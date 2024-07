Le German Armed Forces assegano ad Airbus il prime contract per military communications satellite system

Le Germany’s armed forces, Bundeswehr, hanno assegnato ad Airbus il SATCOMBw 3 prime contract per il next generation secure military satellite system, che comprende satelliti geostazionari, nonché segmento di terra, lancio e funzionamento per 15 anni. Gli spacecraft dovrebbero essere schierati entro la fine del decennio e il valore del contratto ammonta a 2,1 miliardi di euro.

Michael Schoellhorn, CEO di Airbus Defence and Space, ha dichiarato: “Dopo il successo del programma SATCOMBw Stage 2, che forniamo dal 2009, quest’ultimo contratto rafforza la nostra partnership strategica con la Bundeswehr, fornendo loro un servizio milsatcom sicuro notevolmente migliorato, una capacità che sarà a prova di futuro fino al 2040. Siamo entusiasti e grati di sviluppare e costruire questo sistema all’avanguardia. Le partnership a lungo termine sono cruciali per garantire la sovranità e le capacità essenziali e per proteggere le nostre forze armate in un ambiente geopolitico sempre più instabile”.

“Il contratto copre la progettazione, l’integrazione, il test e la consegna in orbita di due nuovi military GEO telecommunications satellites costruiti da Airbus, che sono i successori di COMSATBw 1B e 2B. Comprende inoltre l’ammodernamento del segmento di terra esistente per la gestione dei nuovi satelliti nonché i servizi operativi per 15 anni, con possibilità di estensione.

I satelliti Airbus di nuova generazione si basano sulla piattaforma Eurostar Neo e peseranno circa 6 tonnellate. Avranno ampie capacità per tenere il passo con i rapidi cambiamenti nella digitalizzazione e con il volume in costante aumento del trasferimento di dati richiesto. Saranno inoltre presenti le ultime tecnologie all’avanguardia.

Un elemento chiave del contratto complessivo è una supply chain tedesca approfondita che coinvolge partner come OHB con sede a Brema e numerose aziende tedesche più piccole. Gli elementi centrali, tra cui la guidance e l’integrazione dei payload avanzati, i pannelli solari e il funzionamento complessivo dello spacecraft, proverranno dalla Germania“, afferma Airbus.

“Il satellite communications system della Bundeswehr (SATCOMBw) è indispensabile per servizi di comunicazione e informazione autonomi e utilizzabili in modo indipendente. Garantisce la capacità di comando e informazione globale delle forze armate tedesche, come i contingenti operativi e le forze speciali. Il progetto SATCOMBw 3 mira inoltre a garantire che gli impegni della NATO in questo settore continuino a essere rispettati in futuro. Con SATCOMBw 3 la Bundeswehr risponde alle crescenti esigenze degli utenti”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)