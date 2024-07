La Star Alliance Los Angeles Lounge è stata nominata ‘North America’s Leading Airport Lounge’ ai World Travel Awards 2024

La Los Angeles Airport Lounge di Star Alliance è stata insignita del titolo di ‘North America’s Leading Airport Lounge’ per il quinto anno consecutivo ai prestigiosi World Travel Awards di quest’anno. Il premio è stato annunciato durante la Caribbean & The Americas Gala Ceremony tenutasi sulla pittoresca isola di Saint Vincent il 1° luglio 2024.

Il CEO di Star Alliance, Theo Panagiotoulias, ha commentato la vittoria, affermando: “Il nostro obiettivo in Star Alliance è rendere i viaggi aerei più semplici e privi di stress. Le lounge sono essenziali per migliorare l’esperienza in aeroporto e la nostra Star Alliance LAX lounge è stata straordinaria fin dalla sua nascita. Siamo entusiasti che sia stata costantemente riconosciuta come una delle migliori del settore”.

Panagiotoulias ha ringraziato il team e ha continuato: “Desidero esprimere il mio sincero apprezzamento al team che lavora duramente e garantisce che la nostra LAX lounge funzioni perfettamente 24 ore su 24. Inoltre, ringrazio le nostre compagnie aeree membri di Star Alliance per la loro continua partnership, che ha contribuito alla lounge nel corso degli anni”.

“La Star Alliance lounge presso Los Angeles International Airport è rinomata come una delle migliori lounge aeroportuali a livello globale, ottenendo costantemente prestigiosi riconoscimenti del settore.

Dotato di una terrazza all’aperto, un muro d’acqua e viste panoramiche sulle colline di Hollywood, l’ampia lounge di 18.000 piedi quadrati cattura l’essenza del fascino californiano durante il giorno e si trasforma in uno spazio vivace al calare della notte. Per coloro che cercano un’esperienza tranquilla prima del volo o uno spazio per lavorare e cenare, la lounge offre ampie opportunità per rilassarsi e divertirsi.

I World Travel Awards celebrano e riconoscono l’eccellenza in tutti i settori chiave dell’industria dei viaggi, del turismo e dell’ospitalità. Istituito nel 1993, è uno degli award programmes più prestigiosi nel settore dei viaggi e del turismo”, conclude Star Alliance.

(Ufficio Stampa Star Alliance)