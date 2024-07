Austrian Airlines decolla per Boston

Austrian Airlines espande la rete a lungo raggio e decolla con il volo inaugurale per Boston

Lunedì 1 luglio 2024 Austrian Airlines è decollata per la prima volta per Boston, lanciando il collegamento aereo diretto tutto l’anno da Vienna a Boston. La compagnia aerea austriaca volerà verso la metropoli statunitense sulla costa orientale fino a sei volte a settimana. Il volo sarà operato con un Boeing 767, che dispone di 211 posti.

Michael Trestl, Chief Commercial Officer di Austrian Airlines, è entusiasta dell’espansione strategica delle rotte: “Siamo lieti di aggiungere una destinazione estremamente attraente al nostro portafoglio di destinazioni Austrian Airlines con Boston. Espandendo la nostra rete a lungo raggio, offriamo ai nostri passeggeri un programma di viaggio diversificato, aumentando la nostra presenza nel mercato internazionale e rafforzando il nostro hub a Vienna”. E continua: “Boston è una destinazione affascinante per viaggiatori d’affari e di piacere con le sue rinomate istituzioni educative, tra cui Harvard e MIT, le sue affiliazioni commerciali e l’incomparabile fascino della città. In futuro, inoltre, sarà ancora più semplice per i visitatori provenienti dagli Stati Uniti recarsi a Vienna”.

Il tempo di viaggio tra Vienna e Boston è di circa 9 ore. Il volo sarà operato il lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica nonché ogni secondo martedì. La partenza da Vienna è alle 10:40, l’arrivo a Boston è alle 13:50. ora locale. Il volo di ritorno parte da Boston alle 17:10, con arrivo a Vienna alle 07:25 ora locale.

Con l’aggiunta di Boston come nuova destinazione, Austrian Airlines aumenta la sua presenza intercontinentale a un totale di 18 destinazioni, offrendo ai suoi passeggeri nel 2024 più di 125 destinazioni di viaggio in tutto il mondo.

Julian Jäger, Joint CEO e COO dell’Aeroporto di Vienna, è soddisfatto della collaborazione di successo tra Austrian Airlines e l’Aeroporto di Vienna e sottolinea: “Gli Stati Uniti sono il mercato a lungo raggio più importante per l’Aeroporto di Vienna. Con il nuovo collegamento diretto per Boston, il nostro vettore di origine Austrian Airlines espande la sua offerta nel Nord America. Boston, una delle città più antiche degli Stati Uniti, offre numerose attrazioni culturali e storiche. La modernizzazione e l’espansione della flotta a lungo raggio di Austrian Airlines arriverà a undici Boeing 787 Dreamliner”.

Il primo Dreamliner di Austrian Airlines è decollato nei giorni scorsi per New York

Il primo volo a lungo raggio con il nuovo Boeing 787-9 Dreamliner di Austrian Airlines è decollato il 15 giugno per New York. L’aereo ha marche di registrazione OE-LPL.

“Il ‘Dreamliner’ è all’altezza del suo nome e fa sì che i sogni diventino realtà. Siamo lieti che i nostri passeggeri possano godere della nostra ospitalità austriaca combinata con un comfort di viaggio nuovo e innovativo, a partire dal volo inaugurale di oggi sulla rotta a lungo raggio per New York”, afferma Michael Trestl, CCO di Austrian Airlines.

“Il Dreamliner può ospitare un totale di 294 passeggeri, di cui 26 posti in Business Class, 21 in Premium Economy e 247 in Economy Class. Gli ospiti in Business Class possono usufruire di sedili di dimensioni generose che possono essere facilmente trasformati in letti reclinabili. Oltre al massimo comfort, ogni posto offre accesso diretto al corridoio e abbondante spazio di stivaggio. Inoltre, i pannelli laterali rialzati dei sedili garantiscono una maggiore privacy.

Inoltre, il tanto atteso accesso a Internet verrà gradualmente introdotto nella flotta intercontinentale di Austrian Airlines. Sui voli a lungo raggio con il Boeing 787, agli ospiti viene ora offerta la messaggistica FlyNet gratuitamente in tutte le classi di prenotazione. Inoltre, i passeggeri possono scegliere tra due pacchetti WiFi a pagamento: il pacchetto FlyNet Premium da 2 ore per 15 euro o il pacchetto FlyNet Premium Full Flight per 25 euro. I soci HON Circle beneficiano sempre dell’accesso gratuito a FlyNet Premium sui voli intercontinentali con il Dreamliner.

Austrian Airlines si trova ad affrontare una pietra miliare significativa nel 2024. Con OE-LPL, Austrian Airlines inizia la modernizzazione e l’espansione della sua flotta a lungo raggio. Entro il 2028 altri dieci Boeing 787-9 sostituiranno gradualmente gli attuali jet a lungo raggio delle famiglie Boeing 777 e 767“, afferma Austrian Airlines.

“Con il Dreamliner, Austrian Airlines decolla verso una nuova era di aerei. L’integrazione di un totale di undici aerei Boeing 787-9 nei prossimi quattro anni è un segnale significativo per l’Austria come sede commerciale, per il nostro hub di Vienna e un passo importante verso il futuro”, afferma Annette Mann, CEO di Austrian Airlines.

Il secondo Dreamliner si è unito alla flotta a lungo raggio di Austrian Airlines

Il secondo Dreamliner di Austrian Airlines del tipo Boeing 787-9, con immatricolazione OE-LPM, è atterrato a Vienna giovedì 20 giugno, alle 18:00. Dopo aver ricevuto la livrea di Austrian Airlines a Teruel, Spagna, l’aereo è ora pronto ad entrare in servizio nei colori rosso-bianco-rosso. Solo pochi giorni fa, il 15 giugno, il primo Boeing 787-9 con registrazione OE-LPL ha effettuato il servizio a lungo raggio con Austrian Airlines ed è decollato per il suo primo volo verso New York.

