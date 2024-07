Cristina Casati nominata nuova Sales Manager Italia e Grecia per Delta Air Lines

Delta Air Lines ha nominato Cristina Casati nuova Sales Manager per l’Italia e la Grecia. Basata a Milano, Cristina supervisionerà le attività commerciali e di vendita nei Paesi di competenza, oltre a supportare a livello strategico i partner di joint-venture Delta, Air France e KLM.

“Con 30 anni di esperienza nel mondo del turismo, Cristina è una professionista esperta nel campo delle vendite, con una profonda conoscenza del mercato e delle sue dinamiche. All’interno di Delta, riporterà direttamente a Ilse Janssens, General Manager Continental Europe, EMEAI Sales.

Prima di entrare in Delta Air Lines, Cristina Casati ha ricoperto diverse posizioni in American Airlines, dove la sua carica più recente è stata quella di Regional Sales Manager Southeast Europe. Nel corso della sua carriera, Cristina ha anche ricoperto posizioni manageriali presso importanti tour operator, quali Hotelplan e Caleidoscopio.

Sul mercato italiano, Cristina Casati succede a Frederic Schenk, che ricoprirà in futuro il ruolo Regional Sales Manager Central, Eastern and Northern Europe Delta Air Lines, con base a Francoforte”, afferma Delta.

“Siamo molto felici di aver trovato in Cristina la nuova Sales Manager per l’Italia e la Grecia, e siamo certi che la sua preparazione e dedizione contribuiranno a sviluppare ulteriormente la nostra presenza in questi mercati”, ha commentato Ilse Janssens. “Colgo l’occasione per ringraziare Frederic Schenk per l’eccellente lavoro che ha svolto negli ultimi anni, e congratularmi per la sua nuova posizione all’interno di Delta in Germania, Paese che conosce profondamente e di cui padroneggia perfettamente la lingua”.

“Nata a Milano, Cristina è un’appassionata di arte e di balletto classico, oltre che una strenua viaggiatrice, che ama scoprire nuove destinazioni e culture nel mondo”, conclude Delta.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)