IATA: la domanda passeggeri è aumentata del 10,7% a maggio

IATA ha pubblicato i dati sulla global passenger demand a maggio 2024.

La domanda totale, misurata in RPK è aumentata del 10,7% rispetto a maggio 2023. La capacità totale, misurata in ASK, è aumentata dell’8,5% su base annua. Il load factor a maggio è stato pari all’83,4% (+1,7 ppt rispetto a maggio 2023), un livello record per maggio.

La domanda internazionale è aumentata del 14,6% rispetto a maggio 2023. La capacità è aumentata del 14,1% su base annua e il load factor è migliorato all’82,8% (+0,3 punti percentuali rispetto a maggio 2023).

La domanda domestica è aumentata del 4,7% rispetto a maggio 2023, la capacità è aumentata dello 0,1% su base annua e il load factor è stato dell’84,5% (+3,8 ppt rispetto a maggio 2023).

“La forte domanda di viaggi continua con le compagnie aeree che registrano un aumento dei viaggi del 10,7% su base annua per maggio. Le compagnie aeree hanno occupato l’83,4% dei posti, un record per il mese. Con le vendite di biglietti di maggio per i viaggi all’inizio dell’alta stagione in aumento di quasi il 6%, il trend di crescita non mostra segni di rallentamento. Le compagnie aeree stanno facendo tutto il possibile per garantire viaggi agevoli a tutti i viaggiatori durante il periodo di punta dell’estate settentrionale. Ma le nostre aspettative nei confronti dei fornitori di servizi di navigazione aerea (ANSP) sono già state messe alla prova. Con 5,2 milioni di minuti di ritardi nel controllo del traffico aereo accumulati in Europa anche prima dell’inizio dell’alta stagione, è chiaro che gli ANSP europei hanno sfide irrisolte. E i 32.000 ritardi dei voli durante il fine settimana del Memorial Day di maggio dimostrano che le sfide persistono anche negli Stati Uniti. Le compagnie aeree sono responsabili nei confronti dei propri clienti, anche gli ANSP devono esserlo. Le prestazioni degli ANSP sono importanti per i clienti delle compagnie aeree e per milioni di viaggiatori. Abbiamo tutti bisogno che svolgano il loro lavoro in modo efficiente”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

Tutte le regioni hanno mostrato una forte crescita per gli International Passenger Markets nel maggio 2024 rispetto a maggio 2023. Il load factor è aumentato in tutte le regioni tranne il Nord America.

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico continuano a essere all’avanguardia, con un aumento della domanda del 27,0% su base annua. La capacità è aumentata del 26,0% su base annua e il load factor è salito all’81,6% (+0,6 ppt rispetto a maggio 2023). Questa performance mantiene i vettori asiatici come i maggiori contributori alla crescita dell’intero settore a maggio, rappresentando il 42% dell’aumento su base annua.

I vettori europei hanno registrato un aumento della domanda dell’11,7% su base annua. La capacità è aumentata dell’11,3% su base annua e il load factor è stato dell’84,7% (in aumento di 0,3 punti rispetto a maggio 2023).

Le compagnie aeree del Medio Oriente hanno registrato un aumento della domanda del 9,7% su base annua. La capacità è aumentata del 9,0% su base annua e il load factor è aumentato di 0,5 punti, all’80,7%, rispetto a maggio 2023. Le rotte asiatiche verso il Medio Oriente sono particolarmente forti, ora sono circa il 32% più alte rispetto al 2019.

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento della domanda dell’8,1% su base annua. La capacità è aumentata del 9,7% su base annua e il load factor è sceso all’84,0% (-1,2 ppt rispetto a maggio 2023).

Le compagnie aeree dell’America Latina hanno registrato un aumento della domanda del 15,9% su base annua. La capacità è aumentata del 14,3% su base annua. Il load factor è salito all’85,1% (+1,2 ppt rispetto a maggio 2023), il più alto tra le regioni.

Le compagnie aeree africane hanno registrato un aumento della domanda del 14,1% su base annua. La capacità è aumentata dell’8,2% su base annua. Il load factor è salito al 72,3% (+3,7 ppt rispetto a maggio 2023). Si è trattato dell’aumento più rapido del load factor tra tutte le regioni, sebbene l’Africa abbia ancora il load factor più basso in generale.

(Ufficio Stampa IATA)