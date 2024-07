easyJet è partner del Giffoni Film Festival 2024

easyJet è main partner ufficiale del Giffoni Film Festival 2024, il festival cinematografico per bambini e ragazzi che ogni luglio, per la durata di dieci giorni, anima il comune di Giffoni Valle Piana nella provincia di Salerno.

“Alla base della collaborazione è la convinzione che il cinema e il viaggio rappresentino due mondi ugualmente avvincenti e appassionanti, vicini nella loro comune capacità di coinvolgere le giovani generazioni, promuovendo la fantasia e la libertà di espressione, il superamento dei limiti e la scoperta di luoghi e culture diverse.

Giunto quest’anno alla sua 54ª edizione, il Giffoni Film Festival, riconosciuto a livello internazionale come uno dei principali eventi cinematografici dedicati alle nuove generazioni, si terrà dal 19 al 28 luglio, con la partecipazione di giovani giurati provenienti da tutto il mondo che avranno l’opportunità di visionare e valutare una vasta selezione di film, cortometraggi e documentari.

easyJet prenderà parte alla manifestazione portando con sé in particolare il proprio impegno nella sostenibilità del trasporto aereo, uno dei valori che da sempre fanno parte del DNA della compagnia. Questi principi saranno il punto di partenza di un talk di confronto organizzato da easyJet in occasione di Giffoni Impact – che vedrà la partecipazione di Diego Babuder, pilota di easyJet e dottorando in sostenibilità del trasporto aereo al Politecnico di Milano. Sarà inoltre assegnato un Premio Speciale easyJet al corto o lungometraggio che meglio sarà in grado di rappresentare il viaggio come un mezzo per abbattere le barriere e annullare le distanze”, afferma easyJet.

“La partecipazione di easyJet al Giffoni Film Festival assume un significato ancora maggiore a pochi giorni dall’inaugurazione dell’aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi e dall’arrivo del primo volo di easyJet dall’aeroporto di Milano Malpensa. Con l’aggiunta di cinque nuove rotte in partenza da Salerno verso gli aeroporti di Milano Malpensa, Londra Gatwick, Basilea, Berlino e Ginevra, oltre a quelle già operate presso l’aeroporto Internazionale di Napoli, la capacità totale offerta da easyJet in Campania nella prossima stagione estiva salirà a quasi tre milioni di posti, con 51 rotte verso 13 Paesi”, prosegue easyJet.

Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia, ha dichiarato: “La magia del volo e l’arte del cinema condividono la capacità di trasportare le persone in nuovi mondi e di creare esperienze sorprendenti e indimenticabili. Per questo siamo entusiasti di collaborare con il Giffoni Film Festival, che da anni si dedica attivamente al sostegno delle nuove generazioni e allo sviluppo delle loro piene potenzialità: un impegno che anche noi di easyJet abbiamo da sempre a cuore e che ci guida quotidianamente nella costruzione di una compagnia aperta a tutti e attenta ai sogni e alle necessità dei nostri passeggeri e delle nostre persone. Questa partnership è un’ulteriore testimonianza del nostro impegno nel promuovere le iniziative culturali e nel valorizzare i territori in cui operiamo”.

Dichiarazione di Jacopo Gubitosi, Direttore Generale del Giffoni Film Festival: “Siamo entusiasti di annunciare easyJet come main partner ufficiale di #Giffoni54. Questa collaborazione rappresenta una straordinaria sinergia tra due mondi affascinanti e coinvolgenti: il cinema e il viaggio. Entrambi possiedono un potere unico di ispirare e coinvolgere le giovani generazioni, stimolando la fantasia, promuovendo la libertà di espressione e facilitando la scoperta di nuovi orizzonti culturali. Questa partnership assume un significato ancora maggiore in concomitanza con l’inaugurazione dell’aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi e l’arrivo del primo volo easyJet da Milano Malpensa. Ringraziamo easyJet per il suo sostegno e siamo certi che insieme renderemo questa edizione del festival ancora più straordinaria, promuovendo valori condivisi e offrendo esperienze indimenticabili a tutti i partecipanti”.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)