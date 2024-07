News Brevi – 04.07.2024

AERONAUTICA MILITARE: MISSIONE DI SOCCORSO CON CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO A MARETTIMO – Si è conclusa poco prima delle 17 di ieri una missione congiunta tra personale dell’82° Centro SAR (Search & Rescue) dell’Aeronautica Militare, di base a Trapani, e i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della regione Sicilia (Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano – SASS), per il recupero, sull’isola di Marettimo (Egadi), di un uomo di sessant’anni traumatizzato per una caduta. L’incidente è avvenuto nella zona impervia di punta Troìa, dove si è reso necessario l’intervento dell’Aeronautica Militare su attivazione del SASS. Il Rescue Coordination Centre del Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico ha quindi attivato l’equipaggio in prontezza dall’allarme dell’82° Centro SAR del 15° Stormo, di stanza presso l’aeroporto di Trapani. Intorno alle ore 16, l’HH-139B è decollato con a bordo un tecnico del SASS e l’aerosoccorritore dell’Aeronautica Militare, raggiungendo la zona delle operazioni dove il team è stato rilasciato per soccorrere in poco tempo l’uomo, impossibilitato a camminare. Una volta immobilizzato e stabilizzato, l’infortunato è stato issato col verricello a bordo dell’elicottero, per poi essere trasportato presso il presidio ospedaliero Sant’Antonio Abate di Trapani, dov’è stato affidato al personale sanitario per le cure necessarie. Nell’arco di un’ora, quindi, elicottero ed equipaggio dell’Aeronautica Militare sono tornati disponibili per il pronto impiego in caso di necessità. Il 15° Stormo garantisce, 24 ore su 24, ogni singolo giorno dell’anno, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse, sia di giorno sia di notte. Dalla sua costituzione a oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita. Dal 15° Stormo di Cervia, oltre l’82° Centro SAR di Trapani, dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’85° Centro SAR di Pratica di Mare, l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) e l’83° Gruppo SAR, sito proprio su Cervia. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate, per questo genere di interventi, oltre che dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

NORWEGIAN GROUP HA TRASPORTATO 2,9 MILIONI DI PASSEGGERI A GIUGNO, AGGIORNATO IL PROFIT OUTLOOK – Nel mese di giugno Norwegian ha trasportato 2.245.735 passeggeri, mentre Widerøe ha trasportato 346.747 passeggeri, per un totale di 2.592.482 per il Gruppo. Ciò rappresenta un aumento dell’11% rispetto allo scorso giugno per Norwegian e un aumento del 6% per Widerøe. Il Gruppo rivede al ribasso le sue previsioni sugli utili per il 2024 e fornisce una previsione aggiornata dei costi unitari. “Sono soddisfatto dell’aumento percentuale a due cifre dei passeggeri che hanno viaggiato con Norwegian rispetto a giugno dello scorso anno, così come dei dati positivi sui passeggeri per Widerøe. Principalmente a causa di un significativo aumento di capacità sui voli più lunghi, Norwegian ha registrato una leggera diminuzione del rendimento e del load factor. Siamo entusiasti di continuare a servire un numero crescente di clienti mentre intraprendono le vacanze estive”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. Il load factor è migliorato rispetto ad aprile e maggio, pur essendo in calo di 1 punto percentuale rispetto a giugno 2023. A giugno Norwegian ha operato con regolarità, con una quota di scheduled flights effettuati pari al 99,4%. La puntualità, ovvero la quota di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario previsto, è stata del 75,0%, in calo di 1,4 punti percentuali rispetto a giugno dello scorso anno. Tuttavia, il 96% di tutti i voli è arrivato entro 60 minuti dall’orario di arrivo previsto. La compagnia ha operato in media 86 aerei. L’ultimo mese ha visto anche il lancio di diverse rotte da parte di Norwegian. Quest’anno la compagnia ha lanciato un totale di 50 nuove rotte. In particolare, le destinazioni della Norvegia settentrionale sono diventate sempre più popolari. Norwegian ha stabilito dieci nuove rotte tra la Norvegia settentrionale e le città europee. “Siamo entusiasti del crescente interesse per le destinazioni settentrionali dell’Europa. Le estese reti di Norwegian e Widerøe in Norvegia, insieme alle nostre nuove rotte in Svezia e Finlandia, ci consentono di collegare i viaggiatori europei con il meglio che il Nord ha da offrire”, ha affermato Geir Karlsen. Per Widerøe, il load factor è stato del 76,8%, in aumento di 5 punti percentuali rispetto a giugno dello scorso anno. Durante l’annuncio dei risultati per il primo trimestre 2024, Norwegian Group ha fornito un outlook che prevedeva un utile operativo (EBIT) compreso tra 2,5 e 3,2 miliardi di NOK per l’intero anno 2024. Il Gruppo prevede ora un utile operativo (EBIT) per il 2024 compreso tra 2,1 miliardi di NOK e 2,6 miliardi di NOK, inclusa Widerøe. La compagnia prevede inoltre che il costo unitario escluso il carburante per Norwegian aumenterà di una low single-digit percentage rispetto al 2023.

