Iberia e Widerøe raggiungono un accordo interline per aumentare la connettività tra Spagna e Norvegia

A partire da oggi, Iberia e Widerøe stabiliscono un nuovo accordo interline volto a migliorare la connettività tra Spagna e Norvegia.

“Questo patto strategico consentirà di offrire collegamenti verso 14 ulteriori destinazioni in Norvegia.

L’alleanza aumenta il traffico e rafforza le operazioni di Iberia verso la Norvegia, dove Iberia offre già voli regolari: Oslo, dove la compagnia vola tutto l’anno con un volo giornaliero, e che avrà fino a 9 voli settimanali questo luglio; Bergen, destinazione disponibile durante la stagione estiva con due frequenze settimanali; Tromsø, destinazione che debutterà nella prossima stagione invernale.

Questo accordo facilita i viaggi verso nuove destinazioni all’interno del paese scandinavo che sono di particolare interesse per i tour operator e per i norvegesi residenti in Spagna, come Trondheim, Orsta Volda, Forde, Sogndal, Sandane, Alesund, Molde, Kristiansund, Kristiansand, Stavanger, Haugesund e Bodo“, afferma Iberia.

“Questo accordo mira a migliorare la proposta di valore per i clienti di Iberia offrendo destinazioni che attualmente non sono disponibili. In questo modo, la collaborazione tra Iberia e Widerøe garantirà un’esperienza di viaggio senza soluzione di continuità, offrendo maggiore comfort e opzioni ai passeggeri. Con questa alleanza, Iberia e Widerøe rafforzano il loro impegno nell’offrire soluzioni di viaggio più efficienti e nell’ampliare le opzioni di connettività per i propri clienti”, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)