La Commissione Europea dà il via libera alla partecipazione di Lufthansa Group in ITA Airways

L’autorità garante della concorrenza della Commissione europea approva la prevista acquisizione del 41% di Deutsche Lufthansa AG in ITA Airways, soggetta a condizioni.

Carsten Spohr, Chief Executive Officer of Deutsche Lufthansa AG, afferma: “L’approvazione da Bruxelles è un’ottima notizia per ITA Airways e Lufthansa e soprattutto per tutti i passeggeri che volano da e per l’Italia. Non vediamo l’ora di accogliere ITA Airways e i suoi eccezionali dipendenti come nuovi membri della nostra famiglia di compagnie aeree. La decisione è anche un chiaro segnale per un forte traffico aereo in Europa, che può affermarsi con successo nella concorrenza globale”.

“Lufthansa Group, il Ministero italiano dell’Economia e delle Finanze (MEF) e ITA Airways hanno accolto espressamente con favore l’approvazione della Commissione Europea ai sensi della legge sulla concorrenza. Con questo nulla osta dell’autorità garante della concorrenza, la strada è ora aperta all’acquisizione di una quota di minoranza del 41% in ITA Airways (Italia Trasporto Aereo S.p.A.) e al successivo acquisto delle restanti azioni da parte di Deutsche Lufthansa AG per un apporto di capitale di 325 milioni di euro, già concordato nel maggio 2023.

L’investimento sarà completato attraverso un aumento di capitale. Si prevede che la transazione si concluderà nel quarto trimestre 2024. Ciò richiede sia la preventiva implementazione dei rimedi negoziati con la Commissione Europea sia l’approvazione di altre autorità garanti della concorrenza al di fuori dell’UE. Le opzioni per l’acquisizione delle restanti azioni di ITA Airways sono state concordate tra Lufthansa Group e il MEF e potranno essere esercitate non prima del 2025.

Dopo la chiusura, ITA Airways diventerà la quinta network airline ad essere strettamente integrata con Lufthansa Group, pur mantenendo il proprio marchio ITA Airways. Nell’ambito del multi-hub, multi-airline and multi-brand system creato con successo da Lufthansa Group, la compagnia aerea italiana sfrutterà numerose sinergie, ad esempio nelle vendite in tutto il mondo, nel programma fedeltà Miles & More o anche in aircraft and fuel purchasing”, afferma Lufthansa Group.

“Ciò rafforzerà e svilupperà ulteriormente la situazione economica di ITA Airways. L’Italia diventerà il quinto “home market” di Lufthansa Group. Sarà quindi il secondo mercato più grande del Gruppo in termini di fatturato dopo la Germania e gli Stati Uniti. L’Italia è già il secondo mercato più importante per la compagnia al di fuori dei mercati domestici dopo gli Stati Uniti. In termini di prodotto interno lordo, l’Italia è la terza economia più grande d’Europa con un’economia fortemente orientata all’export e una delle destinazioni di vacanza più popolari a livello mondiale.

Lufthansa Group e ITA Airways stanno pianificando congiuntamente una rapida integrazione. ITA Airways con i suoi quasi 5.000 dipendenti renderà la cultura aziendale del Gruppo ancora più internazionale e diversificata. Roma Fiumicino diventerà il sesto hub di Lufthansa Group e quello geograficamente più a sud. L’anno scorso l’aeroporto è stato premiato con cinque stelle Skytrax.

Subito dopo la chiusura, i route networks dovranno essere collegati tra loro tramite code sharing, in modo che i clienti possano combinare le offerte delle compagnie aeree. Ciò creerà oltre 1.000 nuove opzioni di trasferimento, creando molte più opzioni verso destinazioni in Sud America, Nord Africa e Medio Oriente in particolare. ITA Airways rafforzerà inoltre la concorrenza in Italia.

ITA Airways si concentra già sulla qualità e su un approccio premium. Anche i membri del già esistente programma fedeltà “Volare” potranno accumulare o utilizzare le proprie miglia con Miles & More a partire dal primo giorno dopo la chiusura. Inoltre, le rispettive lounge saranno reciprocamente accessibili. ITA Airways punta ad aderire a Star Alliance nel prossimo futuro. Processi commerciali, sistemi informativi e processi di acquisto verranno armonizzati il più rapidamente possibile per sfruttare i numerosi effetti sinergici”, prosegue Lufthansa Group.

Carsten Spohr prosegue: “L’acquisizione di ITA Airways rafforza l’internazionalizzazione di Lufthansa Group. Offriamo ai nostri ospiti una scelta significativamente più ampia di collegamenti e destinazioni, e con l’hub a 5 stelle di Roma stiamo anche estendendo la nostra offerta premium, con migliori collegamenti con futuri mercati strategici a sud dell’equatore alla nostra rete. Nonostante le concessioni ampie e di vasta portata, l’investimento in ITA Airways rafforza la posizione di Lufthansa Group nella concorrenza globale. Renderemo ITA Airways una parte forte e di successo della nostra azienda. Assicurare il suo futuro come compagnia aerea internazionale e marchio forte ci aiuterà ad espandere ulteriormente la nostra posizione di numero uno in Europa”.

“L’integrazione di ITA Airways nel network di Lufthansa Group inizierà con il closing. L’approvazione delle autorità consente la cooperazione tra ITA Airways e Lufthansa Group a livello commerciale e operativo a partire dalla data di chiusura della transazione. Fino ad allora, entrambe le compagnie continueranno ad agire in concorrenza. Dopo intense trattative con la Commissione europea, le parti hanno concordato un pacchetto di concessioni. Si tratta essenzialmente della cessione degli slot dell’aeroporto di Milano Linate ad un concorrente nel traffico a corto raggio. Nel “traffico di prossimità” tra l’Italia e gli attuali mercati domestici di Lufthansa Group, questo concorrente assumerà il controllo di singole rotte sulle quali Lufthansa Group Airlines e ITA Airways operano ancora oggi come concorrenti. Ulteriori voli feeder da Roma verso gli hub dei concorrenti europei garantiranno inoltre una migliore concorrenza sulle rotte a lungo raggio da Roma al Nord America.

ITA Airways è stata fondata nel novembre 2020, ha iniziato le sue operazioni il 15 ottobre 2021 e conta attualmente circa 4.860 dipendenti. Con base a Roma, la compagnia aerea ha trasportato quasi 15 milioni di passeggeri lo scorso anno e dispone di una moderna flotta di 96 aerei Airbus, di cui 23 a lungo raggio e 73 a corto raggio. L’hub di Roma offre le condizioni ideali per espandere la rete di rotte congiunte verso l’Africa e l’America Latina, fornendo così ai clienti migliori collegamenti con l’emisfero meridionale. ITA Airways attualmente serve un totale di 69 destinazioni”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)