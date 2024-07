Airbus: il Copernicus Sentinel-2C climate satellite è diretto al sito di lancio

Dopo il trasporto su strada da Airbus in Friedrichshafen a Brema il 2 luglio, il satellite Sentinel-2C costruito da Airbus, il terzo satellite Copernicus Sentinel-2, sta per essere spedito allo spazioporto europeo nella Guyana francese. Il container è stato caricato sul Canopée, il primo sail-assisted cargo ship progettato specificamente per trasportare i componenti del razzo Ariane 6 dai porti europei al Guiana Space Centre a Kourou, dove arriverà tra circa due settimane.

“Circa la metà dei dati utilizzati per valutare e monitorare l’impatto dei cambiamenti climatici sulla Terra vengono effettivamente forniti dai satelliti”, ha affermato Marc Steckling, Head of Earth Observation, Science and Exploration at Airbus. “I satelliti Copernicus Sentinel-2 hanno fornito preziose informazioni sul clima agli scienziati dal 2015 e Sentinel-2C garantirà la continuità. Inoltre, hanno anche reso il monitoraggio dei rifiuti marini dallo spazio una realtà, un risultato significativo considerando quanto sia diventato critico questo problema”.

I dati raccolti dai satelliti Copernicus Sentinel-2 vengono utilizzati per monitorare l’uso e i cambiamenti del territorio, l’impermeabilizzazione del suolo, la gestione del territorio, l’agricoltura, la silvicoltura, i disastri naturali (inondazioni, incendi boschivi, frane, eruzioni vulcaniche ed erosione) e per sostenere le missioni di aiuto umanitario. Rientrano in queste attività anche il monitoraggio ambientale, che fornisce informazioni sull’inquinamento dei laghi e delle acque costiere, nonché il monitoraggio dei ghiacciai e della neve.

La missione Sentinel-2 contribuisce alla gestione della sicurezza alimentare fornendo informazioni per il settore agricolo. Copernicus Sentinel-2, con il suo multispectral instrument, è la prima missione di osservazione ottica della Terra nel suo genere a includere tre bande nel “red edge”, che forniscono informazioni chiave sulle condizioni della vegetazione. Il satellite è progettato per fornire immagini che possono essere utilizzate per distinguere tra diversi tipi di colture, nonché dati su numerosi indici vegetali.

Sentinel-2C, come i suoi predecessori Sentinel-2A e -2B, fornirà “visione a colori” per Copernicus, la componente di osservazione della Terra del programma spaziale dell’UE, generando immagini ottiche dalla regione visibile alla shortwave infrared region dello spettro elettromagnetico. Da un’altitudine di 786 chilometri, il ‘C’ satellite da 1,1 tonnellate fornirà immagini continue in 13 bande spettrali con risoluzioni di 10, 20 o 60 metri e un’ampiezza di scansione unica di 290 chilometri. Il design ottico del MultiSpectral Instrument (MSI) è stato ottimizzato per fornire una qualità dei dati di immagine all’avanguardia nel suo campo visivo molto ampio, da trasmettere tramite SpaceDataHighway (EDRS) basato su laser di Airbus.

La struttura del telescopio e gli specchi sono realizzati in carburo di silicio, un materiale introdotto da Airbus per fornire un’altissima stabilità ottica e ridurre al minimo la deformazione termoelastica, con conseguente eccellente qualità dell’immagine geometrica. Ciò non ha precedenti in questa categoria di imager ottici. Ciascun satellite Sentinel-2 raccoglie 1,5 terabyte al giorno dopo la compressione a bordo.

La missione Sentinel-2 si basa su una costellazione di due satelliti identici, Sentinel-2A (lanciato nel 2015) e Sentinel-2B (lanciato nel 2017), che volano nella stessa orbita ma a 180° di distanza per ottimizzare la copertura e il tempo di rivisitazione. I satelliti orbitano attorno alla Terra ogni 100 minuti, coprendo tutte le superfici terrestri, le grandi isole, le acque interne e costiere ogni cinque giorni. Una volta in orbita, Sentinel-2C sostituirà il suo predecessore, Sentinel-2A, mentre Sentinel-2D sostituirà successivamente Sentinel-2B per garantire la continuità dei dati oltre il 2035.

La missione Sentinel-2 è stata resa possibile grazie alla stretta collaborazione tra la Commissione Europea, l’ESA, l’industria, i fornitori di servizi e gli utenti dei dati. Circa 60 aziende sono state coinvolte nel suo sviluppo, guidate da Airbus Defence and Space in Germania.

Airbus ha svolto un ruolo chiave nella costruzione dei satelliti e degli strumenti per Copernicus sin dall’inizio del programma nel 1998, contribuendo con la propria esperienza a tutte e sei le missioni Sentinel e ai nuovi satelliti Copernicus di prossima generazione: CRISTAL, LSTM e ROSE-L.

I satelliti Sentinel fanno parte di Copernicus, la componente di osservazione della Terra del programma spaziale dell’UE, gestito dalla Commissione europea (CE) in collaborazione con l’European Space Agency (ESA). Le Copernicus Sentinels forniscono dati di telerilevamento della Terra, fornendo servizi operativi chiave relativi all’ambiente e alla sicurezza.

Le attività pre-lancio saranno svolte a Kourou, per preparare Copernicus Sentinel-2C al lancio sull’ultimo razzo Vega operato da Arianespace a settembre.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)