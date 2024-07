News Brevi – 03.07.2024

MILANO MALPENSA: INAUGURATA LA MOSTRA “EXIT LIGHTS” – SEA informa: “Exit Lights, la mostra personale di Omar Hassan, a cura di Mariacristina Ferraioli, è stata inaugurata alla presenza dell’artista, di Anna Scavuzzo, Vicesindaco di Milano, Maurizio Baruffi, Responsabile Public Affairs di SEA e Mariacristina Ferraioli, curatrice della mostra, alla Porta di Milano del Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa”.

RYANAIR LANCIA UNA PROMOZIONE FLASH DI 48 ORE – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato oggi (3 luglio) una promozione flash di 48 ore con voli scontati del 20% per viaggiare nei mesi di luglio e agosto. Questa offerta a tempo limitato, che terminerà a mezzanotte di giovedì (4 luglio), è davvero imperdibile e potrebbe regalarti il viaggio della tua vita: che tu stia cercando una vivace fuga in città o una rilassante vacanza in spiaggia, il network leader del settore di oltre 240 destinazioni di Ryanair ha mete ideali per tutti”. Il Country Manager di Ryanair per l’Italia e il Mediterraneo orientale, Mauro Bolla, ha dichiarato: “Quale modo migliore per alleviare la crisi infrasettimanale se non con una promozione flash Ryanair con uno sconto del 20%? Quindi, per chi è stufo di restare bloccato alla scrivania a guardare amici, familiari e colleghi partire per le vacanze, questa è l’occasione perfetta per seguire l’esempio e prepararsi per la prossima vacanza. È possibile usufruire della nostra promozione flash con uno sconto del 20% da ora fino alla mezzanotte di giovedì (4 luglio) solo su ryanair.com”.

I CLIENTI EMIRATES ASSAPORANO OGNI ANNO PIU’ DI 45 MILIONI DI CIOCCOLATINI – Emirates informa: “Celebrando il World Chocolate Day il 7 luglio, Emirates prende atto del consumo di questa delizia da parte dei clienti, con 45 milioni di pezzi di luxury chocolate consumati a bordo lo scorso anno da clienti di tutte le classi, oltre a una vasta gamma di dessert. Addolcendo la ‘fly better’ experience, Emirates serve cioccolato artigianale come parte del servizio in tutte le classi, verso 140 destinazioni in tutto il mondo. Nell’ultimo anno i clienti della Economy Class hanno consumato 36,3 milioni di cioccolatini, mentre i clienti della Premium Economy Class, recentemente lanciata, hanno gustato 322.000 cioccolatini. In Business Class i clienti si sono viziati con 8,2 milioni di cioccolatini, mentre i clienti di First Class, che hanno accesso a cioccolatini illimitati e sono invitati a portare via alcuni dei loro gusti preferiti, hanno gustato 122.000 scatole di cioccolatini gourmet. Emirates collabora strettamente con cioccolatieri di tutto il mondo e ruota il cioccolato a bordo ogni 3 mesi. Attualmente a bordo c’è il cioccolatiere francese d’élite Valrhona. Riconosciuta in tutto il mondo come la scelta di prestigiosi chef e buongustai del cioccolato, Valrhona è stata fondata in Francia nel 1922. Con oltre 100 anni di passione e meticolosa lavorazione artigianale per cioccolatini eccezionali, Valrhona è rinomata per la sua dedizione all’eccellenza e all’innovazione nell’arte della produzione del cioccolato, nonché per il suo impegno verso l’approvvigionamento etico e la responsabilità ambientale. Emirates ha collaborato con Valrhona per creare una scatola di cioccolatini di lusso su misura per i clienti di First Class, che vengono offerti dopo i pasti a bordo”. “Nell’ambito della rotazione regolare per i clienti Emirates, i cioccolatini vengono selezionati dai produttori più rinomati a livello globale, tra cui Bateel, Coco Jalila e Forrey & Galland dagli Emirati Arabi Uniti, Butlers dall’Irlanda, Godiva, Canonica e Neuhaus dal Belgio, Pacari dall’Ecuador e Hotel Chocolat dal Regno Unito. I marchi vengono selezionati per molteplici ragioni, tra cui il loro contenuto, sia fondente, al latte o bianco, bonbon, praline o tartufi, con ripieni vari, nonché la componente di gusto e consistenza, il riconoscimento del marchio, l’attuale tendenza e l’approvvigionamento sostenibile. In tutte le classi i clienti Emirates possono anche gustare chocolate desserts and hot chocolate dal menu. I clienti di First Class possono assaporare il cioccolato fondente all’85% di Lindt nel loro goodie basket. Nella lounge di bordo dell’A380 Emirates i clienti possono servirsi con torte al cioccolato e mini dolcetti al cioccolato. Le lounge Emirates offrono gelato al cioccolato Emirates fatto in casa, cioccolata calda firmata Costa Coffee e una vasta gamma di creazioni Emirates MasterChef”, conclude Emirates.

