuove rotte che Ryanair opererà da/per l’aeroporto di Bristol quest’estate (36 rotte totali).

IBERIA CELEBRA IL 75° ANNIVERSARIO DEL SUO VOLO VERSO PARIGI – 75 anni fa, in questo giorno, un aereo Iberia decollò per la prima volta alla volta di Parigi. Questo volo storico ha segnato una pietra miliare significativa nell’aviazione commerciale spagnola e ha stabilito un collegamento cruciale tra Madrid e la capitale francese. Il 1° luglio 1949, il volo IB162 decollò da Madrid alle 10:30 su un aereo Douglas DC-4 Skymaster. È arrivato a Parigi alle 14:15 e poi ha proseguito la rotta verso l’aeroporto di Londra-Heathrow. Le caratteristiche innovative del Douglas DC-4 Skymaster lo resero un esponente dei progressi tecnologici e aeronautici dell’epoca. La compagnia aerea lo utilizzò tra il 1946 e il 1968. Oggi Iberia opera fino a dieci voli giornalieri tra le due capitali con l’Airbus A320neo. Questo modello può trasportare fino a 186 passeggeri, molti di più dei 66 passeggeri che hanno potuto usufruire della prima tratta per Parigi. L’A320neo è l’aeromobile più avanzato, in termini di tecnologia ed efficienza, nella flotta. Dotato di motori CFM LEAP-1A, è più silenzioso del 50% rispetto ai suoi predecessori, consuma tra il 15% e il 20% in meno di carburante e, quindi, riduce le emissioni di CO2 e produce il 50% in meno di NOx. In occasione dell’anniversario dei voli tra Madrid e Parigi, Iberia offrirà Avios bonus. I clienti Iberia Plus avranno Avios doppi su qualsiasi prenotazione effettuata tra il 1° luglio e il 31 luglio 2024 per viaggiare tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2024 a Parigi. Inoltre, i passeggeri Iberia Plus potranno anche partecipare all’estrazione di due abbonamenti da tre giorni per un viaggio a Disneyland Paris. Si svolgerà il 1° agosto 2024 e il vincitore verrà avvisato poco dopo. L’unico requisito è essere socio Iberia Plus.

EMIRATES ACCOGLIE A BORDO LA CENTENARIA RACHIDA SMATI – Emirates informa: “Emirates ha recentemente accolto la centenaria ed esperta viaggiatrice di 101 anni Rachida Smati a bordo del suo volo per Algeri lo scorso fine settimana. Per mostrare il suo apprezzamento al cliente che ha viaggiato molto e assicurarsi che abbia l’esperienza di viaggio più confortevole possibile, la compagnia aerea ha esteso un First-Class upgrade per Rachida. È stata inoltre accolta da un team dedicato che si è assicurato che fosse accompagnata velocemente attraverso l’aeroporto prima di dirigersi nella First-Class lounge per un’esperienza rilassante prima dell’imbarco sul volo. Rachida, cittadina algerina, è volata ad Algeri con Emirates dopo aver visitato amici e parenti a Dubai. Alla sua terza visita in città, Rachida la considera una delle sue destinazioni preferite per la sua accessibilità, gli elevati standard di assistenza medica e le vivaci attrazioni. Rachida prevede di diventare un visitatore abituale con Emirates come compagnia aerea preferita”. Rachida ha espresso il suo apprezzamento per i team che hanno contribuito a facilitare un’esperienza di viaggio fluida in ogni punto di contatto: “Ho avuto un’ottima esperienza sul mio volo Emirates per Dubai, il personale di cabina è stato molto gentile e disponibile. Non vedo l’ora di tornare ad Algeri a bordo di Emirates”. “Nata in Algeria nel 1923, il primo volo di Rachida fu per Parigi quando aveva 21 anni. Continua a essere un’appassionata viaggiatrice e ama volare con Emirates per l’onboard experience e il servizio esclusivi, oltre che per la costante attenzione al comfort del cliente a terra e in volo”, conclude Emirates.