AEROPORTO DI GENOVA E FLYING ANGELS FOUNDATION: NASCE IL CERTIFICATO DI BATTESIMO DEL VOLO PER I PICCOLI VIAGGIATORI – Da oggi tutti i piccoli viaggiatori che volano per la prima volta partendo da Genova possono ottenere uno speciale certificato di “Battesimo del Volo”, creato dall’Aeroporto di Genova in collaborazione con Flying Angels Foundation ETS: un ricordo prezioso e un gesto concreto di aiuto per far volare un bambino in emergenza sanitaria verso le cure salvavita di cui ha bisogno. L’iniziativa permetterà ai bambini in partenza da Genova di ottenere un certificato che attesta il loro primo volo. Per richiederlo basterà rivolgersi, il giorno stesso della partenza, alla Biglietteria al piano partenze. Il certificato verrà rilasciato in cambio di una piccola donazione a favore di Flying Angels Foundation ETS, l’unica organizzazione non profit specializzata nel trasferimento aereo di bambine e bambini gravemente malati che necessitano di cure salvavita non disponibili nei loro paesi di origine (www.flyingangelsfoundation.org) Si rafforza così la collaborazione concreta tra Aeroporto di Genova e Flying Angels Foundation, che si è consolidata negli anni anche attraverso iniziative quali “Il Pesto è buono”, che dal 2017 ha permesso di raccogliere oltre 31 mila euro, grazie alle donazioni dei passeggeri che hanno imbarcato nel proprio bagaglio a mano uno o più barattoli di pesto. Dal 2022 l’Aeroporto di Genova aderisce inoltre al progetto “Angeli Custodi”: nello scalo Genovese è infatti a disposizione una figura di riferimento in grado di fornire assistenza ai piccoli passeggeri dei voli finanziati da Flying Angels Foundation e ai loro accompagnatori, nel periodo di transito all’interno dell’aerostazione. In poco più di 2 anni hanno usufruito di questo importante servizio, presso l’aeroporto di Genova e gli altri aeroporti italiani coinvolti, 170 bambini gravemente malati, per arrivi, partenze o scali.