Nei primi giorni OE-LPM ha volato sulla rete a corto raggio di Austrian Airlines, principalmente verso destinazioni come Dusseldorf, Francoforte e Berlino. Il 28 giugno il nuovo Dreamliner ha debuttato sulle rotte a lungo raggio con il suo primo volo intercontinentale per Chicago.

Oltre ai primi due Boeing 787-9, entro il 2028 altri nove sostituiranno gradualmente gli attuali jet a lungo raggio delle famiglie Boeing 777 e 767. L’integrazione di un totale di undici Boeing 787-9 nei prossimi quattro anni è prevista un segnale importante per l’Austria come piazza economica e per l’hub di Vienna.

Austrian Airlines lancia l’offensiva invernale a Innsbruck, ampliata l’offerta di voli tra Vienna e Innsbruck e aggiunti quattro nuovi collegamenti turistici diretti

Austrian Airlines amplia la sua offerta di voli tra Vienna e Innsbruck per il prossimo orario dei voli invernali 2024/2025. Dalla fine di ottobre 2024 fino a marzo 2025 compreso la linea verrà servita fino a tre volte al giorno. Buone notizie anche per il turismo incoming: da dicembre all’inizio di marzo ci saranno voli settimanali diretti da Innsbruck a Bruxelles, Copenhagen e Varsavia. Nella prossima stagione invernale, Amsterdam sarà nuovamente servita una volta alla settimana per un periodo prolungato fino alla fine di marzo.

Anche il turismo sciistico nazionale ne trarrà beneficio, poiché durante l’alta stagione sciistica, le rotte verso Stoccolma e Billund saranno operate come charter direttamente da Innsbruck, garantendo ai viaggiatori di arrivare rilassati alla loro destinazione tirolese.

“Con la nostra offerta di voli ampliata tra Vienna e Innsbruck, ora offriamo ai nostri ospiti maggiore flessibilità e quattro collegamenti turistici diretti con il Tirolo. Ci consideriamo parte dell’economia tirolese e il nostro impegno si riflette nel nostro programma di volo”, afferma Michael Trestl, CCO di Austrian Airlines.

Oltre alla rete ampliata di rotte di Austrian Airlines, Lufthansa Airlines servirà anche la rotta tra Innsbruck e Francoforte 11 volte a settimana, garantendo un collegamento con il resto del mondo via Francoforte. Inoltre, il collegamento Lufthansa Express Bus, offerto dall’estate 2024, continuerà anche in inverno con un massimo di quattro corse giornaliere verso l’hub di Monaco.

Austrian Airlines amplia l’offerta di voli per la Carinzia: a partire da quest’inverno è di nuovo disponibile il collegamento diretto tra Klagenfurt e Amburgo

Austrian Airlines offre la rotta da Klagenfurt ad Amburgo anche per il prossimo orario invernale 2024/2025. Questa tratta sarà servita il sabato dal 21 dicembre 2024 al 22 marzo 2025 compreso e quindi per un periodo più lungo rispetto allo scorso inverno.

La cooperazione di wet-lease con Braathens Regional Airlines, iniziata con l’orario estivo 2024, continuerà anche con l’orario invernale, consentendo fino a 13 voli settimanali tra Vienna e Klagenfurt. I voli in coincidenza tramite l’hub di Vienna collegano destinazioni in tutta Europa e nel mondo con la regione economica e la destinazione turistica della Carinzia. Con i collegamenti al mattino presto e alla sera tardi resta disponibile l’interessante possibilità di prenotare gite giornaliere da Klagenfurt all’interno della rete Austrian Airlines.

“Abbiamo visto l’anno scorso che molti passeggeri apprezzano il collegamento tra Klagenfurt e Amburgo. Vogliamo quindi continuare questo successo anche quest’inverno e rafforzare ulteriormente la sede in Carinzia. Dopotutto ci consideriamo parte dell’economia della Carinzia”, sottolinea Michael Trestl, CCO di Austrian Airlines. “Con un massimo di 13 collegamenti tra Klagenfurt e Vienna, garantiamo che i carinziani siano ben collegati con l’Europa e il mondo”.

Austrian Airlines pubblica l’Environmental Report 2023

Austrian Airlines è stata ancora una volta convalidata con successo in conformità con lo standard di gestione ambientale più esigente a livello mondiale, il regolamento europeo EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), e certificata con lo standard internazionale ISO 14001 per i sistemi di gestione ambientale. Ciò conferma il continuo impegno verso i più alti standard ambientali. Il sistema di gestione ambientale di Austrian Airlines è stato verificato per la seconda volta nel 2024. Gli auditor esterni hanno riconosciuto ancora una volta l’eccezionale competenza dei dipendenti responsabili dell’implementazione di EMAS.

Nell’ambito della rinnovata convalida, Austrian Airlines pubblica anche il suo environmental report per l’anno di riferimento 2023, in cui la compagnia fornisce informazioni complete sui suoi progressi ambientali e sottolinea il suo impegno per un’azione più sostenibile.

“La certificazione secondo i requisiti del regolamento EMAS è un processo impegnativo per l’intera azienda e comporta un elevato livello di impegno. Tuttavia siamo lieti di accettarlo, poiché il nostro sistema di gestione ambientale ci consente di dimostrare sistematicamente i nostri passi verso un futuro più sostenibile e di identificare ulteriori potenziali di ottimizzazione”, afferma Annette Mann, CEO, Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines)