Qatar Airways dà il benvenuto alla quinta destinazione in Germania con il lancio dei voli per Amburgo

Il primo volo di Qatar Airways per Hamburg Airport (HAM) in Germania è atterrato oggi, segnando il lancio di voli giornalieri non-stop dall’Hamad International Airport (DOH) di Doha, in Qatar.

“Amburgo diventa la quinta destinazione di Qatar Airways in Germania, oltre a Berlino, Dusseldorf, Francoforte e Monaco, contribuendo a soddisfare la forte domanda del mercato. La ‘World’s Best Airline’ (Skytrax 2024) ha registrato nel 2023 una crescita del 62% dei passeggeri in partenza dalla Germania rispetto all’anno precedente.

La nuova connessione si aggiunge ulteriormente alla rete di rotte della compagnia aerea di oltre 170 destinazioni in tutto il mondo, collegando senza soluzione di continuità i viaggiatori dalla Germania settentrionale a Doha e oltre, rendendo allo stesso tempo la metropoli di Amburgo ancora più accessibile per persone provenienti da tutto il mondo.

Il percorso supporta anche le relazioni economiche e commerciali tra la Germania settentrionale, l’Asia, l’Africa e il Medio Oriente. Si prevede che i voli offriranno una crescita fino all’11% nel settore cargo di Amburgo rispetto allo scorso anno

Il primo volo è stato accolto a terra dal Dr. Peter Tschentscher, First Mayor of Hamburg, Mr. Ali Al-Boainian, Charge de Affair of the Embassy of the State of Qatar in Berlin, Mr. Thierry Antinori, Chief Commercial Officer Qatar Airways, Eng. Abdulaziz Ali Al-Mawlawi, CEO Visit Qatar, H.E. Lothar Freischlader, German Ambassador to the State of Qatar, Christian Kunsch, Hamburg Airport CEO, Dr. Malte Heyne, CEO of the Hamburg Chamber of Commerce. L’aeroporto di Amburgo è il più antico aeroporto commerciale del mondo e la città è un hub chiave per il commercio globale e i viaggi d’affari”, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Qatar Airways dà un caloroso benvenuto alla bellissima città di Amburgo come ultima destinazione ad unirsi alla sua vasta rete di rotte e suo quinto gateway in Germania, un mercato chiave per la compagnia aerea. Mentre le relazioni bilaterali tra Qatar e Germania continuano a rafforzarsi, siamo lieti di iniziare questo percorso che rafforzerà ulteriormente importanti legami economici e commerciali tra i due paesi. Con il nostro hub in posizione centrale a Doha, siamo ben posizionati per poter facilitare le esportazioni da est a ovest e viceversa, e non vediamo l’ora di vedere la crescita di questa rotta nei prossimi anni dal migliore aeroporto del mondo e con la migliore compagnia aerea del mondo”.

Il First Mayor of Hamburg, Peter Tschentscher, ha dichiarato: “Amburgo è una città internazionale con relazioni commerciali secolari con tutti i continenti. Buoni collegamenti aerei tramite l’Hamburg Airport Helmut Schmidt sono importanti per l’economia, la scienza e la cultura della città anseatica. Qatar Airways è una delle compagnie aeree migliori e più moderne e ora aggiunge Amburgo alla sua rete di oltre 170 destinazioni con voli giornalieri per Doha”.

Thierry Antinori, Chief Commercial Officer, Qatar Airways, ha dichiarato: “In qualità di migliore compagnia aerea del mondo, cerchiamo sempre di offrire ai nostri passeggeri l’accesso al pluripremiato servizio Qatar Airways e al prodotto di bordo tramite l’Hamad International Airport, votato World’s Best Airport and Airport Retail by Skytrax in 2024, e la nostra nuova rotta tra Doha e Amburgo è la prova di questo impegno. Siamo orgogliosi di offrire ai clienti del nord della Germania una delle scelte di aerei più moderne e confortevoli al mondo per viaggiare verso alcune delle loro destinazioni preferite, sia per lavoro che per piacere”.

L’Hamburg Airport Chief Executive Officer, Christian Kunsch,, ha dichiarato: “Diamo un caloroso benvenuto a Qatar Airways all’aeroporto di Amburgo. Essendo l’aeroporto commerciale della città più grande della Germania settentrionale, il nostro obiettivo è quello di essere ben collegato a livello internazionale. Il nuovo collegamento da Amburgo a Doha, uno degli hub più importanti e in più rapida crescita, aumenta notevolmente la connettività tra Amburgo e il mondo. I nostri passeggeri possono ora aspettarsi una flessibilità ancora maggiore nella pianificazione del viaggio, mentre Amburgo continua ad acquisire importanza come sede commerciale e destinazione di viaggio”.

Il Visit Qatar Chief Executive Officer, Eng. Abdulaziz Ali AL Mawlawi, afferma: “Noi di Visit Qatar siamo lieti di partecipare a un altro traguardo significativo per Qatar Airways e il fiorente settore turistico del Qatar. Questa espansione rafforzerà la connettività globale del Qatar e sottolineerà il nostro impegno a diventare una destinazione turistica leader. L’esperienza dei visitatori in Qatar si distingue per un servizio eccezionale, offerte diversificate e attività coinvolgenti. Accogliendo i visitatori tedeschi, promuoviamo lo scambio culturale e arricchiamo il panorama turistico”.

“Con la sua posizione centrale, l’Hamad International Airport di Doha è un punto di collegamento ideale per i viaggi a lunga distanza dalla Germania. La rete di rotte Qatar Airways comprende popolari destinazioni a lungo raggio per i viaggiatori tedeschi, come le Maldive, Singapore, Filippine, Bangkok e Città del Capo, oltre ad alcune gemme nascoste come Goa in India, Kilimanjaro in Tanzania e Chengdu in Cina. Gli orari dei voli verso le popolari destinazioni a lungo raggio sono coordinati in modo ottimale con i collegamenti aerei garantendo un’esperienza di viaggio senza soluzione di continuità per tutti i passeggeri”, conclude Qatar Airways.

Orario dei voli per Amburgo:

Ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica (orari locali)

Da Doha (DOH) ad Amburgo (HAM) – QR89 Partenza 08:35, Arrivo 14:10

Da Amburgo (HAM) a Doha (DOH) – QR90 Partenza 15:40, Arrivo 22:40

Ogni martedì, giovedì e sabato (orari locali)

Da Doha (DOH) ad Amburgo (HAM) – QR91 Partenza 02:15, Arrivo 07:50

Da Amburgo (HAM) a Doha (DOH) – QR92 Partenza 09:20, Arrivo 16:20

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)