IATA E ASF COLLABORANO PER SVILUPPARE UNP STANDARD CABIN WASTE COMPOSITION AUDIT PROGRAM – IATA sta collaborando con l’Aviation Sustainability Forum (ASF) per lanciare uno standardized Cabin Waste Composition Audit (CWCA), con la ASF Cabin Waste Composition Auditing Platform che sarà lanciata nel settembre 2024. Gli audit CWCA sono già stati sperimentati in due ondate, coprendo 25 voli (a corto, medio e lungo raggio) allo Changi Airport di Singapore nel novembre 2023 e nell’aprile 2024. ASF ha condotto gli audit sulla base di una metodologia sviluppata da IATA. I risultati preliminari indicano che il settore genera ogni anno oltre 3,6 milioni di tonnellate di cabin and catering waste, di cui il 65% sono food and beverage waste. I pasti non trattati rappresentano il 18% di tutti i rifiuti. I dati di audit guideranno il settore e i responsabili politici nei loro sforzi per ridurre i livelli di rifiuti prodotti e migliorare la circolarità, identificando opportunità di riutilizzo e riciclaggio. Precedenti ricerche IATA hanno identificato la mancanza di una metodologia standardizzata per quanto riguarda la conduzione di cabin waste audits e, di conseguenza, non sono disponibili dati armonizzati per sostenere il processo decisionale riguardo alle questioni relative ai rifiuti. Un audit standardizzato aiuterà a risolvere questi problemi e consentirà al settore di dimostrare progressi verso la riduzione dei rifiuti e una migliore circolarità. “La gestione e la riduzione dei rifiuti è una componente importante della sostenibilità complessiva dell’aviazione. Ottenere dati standardizzati e comparabili riguardanti la composizione e la quantità dei rifiuti derivanti dai voli aiuterà l’industria a ridurre i rifiuti che genera. Dati migliori aiuteranno anche i politici ad armonizzare le normative, il che a sua volta può aiutare a ottimizzare la capacità del settore di differenziare, riciclare e riutilizzare in modo sicuro i rifiuti che non possono essere evitati. Lavorare con ASF nello sviluppo di questo programma di audit rappresenta un significativo passo avanti nel miglioramento della circolarità del settore”, ha affermato Marie Owens Thomsen, IATA’s Senior Vice President Sustainability and Chief Economist. “La missione dell’ASF è aiutare il settore dell’aviazione a ridurre i livelli di rifiuti in cabina generati e raggiungere livelli più elevati di recupero e circolarità dei rifiuti. Collaborare con la IATA per sviluppare uno standard di controllo della composizione dei rifiuti in cabina per il settore rappresenta un significativo passo avanti. La gestione efficace dei rifiuti in cabina è una sfida che può essere risolta con il supporto dei dati. È responsabilità del settore e dei suoi regolatori riunirsi, comprendere il problema e allinearsi sulle soluzioni necessarie”, ha affermato Matt Crane, fondatore di ASF.

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO DI COMANDO AL SERVIZIO SANITARIO DEL COMANDO LOGISTICO – Lunedì 1 luglio, nella Sala degli Eroi di Palazzo Aeronautica, alla presenza del Comandante Logistico, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne tra il Generale Ispettore Pietro Perelli e il Generale Ispettore Fabio Morgagni, nuovo Capo del Servizio Sanitario dell’Aeronautica Militare. Alla cerimonia erano presenti i capi delle Divisioni e dei Servizi del Comando Logistico, una rappresentanza del personale del Servizio Sanitario, famigliari e ospiti dei Comandanti uscente e subentrante. Il Servizio Sanitario dell’Aeronautica Militare ha il compito di assicurare il supporto sanitario nei settori di medicina legale e del lavoro, prevenzione, assistenza e riabilitazione, sicurezza aeromedica, approvvigionamento dei materiali sanitari, nei confronti di tutto il personale dell’AM e degli altri soggetti aventi diritto (personale delle altre forze armate o di altre istituzioni), sia in patria sia fuori dai confini nazionali. È inoltre tecnicamente responsabile dell’addestramento e dell’impiego del personale sanitario dell’AM. La sua mission è l’assistenza del personale della Forza Armata al fine di renderlo sempre pronto, per quanto concerne gli aspetti psicofisici, ad adempiere ai doveri per i quali l’Aeronautica Militare e il Paese chiamano (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LEONARDO E RHEINMETALL SIGLANO UN ACCORDO STRATEGICO PER LO SVILUPPO DELLA NUOVA GENERAZIONE DI SISTEMI DI DIFESA TERRESTRE – Leonardo e Rheinmetall hanno siglato un MoU (Memorandum of Understanding), volto alla creazione di una nuova Joint Venture paritetica che ha l’obiettivo di sviluppare un approccio industriale e tecnologico di respiro europeo nel campo dei sistemi di difesa terrestre. L’accordo è finalizzato allo sviluppo industriale e alla successiva commercializzazione del nuovo Main Battle Tank (MBT) e della nuova piattaforma Lynx per il programma Armoured Infantry Combat System (AICS) in seno ai programmi dei sistemi terrestri dell’Esercito italiano. Armin Papperger, CEO di Rheinmetall AG: “Leonardo e Rheinmetall, due principali fornitori europei di tecnologia della difesa, stanno unendo le forze per realizzare progetti ambiziosi. Vogliamo stabilire insieme nuovi standard e aprire le porte a una nuova generazione di tecnologie all’avanguardia per veicoli da combattimento, in e per l’Europa. In questo modo ci rivolgiamo al mercato italiano e ad altri paesi partner che hanno bisogno di modernizzazione nel campo dei sistemi di combattimento”. Roberto Cingolani, Amministratore Delegato di Leonardo: “Le sinergie industriali e tecnologiche tra Leonardo e Rheinmetall rappresentano un’opportunità unica per sviluppare carri armati e veicoli di fanteria all’avanguardia. Consideriamo questo accordo un contributo fondamentale verso la creazione di uno spazio della difesa europeo”. In particolare, la joint venture, con sede in Italia, sarà il Lead System Integrator, prime-contractor e system integrator, in entrambi i programmi italiani MBT e AICS e definirà anche la roadmap per la partecipazione nel futuro Main Ground Combat System (MGCS) europeo.