AMERICAN AIRLINES PUBBLICA IL SUO 2023 SUSTAINABILITY REPORT – American Airlines informa: “American Airlines ha pubblicato il suo 2023 Sustainability Report, documentando il proprio lavoro per portare avanti la strategia della compagnia per affrontare il cambiamento climatico e accelerare le soluzioni più ampie necessarie per decarbonizzare l’aviazione, condividendo i progressi su altre questioni importanti per la compagnia e i suoi stakeholder. I progressi chiave nel 2023 includono la collaborazione di American con Breakthrough Energy e Google Research su una ricerca innovativa sull’evitamento delle contrails, che informerà su come l’industria potrebbe affrontare il suo impatto sul cambiamento climatico. Il report include anche una discussione su come American sta estendendo il suo impegno per la sostenibilità alle sue pratiche di approvvigionamento”. “Grazie al duro lavoro dei nostri oltre 140.000 membri del team, American continua a fornire servizi ai nostri clienti facendo passi da gigante verso i nostri obiettivi di sostenibilità”, ha affermato Robert Isom, CEO di American. “C’è molto più lavoro da fare e sono molti i settori in cui continueremo a fare affidamento sulle partnership per compiere progressi. Sono orgoglioso dei nostri risultati”. “American ha identificato quattro questioni prioritarie in materia di sostenibilità, discusse in dettaglio nel report: safety; support for team members; customer satisfaction and operational performance; climate change and fuel efficiency. American ha mantenuto il suo impegno verso i suoi obiettivi di sostenibilità a lungo termine, pur riconoscendo le sfide e le interdipendenze per raggiungerli”, prosegue American. “L’obiettivo di American di raggiungere zero emissioni di gas serra entro il 2050 è quello giusto, ma non sarà facile”, ha affermato Jill Blickstein, Chief Sustainability Officer, American. “Il nostro report descrive i passi concreti che abbiamo intrapreso e pone le basi per il duro lavoro negli anni a venire. American è impegnata a lavorare con i nostri partner all’interno e all’esterno del settore aeronautico per portare noi e il nostro settore sulla strada giusta per affrontare queste sfide globali”.

