ATR: Christopher Jones è stato nominato Head of Region Americas and Managing Director & President ATR Americas, Inc.

ATR ha nominato Christopher Jones come Head of Region Americas, a partire dal 1° luglio 2024 e Managing Director & President ATR Americas, Inc., a partire dal 1° agosto 2024.

In questo ruolo, Christopher riporta ad Alexis Vidal, Senior Vice President Commercial e ha sede presso le strutture ATR a Miami, Florida.

“Christopher arriva in ATR con oltre 30 anni di successi commerciali nella vendita di aeromobili e ha ricoperto posizioni di leadership senior presso Airbus, Bombardier e British Aerospace. Si unisce a noi da Aero Design Labs con sede in Texas, una società che progetta, sviluppa e drag reduction kits, generando risparmi di carburante per gli aerei commerciali. In qualità di Chief Commercial Officer, Christopher ha guidato il percorso dell’azienda verso il profitto, assicurandosi anche una partnership strategica con Delta Air Lines.

Prima di Aero Design Labs, Christopher è stato Senior Vice President Customers per Airbus North America, dove era responsabile di tutte le strategie commerciali e di vendita nella regione, coprendo alcune delle più grandi compagnie aeree passeggeri e cargo del mondo. La sua carriera in Airbus è durata 20 anni, comprese le vendite dell’A330neo, A350, A321neo/LR/XLR e A220.

Presso Bombardier, Christopher ha guidato le campagne di vendita in Nord America per la C-Series (A220), che hanno portato a impegni da parte di JetBlue e Breeze, nonché ad ulteriori vendite del CRJ-900 a Delta Air Lines e American Airlines. Attraverso la sua permanenza presso British Aerospace e Bombardier, Christopher ha acquisito una conoscenza approfondita del settore delle compagnie aeree regionali”, afferma ATR.

“Christopher ha sviluppato rapporti di fiducia a lungo termine con clienti, fornitori, lessors e compagnie aeree e opera con un elevato grado di integrità. Gli piace costruire team incentrati sul cliente e sviluppare talenti attraverso le loro carriere aerospaziali. È arrivato negli Stati Uniti nel 1990, come apprendista commerciale con British Aerospace in Hatfield, England, dopo aver completato la sua formazione in Economia e Finanza presso l’Università dell’Hertfordshire”, prosegue ATR.

“In qualità di Head of Region Americas and Managing Director & President ATR Americas, Inc., Christopher svolgerà un ruolo fondamentale nello sviluppo di ATR nella regione, in particolare negli Stati Uniti, e nel supporto dei clienti dell’azienda”, conclude ATR.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)