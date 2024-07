Turkish Airlines ordina quattro ulteriori Boeing 777 Freighter

Boeing e Turkish Airlines hanno annunciato oggi un ordine per quattro 777 Freighter, per rafforzare ulteriormente la posizione della compagnia aerea nel global air cargo market. Con questo ordine, Turkish Airlines opererà 12 777 Freighter.

“Questo nuovo investimento nell’espansione della nostra flotta cargo sottolinea il nostro impegno nel soddisfare la crescente domanda globale di air freight services”, afferma il Turkish Airlines Chief Cargo Officer, Ali Türk. “L’aggiunta di questi Boeing 777 Freighter non solo migliorerà le nostre capacità operative, ma costituirà anche un ulteriore passo avanti nella nostra visione strategica per raggiungere i vertici dell’air cargo sector in tutto il mondo, pur mantenendo la nostra posizione di leader, con il nostro servizio ed efficienza senza pari per i nostri clienti in tutto il mondo”.

“L’acquisto di ulteriori 777 Freighter da parte di Turkish Airlines aiuterà il vettore a soddisfare la crescente domanda di freight services, guidata dalla rapida crescita del commercio elettronico e dalla necessità di trasporti efficienti e affidabili in tutto il mondo. I nuovi cargo consentiranno a Turkish Airlines di ottimizzare le proprie operazioni cargo, ridurre i costi e consegnare merci in tempo a destinazioni in tutto il mondo”, afferma Boeing.

“Siamo orgogliosi di continuare la nostra partnership di lunga data con Turkish Airlines e di sostenere la sua espansione delle operazioni cargo con l’aggiunta dei Boeing 777 Freighter”, ha affermato Paul Righi, vice president of Boeing Commercial Sales for Eurasia. “La payload capacity, il range e la flessibilità del 777 Freighter consentiranno a Turkish Airlines di fornire un servizio clienti eccezionale, massimizzando al contempo l’efficienza operativa”.

“Il Boeing 777 Freighter è il twin-engine freighter più capace al mondo, con una maximum payload capacity di 102 tonnellate e un range di 9.200 chilometri (4.970 miglia nautiche).

Con oltre 265 consegne, il 777 Freighter è il Boeing best-selling freighter di tutti i tempi. In qualità di leader di mercato nel settore dei cargo airplanes, Boeing fornisce oltre il 90% della worldwide dedicated freighter capacity, compresi aerei di nuova produzione e convertiti.

Oltre ai cargo, Turkish Airlines opera una flotta di aerei Boeing che comprende il 777-300ER (Extended Range), il 737 Next-Generation, il 737 MAX e il 787 Dreamliner“, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)