Wizz Air rafforza ulteriormente il suo impegno a Roma

Wizz Air ha annunciato oggi la sponsorizzazione ufficiale della Wizz Air Rome Half Marathon, che si terrà per la prima volta a Roma il 20 ottobre 2024. La compagnia aerea ultra low-cost ha inoltre annunciato quattro nuove rotte internazionali, collegando Roma Fiumicino a Lisbona, Poznan, Bacau e Sarajevo.

“Wizz Air supporta la mobilità e uno stile di vita attivo, espandendo il proprio portafoglio di eventi dedicati alla corsa sponsorizzati dal 2015. L’annuncio di oggi, realizzato alla presenza dell’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Alessandro Onorato, è particolarmente speciale poiché, per la prima volta nella storia, Roma ospiterà una mezza maratona attraverso le strade storiche della città e i famosi siti patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. La mattina del 20 ottobre, le strade intorno ai più famosi monumenti di Roma saranno dunque riservate ai corridori e ai loro sostenitori. Questo evento unico attrarrà sia i corridori professionisti che gli appassionati amatoriali, sia dall’Italia che dall’estero.

Insieme a questo annuncio, Wizz Air ha anche ampliato la sua rete di voli low-cost da Roma Fiumicino con quattro nuove rotte per Lisbona in Portogallo, Poznan in Polonia, Bacau in Romania e Sarajevo in Bosnia ed Erzegovina. Il nuovo collegamento con Lisbona avrà un servizio giornaliero a partire dal 28 ottobre, mentre Poznan sarà servita tre volte a settimana a partire dallo stesso giorno. La rotta Roma – Bacau prenderà il via il 29 ottobre e sarà operata quattro volte a settimana. I voli tra Roma e Sarajevo saranno operati tre volte a settimana a partire dal 29 ottobre.

In totale, Wizz Air collega ora Roma con oltre 70 destinazioni in Europa e oltre. Insieme alle sei nuove rotte recentemente annunciate da Milano, Wizz Air porta a 10 i nuovi servizi a tariffe basse in Italia questo autunno, offrendo 1.000.000 di posti aggiuntivi di andata e ritorno all’anno per i passeggeri italiani. I voli sono già in vendita e possono essere prenotati tramite wizzair.com e l’app ufficiale di Wizz Air“, afferma Wizz Air.

Parlando oggi alla conferenza stampa di presentazione della Wizz Air Rome Half Marathon, József Váradi, CEO di Wizz Air, ha dichiarato: “L’annuncio di oggi sottolinea ancora una volta l’impegno a lungo termine di Wizz Air in l’Italia. Vent’anni fa, nel primo giorno di operazioni, uno dei primi voli di Wizz Air è atterrato a Milano e Roma; fin da allora abbiamo costantemente ampliato la nostra presenza e investito nel Paese. Ad oggi abbiamo 24 aeromobili in 5 basi in Italia e serviamo oltre 200 rotte verso più di 90 destinazioni in 38 paesi, da 25 aeroporti italiani. Continua il nostro impegno verso Roma, la più grande base WIZZ in Italia, e presto apriremo il nostro nuovo centro di addestramento a Fiumicino, oltre a espandere ulteriormente la nostra rete di voli low costa con quattro nuove rotte verso Lisbona, Poznan, Bacau e Sarajevo. Insieme alle più recenti rotte a Milano annunciate la scorsa settimana, stiamo aggiungendo un ulteriore milione di posti a sedere nel mercato italiano.

Wizz Air è sempre stata sostenitrice della mobilità e di uno stile di vita attivo. Correre e viaggiare a basso costo hanno molto in comune: entrambe sono attività democratiche, migliorano la vita delle persone mantenendole attive e creano nuove esperienze accessibili a tutti. Dal 2023 quasi 130.000 corridori hanno partecipato agli eventi di corsa di Wizz Air a Milano, Cluj Napoca, Londra, Budapest, Debrecen, Skopje, Sofia e Venezia. È per me un particolare piacere aggiungere la Wizz Air Rome Half Marathon a questo portafoglio e speriamo che questa manifestazione attiri molti corridori italiani e stranieri.

Speriamo di continuare ad annunciare notizie positive in Italia e non vediamo l’ora di accogliere molti passeggeri felici a bordo dei nostri aerei”.

“Wizz Air ha celebrato il suo 20° anniversario lo scorso maggio e ha registrato una crescita significativa dal suo volo inaugurale il 19 maggio 2004, trasportando ad oggi quasi 400 milioni di passeggeri. In Italia, oltre 80 milioni di passeggeri hanno scelto di viaggiare con Wizz Air. Attualmente, la compagnia aerea ha cinque basi operative in Italia e serve oltre 200 rotte verso più di 90 destinazioni in 38 paesi da 25 aeroporti italiani”, conclude Wizz Air.

Roma Fiumicino – Lisbona – Tutti i giorni, dal 28 Ottobre 2024.

Roma Fiumicino – Poznan – Lunedì, Mercoledì, Venerdì, dal 28 Ottobre 2024.

Roma Fiumicino – Bacau – Martedì, Giovedì, Sabato, Domenica, dal 29 Ottobre 2024.

Roma Fiumicino – Sarajevo – Martedì, Giovedì, Sabato, dal 29 Ottobre 2024.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)