EUROWINGS: DECOLLO A MISURA DI FAMIGLIA – Eurowings informa: “Per i bambini fino a 11 anni si applicano tariffe ridotte. I bambini di età compresa tra 2 e 11 anni e gli infant di età inferiore a 2 anni che viaggiano nel loro posto con un child seat ricevono uno sconto sulla tariffa normale. gli infants di età inferiore a 2 anni che viaggiano in grembo ai genitori pagano solo un costo di servizio di 25€ per tratta del viaggio. Fa sempre fede l’età del bambino al momento della partenza dell’ultimo volo della prenotazione. L’unica eccezione è rappresentata dalle prenotazioni di gruppo di 10 o più persone, poiché qui si applica già uno sconto per gruppi. A seconda della tariffa prenotata, per i bambini (2-11 anni) valgono le stesse norme sui bagagli previste per i passeggeri adulti. Per i neonati (0-24 mesi) è possibile registrare gratuitamente un bagaglio da 23 kg, indipendentemente dalla tariffa. Inoltre, due dei seguenti articoli possono essere trasportati gratuitamente o registrati come bagaglio per bambino fino a 11 anni compresi: passeggino, child seat, lettino da viaggio o marsupio. Per Eurowings la sicurezza dei nostri passeggeri è la nostra massima priorità e questo vale soprattutto per i bambini a bordo. Per questo motivo Eurowings generalmente consente l’utilizzo di personal child seats. Ciò richiede un check-in allo sportello, poiché l’idoneità del child seat deve essere verificata sul posto. Le linee guida esatte e tutti i modelli approvati si trovano sulla homepage di Eurowings. I bambini preferiscono viaggiare con il loro peluche. Per alleviare la tensione prima del viaggio, Eurowings mette a disposizione anche una carta d’imbarco per i peluche. Basta scaricare la carta d’imbarco del peluche da casa prima della partenza, stamparla e portarla con sé. Così tutta la famiglia, incluso il peluche, è perfettamente preparata per il volo verso la destinazione delle vacanze”.

IBERIA: DIVERSE NOVITA’ PER QUESTA ESTATE – Quest’estate Iberia lancerà importanti novità nell’esperienza di viaggio dei suoi clienti. Questi miglioramenti includono, tra gli altri, nuove funzionalità nei canali del servizio clienti, nei menu di bordo e nelle lounge VIP. Ampliate le funzionalità nel canale WhatsApp, attraverso il quale ora è possibile effettuare il check-in e ottenere la carta d’imbarco per diverse destinazioni: domestiche, Schengen europea, Regno Unito, Irlanda, Cile, Perù e Uruguay. Si potranno controllare i dettagli della prenotazione e ricevere notifiche sullo stato del volo. Inoltre, attraverso questo canale sarà presto possibile pagare alcuni servizi, compreso l’acquisto di valigie aggiuntive. È stato inoltre aperto un canale WhatsApp esclusivo per i clienti Iberia Plus Platino, Infinita e Infinita Prime. I miglioramenti nell’esperienza digitale dell’utente includono anche nuove funzionalità sul sito Iberia.com e nelle sue applicazioni native, con un motore di ricerca migliorato, nuovi contenuti come mappe interattive, informazioni rilevanti sulle destinazioni o maggiore visibilità sulla documentazione necessaria per viaggiare. Inoltre sono incluse nuove mappe dei posti e la possibilità di passare gratuitamente allo stesso tipo di posto. Il cliente potrà anche personalizzare il proprio profilo con My Iberia che gli permetterà, con un solo clic, di velocizzare i processi di prenotazione, check-in e cambio del biglietto. Con l’arrivo dell’estate si rinnovano i menù di bordo sui voli a lungo raggio. È stata inoltre inclusa una migliore selezione di vini e nuove marche di liquori premium, che i clienti in cabina Business possono gustare in qualsiasi momento durante il volo. Allo stesso modo, il menu Gastrobar è stato rinnovato includendo nuovi prodotti. Rinnovato anche il menù Pre-Order, al quale si sono aggiunti nuovi prodotti. Altra novità sono i nuovi beauty case disegnati da Teresa Helbig, ispirati alle sue uniformi per Iberia e che ora sono disponibili in classe Business e Premium Economy sui voli a lungo raggio. Anche le Iberia Premium Lounge del T4 di Barajas presentano novità, con un miglioramento nella digitalizzazione dei servizi disponibili a cui il cliente può accedere tramite un codice QR. Iberia continua a concentrarsi sull’America Latina con una crescita costante delle sue operazioni nelle 18 destinazioni verso cui vola in 16 paesi di questa regione. Un’altra grande scommessa della compagnia aerea continuano ad essere gli Stati Uniti. A ciò si aggiungono nuove destinazioni in Europa, come Lubiana, dove la compagnia aerea inizierà a volare il 29 luglio, o Tirana, rotta recentemente inaugurata. La rete di destinazioni è stata ampliata anche in Italia, aggiungendo Cagliari e Palermo, e in Portogallo, offrendo voli per Ponta Delgada, Faro e Funchal.

