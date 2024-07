IATA: proseguita a maggio una forte domanda per l’air cargo

IATA ha pubblicato i dati di maggio 2024 per i global air cargo markets, che mostrano una continua forte crescita annuale della domanda.

La domanda totale, misurata in cargo tonne-kilometers (CTKs), è aumentata del 14,7% rispetto ai livelli di maggio 2023 (15,5% per le operazioni internazionali). Si tratta del sesto mese consecutivo di crescita a doppia cifra su base annua.

La capacità, misurata in available cargo tonne-kilometers (ACTKs), è aumentata del 6,7% rispetto a maggio 2023 (10,2% per le operazioni internazionali).

“La air cargo demand ha registrato un forte rialzo a maggio in tutte le regioni. Il settore ha beneficiato della crescita del commercio, del boom del commercio elettronico e dei vincoli di capacità sul trasporto marittimo. Le prospettive rimangono ampiamente positive, con i purchasing managers che mostrano aspettative di crescita futura. Alcuni rallentamenti, tuttavia, potrebbero verificarsi quando gli Stati Uniti imporranno condizioni più rigorose sulle consegne di e-commerce dalla Cina. L’aumento dei costi e dei tempi di transito per le spedizioni inferiori a 800 dollari potrebbe scoraggiare i consumatori statunitensi e porre sfide significative per la crescita sulla rotta commerciale Asia-Nord America, la più grande del mondo”, ha affermato Willie Walsh, IATA Director General.

A maggio i vettori europei hanno registrato una crescita della domanda per l’air cargo del 17,2% su base annua. L’Intra-European air cargo è aumentato del 25,6% rispetto a maggio 2023, il quinto mese consecutivo di crescita annuale a doppia cifra. Le rotte Europa-Medio Oriente hanno visto un aumento della domanda del 33,8%. La capacità a maggio è aumentata dell’11,9% su base annua.

(Ufficio Stampa IATA)