ETHIOPIAN AIRLINES INAUGURA IL NUOVO VOLO PER VARSAVIA – Ethiopian Airlines annuncia l’inizio dei voli quattro volte a settimana per Varsavia, la capitale e la città più grande della Polonia, via Atene a partire dal primo luglio 2024. Il nuovo volo segna una pietra miliare significativa per l’espansione della rete di Ethiopian Airlines in Europa, migliorando la connettività globale e promuovendo il commercio e il turismo. Per quanto riguarda l’inizio della nuova rotta, Mesfin Tasew, CEO del Gruppo Ethiopian Airlines, ha dichiarato: “Siamo davvero lieti di stabilire un altro collegamento tra l’Africa e l’Europa centrale con il volo che abbiamo iniziato oggi per Varsavia, Polonia. Ci impegniamo a migliorare la comodità dei nostri passeggeri nel viaggiare in tutto il mondo con un collegamento senza interruzioni e siamo orgogliosi di portare i nostri servizi di ospitalità etiope dal sapore africano ulteriormente in Polonia”. Con il lancio di questo nuovo volo, Varsavia diventa la 24esima destinazione di Ethiopian in Europa.

EUROWINGS TRASPORTA A BORDO PIU’ DI 55.000 CANI E GATTI OGNI ANNO – Eurowings informa: “Ogni anno Eurowings trasporta a bordo più di 55.000 cani e gatti: statisticamente parlando, quasi su un volo Eurowings su tre è presente un animale domestico. Eurowings consente a cani e gatti di viaggiare in cabina. Il presupposto è che l’animale abbia spazio in una transport bag e che questa sia sistemata in modo sicuro nel vano piedi del sedile anteriore. Il peso totale dell’animale compresa la transport bag non deve superare gli 8 kg. In un box da trasporto è possibile trasportare al massimo due animali per passeggero. Il costo per animale parte da 60 euro. Naturalmente i cani da assistenza certificati viaggiano gratuitamente. Gli animali possono essere aggiunti sia durante la procedura di prenotazione del posto nella sezione “Special baggage”, sia chiamando il call center. Per ragioni di benessere degli animali, tutti gli animali devono avere almeno dodici settimane all’inizio del viaggio. per i viaggi da e per la Germania l’età minima è di 15 settimane. Per poter viaggiare con un animale in cabina con Eurowings è necessario compilare un modulo prima di ogni viaggio e consegnarlo al banco check-in. Può essere scaricato da www.eurowings.com. Per il trasporto in aereo, l’animale deve essere trasportato in un box in cui possa stare in piedi, girare su se stesso e sdraiarsi. Il box deve essere impermeabile, a prova di morso e sigillato in modo permanente, ma permeabile all’aria. Come mezzo di trasporto non sono accettati contenitori rigidi per il trasporto. A causa delle normative locali sull’ingresso, Eurowings non offre nemmeno il trasporto di animali su determinate rotte. Questo vale per i voli verso Gran Bretagna, Irlanda e Dubai. Va tuttavia notato che i cani guida sono esentati da questa regola sui voli per Dubai. Per i voli verso la Gran Bretagna e l’Irlanda valgono norme separate per l’ingresso e l’uscita dei cani da assistenza”.