IBERIA: TERZA EDIZIONE DI “QUIERO SER” – Si è svolta la terza edizione di “Quiero Ser”, il programma di Iberia che promuove le professioni aeronautiche tra le giovani donne. “In questa terza edizione, 34 giovani tra i 14 e i 18 anni hanno potuto conoscere in prima persona diverse professioni legate all’aeronautica, come piloti, TMA (tecnici di manutenzione aeronautica) e ingegneri. Lo scopo è quello di incoraggiare il desiderio di indirizzare le proprie future carriere professionali verso ambiti legati a questo settore. La giornata è iniziata con il benvenuto di María Bello, Direttore Persone e Diversità di Iberia. Dopo una spiegazione sul programma dell’evento, i visitatori si sono recati presso le strutture di CAE, la principale organizzazione di formazione per gli equipaggi. Lì hanno testato il simulatore di volo dove si addestrano gli equipaggi e, successivamente, hanno parlato con il direttore del Crew Training, un comandante di corto e medio raggio e un ispettore della flotta narrow body, sulle competenze necessarie per essere un pilota e su quale sia la carriera professionale di un aviatore. Hanno poi visitato l’officina motori, l’unica di IAG group e centro tecnologico di riferimento nel Sud Europa. Il direttore di Iberia Engines ha spiegato loro le attività svolte in queste strutture e ha rivelato alcune curiosità. Infine, la direttrice di Iberia Aircraft Service e il suo team hanno raccontato delle ispezioni che effettuano sugli aerei Iberia e su altre compagnie aeree clienti nell’Hangar 6, dove possono essere serviti fino a 10 aerei contemporaneamente in parallelo”, afferma Iberia.

IBERIA: LA ROTTA CHE COLLEGA MIAMI A MADRID GENERA UN NOTEVOLE CONTRIBUTO AI DUE PAESI – Il settore dell’aviazione, oltre a consentire alle persone di connettersi con il resto del mondo, offre anche un importante contributo alla creazione di posti di lavoro e ricchezza in diversi Paesi. Nel caso di Iberia, secondo uno studio della società di consulenza Transcendent, la rotta della compagnia aerea che collega Miami con Madrid contribuisce con 171 milioni di euro al PIL di entrambi i paesi e crea circa 4.000 posti di lavoro. Di questi posti di lavoro, circa 675 sono diretti, 995 indiretti e i restanti 2.200 sono indotti dall’attività turistica generata grazie alla rotta. Per quanto riguarda il contributo che questa rotta produce all’economia nazionale degli Stati Uniti, ciò si spiega principalmente con la messa sul mercato di quasi 390.000 posti nel 2022 tra le due città, di cui l’82% per il tempo libero. Nel 2022 la spesa media per turista internazionale che ha visitato gli Stati Uniti è stata di 2.525 euro. “Questi dati mostrano il contributo che il settore dell’aviazione dà alla società e rendono il nostro scopo una realtà: generare prosperità, connettendo le persone con il mondo. L’aviazione collega persone, paesi e culture, consentendo al tempo stesso l’internalizzazione delle imprese e la generazione di ricchezza”, spiega Beatriz Guillén, Direttore delle vendite globali di Iberia. Per Iberia l’impatto sociale è una parte fondamentale della sua strategia di sostenibilità. Il rapporto afferma che l’operazione di Iberia tra Miami e Madrid produce il 10% in meno di CO2 rispetto alla media delle compagnie aeree che offrono questi voli. Ciò si spiega principalmente con l’adozione di nuove tecnologie, come la sostituzione della flotta di aeromobili A340 con A330 – che attualmente operano la rotta – che sono dal 30% al 35% più efficienti rispetto agli aerei a cui sostituiscono. Attualmente l’intera flotta di Iberia è bimotore. Per la stagione invernale, che inizia a fine ottobre e dura fino a fine marzo, Iberia propone 14 frequenze settimanali, ovvero 2 voli giornalieri per direzione. Nel complesso, nel 2024 la compagnia spagnola metterà in vendita più di 424.000 posti tra Miami e Madrid.