LEONARDO: AVVIATI I DUE NUOVI PROGETTI SOLVERS WANTED 2024 SU BIO-INSPIRED SENSOR TECHNOLOGY – Leonardo informa: “Lo scorso mese di maggio si è svolto il kick-off meeting dei due progetti vincitori della challenge tecnologica “Bio-inspired sensor technology”, uno dei cinque format ospitati all’interno di Solvers Wanted, la piattaforma di scouting tecnologico di Leonardo che individua e promuove soluzioni innovative, in collaborazione con università, centri di ricerca, imprese e start up su scala globale. Solvers Wanted è il nostro concetto di trasformazione ed evoluzione dell’Open Innovation come strumento a supporto dello sviluppo tecnologico del Gruppo, con un approccio demand-driven per identificare soluzioni a specifiche esigenze, in grado di accelerare lo sviluppo di piani tecnologico/strategici in linea con il Piano Industriale 2024-2028”. Come spiega Simone Ungaro, Chief Strategy and Innovation Officer di Leonardo, “Con Solvers Wanted, Leonardo parte dal punto di vista dell’industria per comprendere le esigenze, e poi si muove verso il sistema composto da imprese, centri di ricerca, università, per esplorare le possibili soluzioni”. “La challenge tecnologica Bio-inspired sensor technology, lanciata a ottobre 2023, aveva lo scopo di ricercare soluzioni nell’ambito dei sensori neuromorfici da impiegare nelle applicazioni di Detection & Tracking. I sensori neuromorfici sono sensori elettro-ottici che, riproducendo le funzionalità della retina, si comportano in modo simile all’occhio umano. Rientrano in questa categoria i sensori event-based, che reagiscono ai cambiamenti dell’intensità della luce piuttosto che a frame rate (sequenze di fotogrammi) o segnali di controllo artificiali, i sensori che emulano la gestione della dinamica dell’occhio umano e i sensori che applicano un processing neuromorfico. I vincitori della challenge, che si aggiudicano un contratto diretto di collaborazione di 12 mesi con Leonardo, sono: La start up EYE-TECH di Carrara con il progetto EYE2DRIVE – Building the digital EYE, coordinata da Monica Vatteroni e Andrea Raggi; Il Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi dell’Università di Genova con il progetto SENSE-NN – symbolic end-to-end neuromorphic sensing, coordinato dal Prof. Fulvio Mastrogiovanni. Il kick-off meeting dei progetti si è tenuto presso lo stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze) alla presenza di Pierpaolo Gambini, responsabile dell’UO Open Innovation, Manuel Fuselli (Solvers Wanted, startup e spinoff), Antonio Porta (CTO LoB Optronics) e Marco Morini (CTIO Innovation – Quantum & Optronics Key Enabling Technologies)”, conclude Leonardo.

EVE AIR MOBILITY ANNUNCIA 94 MILIONI DI DOLLARI DI NEW EQUITY PER SOSTENERE LO SVILUPPO DI eVTOL – Eve Air Mobility (“Eve”), global electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft manufacturer and services provider, ha annunciato 94 milioni di dollari di nuovi equity financing da parte di più investitori. Il finanziamento, che comprende l’emissione di nuove azioni ordinarie e warrant, prevede la partecipazione di un gruppo eterogeneo di società industriali globali che includono Embraer, Nidec e altri investitori finanziari. Il nuovo finanziamento posiziona fortemente l’azienda per il successo futuro e sosterrà il continuo sviluppo e produzione di eVTOL dell’azienda. “Apprezziamo la fiducia che questi investitori ripongono in Eve. Il nuovo capitale, insieme alla liquidità e alle linee di credito esistenti, garantisce che Eve sia ben posizionata mentre continuiamo a dare slancio e ad avanzare nello sviluppo e nella produzione del nostro eVTOL”, ha affermato Eduardo Couto, chief financial officer at Eve Air Mobility. “Con il più grande pre-order book del settore, con lettere di intenti per 2.900 aeromobili e forti partner per lo sviluppo del programma, Eve continua a dimostrare l’opportunità che la nostra azienda offre sia agli investitori strategici che finanziari”. La Società ha stipulato accordi, con data 28 giugno 2024, per l’emissione e la vendita di 23.500.000 nuove azioni ordinarie della Società a un prezzo di acquisto di $4,00 per azione, lo scambio di determinati warrant con azioni ordinarie e la concessione di warrant a determinati investitori. Si prevede che il collocamento privato genererà per Eve un ricavo lordo di 94 milioni di dollari, prima di detrarre altre spese di offerta. Si prevede che il finanziamento azionario verrà chiuso nelle prossime settimane, subordinatamente al rispetto delle consuete condizioni di chiusura. L’azienda sta completando l’assemblaggio del suo primo full-scale eVTOL prototype, a cui seguirà una campagna di test. Allo stesso tempo, Eve continua a sviluppare un portafoglio completo di servizi e soluzioni operative, tra cui Vector, un esclusivo Urban Air Traffic Management software per ottimizzare e scalare le Advanced Air Mobility operations in tutto il mondo.