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO DI COMANDO AL GRUPPO RIFORNIMENTO AREA NORD SANGUINETTO – Giovedì 27 giugno, presso il Gruppo Rifornimenti Area Nord “Fratelli Luigi e Camillo Sommariva” di Cerea (VR), alla presenza delle massime autorità civili, militari e istituzionali locali, che con la loro presenza hanno voluto ancora una volta testimoniare la solida vicinanza all’Ente, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento al comando tra il Colonnello A.A.r.a.n. Alessandro Polselli, Comandante uscente, e il Tenente Colonnello A.A.r.a.n. Tonino Capogna, Comandante subentrante, presieduta dal Comandante il Centro Logistico Munizionamento e Armamento di Orte (VT), Colonnello A.A.r.a.n. Aldo Gammarini, dal quale dipende il G.R.A.N. di Sanguinetto/Cerea. Il Gruppo Rifornimento Area Nord (G.R.A.N.), ubicato nel Comune di Cerea (VR), gestisce l’attività logistica di ricezione, conservazione e distribuzione ai Reparti Operativi ubicati nella zona settentrionale del territorio nazionale dei materiali di armamento aereo e terrestre / munizionamento di competenza del Centro Logistico Munizionamento e Armamento – C.L.M.A. da cui dipende insieme al gemello G.R.A.S. di Francavilla Fontana (BR) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: A ROMA IL 70° INCONTRO DEL MILITARY HARMONIZATION GROUP DI EUROCONTROL – Il Comando Squadra Aerea ha ospitato Martedì 25 e mercoledì 26 giugno, presso la Casa dell’Aviatore, il 70° incontro del Military Harmonization Group (MilHaG), composto da rappresentanti delle forze aree delle Nazioni UE aderenti all’EUROCONTROL e da rappresentanti di Nazioni non-UE ed Organizzazioni interessate che hanno partecipato quali osservatori, anche in collegamento da remoto. La missione del MilHaG, è quella di definire, sviluppare e promuovere posizioni militari pan-europee armonizzate in materia di gestione del traffico aereo e comunicazioni, navigazione e sorveglianza (ATM/CNS) al fine di migliorare il coordinamento all’interno della comunità militare a beneficio dell’intera comunità ATM, prendendo in considerazione piani e strategie già approvati nell’ambito della Cooperazione militare/civile (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ACCADEMIA AERONAUTICA: GIURA IL 15° CORSO ALLIEVI UFFICIALI IN FERMA PREFISSATA – Si è svolta martedì 2 luglio, presso il Piazzale Medaglie d’Oro dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli (NA), la cerimonia di giuramento collettivo di 26 Allievi appartenenti al 15° Corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (A.U.F.P.). Dinnanzi alla Bandiera dell’Istituto, alla presenza del Comandante dell’Accademia Aeronautica, Generale di Divisione Aerea Luigi Casali, dei familiari ed una rappresentanza del quadro permanente, 20 del Ruolo delle Armi speciale, 3 del Corpo del Genio Aeronautico ruolo speciale e 3 del Corpo di Commissariato Aeronautico ruolo speciale – hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana in forma collettiva. Gli Allievi Ufficiali sono giunti a questa importante cerimonia al termine di un breve ma intenso percorso formativo, iniziato lo scorso giugno e che li vedrà impegnati in Accademia fino al mese di novembre. Successivamente, gli idonei saranno assegnati ai Reparti di Forza Armata. L’iter formativo del corso A.U.F.P. si compone di due fasi, la prima, definita fase “militare” e svolta da tutti i frequentatori, ha lo scopo di fornire la preparazione militare di base, prevedendo materie trasversali quali compiti e funzioni di comando, ordinamento della Difesa e dell’A.M., logistica militare e tecniche di comunicazione. La seconda fase invece, detta “professionale”, si differenzia in funzione del Ruolo e della Categoria di appartenenza ed ha lo scopo di fornire le conoscenze e le competenze specifiche utili a garantire il successivo ed efficace impiego presso i Reparti della Forza Armata (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