EASYJET ANNUNCIA UN COLLEGAMENTO TUTTO L’ANNO TRA LONDON GATWICK E MINORCA – easyJet ha annunciato di aver esteso la sua rotta estiva esistente da Minorca a London Gatwick per operare durante tutto l’inverno, il che significa che l’Isola delle Baleari sarà ora servita tutto l’anno. L’estensione della rotta verso Minorca fornirà ulteriori 16.000 posti per tutto l’inverno con il lancio dei voli il 6 novembre 2024, operati due volte a settimana il mercoledì e il sabato, fornendo un impulso alla connettività internazionale di Minorca durante la stagione invernale e soddisfacendo la domanda per la connettività con l’isola. Javier Gándara, Direttore Generale di easyJet nel Sud Europa, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare che la nostra rotta tra Minorca e London Gatwick sarà ora operativa tutto l’anno. Questa estensione alla stagione invernale non solo sottolinea il nostro impegno per una crescita sostenuta in Spagna, ma dimostra anche la nostra dedizione alla comunità locale di Minorca. In easyJet comprendiamo l’importanza della connettività internazionale e siamo orgogliosi di contribuire alla strategia dell’isola per una connettività tutto l’anno verso Londra e oltre”.

IATA: IL SUDAFRICA HA UN VASTO POTENZIALE NELLA PRODUZIONE DI SAF – IATA ha invitato il Sudafrica a mobilitare la propria esperienza, risorse e infrastrutture per accelerare lo sviluppo della produzione di SAF. L’appello è arrivato mentre funzionari del governo e dell’industria si riunivano a Johannesburg per la IATA Wings of Change Focus Africa conference. “Il Sudafrica ha un vasto potenziale per diventare uno dei principali produttori di SAF nella regione. C’è un mercato in attesa per il SAF, mentre le compagnie aeree lavorano per raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050. Più che una strategia a sostegno della decarbonizzazione dell’aviazione, è una strategia per lo sviluppo economico e dovrebbe essere una priorità assoluta per il nuovo governo sudafricano. Nei settori dell’agricoltura, dell’energia e dei trasporti, sono in attesa di essere creati nuovi posti di lavoro e nuove industrie che non solo aiuterebbero a combattere la povertà, ma contribuirebbero anche a una maggiore indipendenza energetica”, ha affermato Marie Owens Thomsen, IATA’s Senior Vice President for Sustainability and Chief Economist. Poiché la decarbonizzazione del trasporto aereo richiederà una collaborazione globale, è fondamentale che le parti interessate globali o regionali come gli Stati, l’industria, il mondo accademico e altre parti interessate uniscano le forze per aiutare i paesi con un SAF potential a sviluppare la loro industria. “Le compagnie aeree sono pronte e in attesa di acquistare SAF, come dimostra il fatto che ogni goccia di SAF prodotta è stata acquistata e utilizzata. Ma i volumi di produzione sono una frazione minima di ciò di cui l’aviazione ha bisogno. Ecco perché è essenziale che i governi dei paesi con potenziale produttivo, come il Sudafrica, coprano quella che è un’opportunità unica e vantaggiosa per tutti per lo sviluppo economico, la transizione energetica e il trasporto aereo decarbonizzato”, ha concluso Thomsen. Per sfruttare il SAF potential del Sudafrica, IATA sollecita il governo ad adottare un piano strategico che dovrebbe includere quattro aree critiche: Industrial Infrastructure, Pooling Resources, Incentives for Research and Development (R&D), Investment in Infrastructure.

EASA: UPDATED EAR FOR INITIAL AIRWORTHINESS AND ENVIRNMNETAL PROTECTION – EASA ha pubblicato la revisione di luglio 2024 delle Easy Access Rules (EAR) for Initial Airworthiness and Environmental Protection. Gli EAR for Initial Airworthiness and Environmental Protection sono disponibili per il download gratuito sul sito web EASA. Poiché vengono generati attraverso la piattaforma eRules, verranno aggiornati regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al loro contenuto.