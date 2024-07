beOnd Airlines lancia il servizio da Milano Malpensa a Malé, Maldive

Si è tenuta ieri, mercoledì 3 luglio, la cerimonia di inaugurazione del volo di BeOnd da Milano Malpensa a Malé.

Beond offre voli per le Maldive all Business Class, caratterizzati da stile, comfort e servizi di alto livello.

La Compagnia opera 2 voli settimanali, mercoledì e domenica sera, da/per le Maldive, con uno scalo tecnico di 45 minuti a Dubai (DWC) per il rifornimento, con un Airbus A319 unicamente in configurazione Business Class, con 44 lussuosi posti.

Le 44 poltrone in pelle Frau, completamente reclinabili, si trasformano in un vero e proprio letto. Ogni passeggero avrà a disposizione, in alternativa al tradizionale IFE a bordo, un iPad dotato di cuffie Beat: in questo modo l’esperienza IFE è personale, adattabile alle esigenze del singolo. Avendo l’iPad non vincolato al sedile di fronte, è possibile utilizzarlo facendo come se si fosse a casa.

Un altro aspetto su cui punta la compagnia è la qualità della ristorazione a bordo, ai massimi livelli.

beOnd propone tre tariffe: Delight, Bliss, Opulence. A seconda della tariffa prenotata, la compagnia offre diversi servizi, tra cui accesso alla lounge e private chauffeuring.

A beve la compagnia aggiungerà alla flotta un Airbus A321 con 68 posti e prossimamente punta ad includere un Airbus A321XLR.

I voli sono in vendita sul sito del vettore: https://flybeond.com. Sulla nostra pagina Facebook ufficiale trovate la galleria fotografica completa dell’evento.

(Redazione Md80.it – Photo Credits: Md80.it)