UNITED: NUOVI STRUMENTI PER INFORMAZIONI IN TEMPO REALE AI VIAGGIATORI – United ora invia ai clienti collegamenti a mappe radar locali in tempo reale durante i ritardi meteorologici, come parte del suo impegno leader nel settore per fornire ai viaggiatori quante più informazioni possibili in tempo reale sul loro viaggio, in particolare se le cose non vanno come previsto. Negli ultimi anni la compagnia aerea ha utilizzato team dedicati per scrivere e inviare messaggi di testo ai clienti che forniscono dettagli quasi istantanei su un determinato volo, dai cambiamenti di gate e orari di imbarco a dettagli più specifici riguardanti gli scambi di aeromobili, la riprogrammazione dell’equipaggio e gli eventi meteorologici. I team ora utilizzano strumenti di intelligenza artificiale generativa (gen AI) per aiutare a fornire a più viaggiatori aggiornamenti in tempo reale durante i ritardi dei voli. L’ultima innovazione di United – le mappe radar in tempo reale – può aiutare i clienti a capire come il tempo inclemente in una parte del paese può influenzare un volo altrove. United è la prima e unica compagnia aerea statunitense che attualmente fornisce ai propri clienti questo tipo di messaggi specifici e la compagnia aerea li invia con l’assistenza degli strumenti gen AI. “Con più persone che viaggiano quest’estate che mai, volevamo offrire ai nostri clienti un modo più semplice per rimanere in contatto con informazioni in tempo reale sul loro volo e inviare SMS era la soluzione più semplice”, ha affermato Jason Birnbaum, Chief Information Officer, United. “Sappiamo che i clienti apprezzano la trasparenza e, combinando strumenti tecnologici innovativi con il potere delle persone, possiamo fornire a più persone, ancora più dettagli in tempo reale sul loro volo”. Il rilascio di queste nuove innovazioni arriva mentre United si aspetta il fine settimana del 4 luglio più trafficato mai registrato, con oltre cinque milioni di passeggeri in volo tra il 28 giugno e l’8 luglio, in aumento di oltre il 7% rispetto allo scorso anno.

EMIRATES CONSIGLI PER VOLARE IN FAMIGLIA DURANTE L’ESTATE – Poiché Emirates segnala un periodo di punta dei viaggi significativo a partire da sabato 6 luglio, si consiglia ai clienti di prendere nota degli orari principali in aeroporto e di godersi le numerose opzioni per le famiglie. “Emirates è una compagnia aerea a misura di famiglia che ogni anno trasporta più di un milione di bambini in tutto il mondo e offre molteplici servizi su misura per le famiglie. In questo periodo di punta, si consiglia ai clienti in partenza da Dubai con Emirates di pianificare il traffico extra sulle strade in avvicinamento all’aeroporto, un maggior numero di persone in aeroporto che passano attraverso l’immigrazione e il tempo necessario per viaggiare tra i Concourses e raggiungere i gate d’imbarco. Negli orari di punta, arrivare in aeroporto 3 ore prima della partenza. Assicurarsi di passare attraverso l’Immigration 1,5 ore prima della partenza. Assicurarsi di raggiungere il gate d’imbarco corretto 1 ora prima della partenza. I clienti Emirates possono scegliere di utilizzare il servizio Emirates Home Check In a Dubai e Sharjah. Il servizio deve essere prenotato almeno 24 ore prima del volo. I clienti possono anche effettuare il check-in su Emirates.com. Il check-in online e il check-in tramite app sono entrambi aperti 48 ore prima dell’orario di partenza del volo. I clienti Emirates possono depositare i bagagli in aeroporto la notte prima del viaggio senza alcun costo. I passeggeri in partenza da Dubai possono effettuare il check-in anticipato e depositare i bagagli 24 ore prima della partenza o 12 ore prima della partenza se volano negli Stati Uniti. Successivamente, più vicino all’orario di partenza, i clienti possono recarsi direttamente all’area immigrazione dell’aeroporto. I clienti che desiderano risparmiare ancora più tempo possono preordinare lo shopping duty-free su EmiratesRED.com e ottenere l’accesso a prodotti duty-free esclusivi, che verranno poi consegnati al loro posto in volo. Il servizio di preordine è disponibile sulla maggior parte dei voli e i clienti possono effettuare acquisti da 21 giorni fino a 40 ore prima del volo, fornendo i dettagli del volo durante il checkout. L’equipaggio di cabina Emirates consegna quindi l’ordine direttamente al posto del cliente durante il volo”, informa Emirates.