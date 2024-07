La Turkish Airlines Flight Academy aumenta la sua Diamond Aircraft Fleet

La Turkish Airlines Flight Academy (TAFA) ha recentemente ricevuto 2 nuovi DA42-VI e ordinato 6 DA40 NG, ulteriori 7 DA42-VI e due Convertible DA40/DA42 FNPT II. Con questo nuovo investimento, la flotta Diamond sarà aumentata a 26 aerei (12 DA40, 14 DA42).

Il TAFA CEO, Assoc. Prof. Ibrahim Zeki AKYURT, ha dichiarato: “La Turkish Airlines Flight Academy è dedicata alla formazione di piloti di alta qualità per soddisfare le crescenti esigenze della nostra compagnia aerea. I nuovi Diamond DA40 NG e DA42-VI aircraft simulators miglioreranno i nostri programmi di addestramento poiché i cockpit identici dei simulatori DA40/DA42 garantiranno una transizione senza soluzione di continuità alle operazioni di volo reali, riflettendo il nostro impegno per l’eccellenza nella formazione dei piloti”.

“Diamond Aircraft desidera congratularsi con la Turkish Airlines Flight Academy per l’acquisto dei nuovi aeromobili”, ha affermato Jane Wang, Sales Director, Diamond Aircraft Austria. “Trarranno enormi benefici dalla più moderna piston training aircraft technology oggi disponibile e dalle operational cost efficiencies di Diamond, nonché dalle basse emissioni e dalla bassa rumorosità”.

“Il 4-seat DA42-VI è la versione più recente del light piston twin-engine aircraft leader nella tecnologia Diamond. È il primo certified general aviation piston aircraft a combinare la moderna tecnologia dell’airframe, dell’avionica e dei power plants. Con la sua combinazione unica di performance e utilità, il jet fuel powered DA42-VI è progettato per rendere molto più semplice la transizione da single a twin engine. L’aereo genera un risparmio di carburante fino al 50% rispetto ai conventional AVGAS powered twins e il suo panoramic canopy offre un’eccellente visibilità durante tutte le manovre di volo.

Il moderno e sicuro composite DA40 NG, dotato del sofisticato Austro Engine 168 hp AE300 jet fuel engine, è un’efficace training platform for commercial cross-country navigation and instrument approach/landing procedures. L’aereo è dotato di Garmin G1000 NXi glass cockpits ed è eccezionalmente efficiente nei consumi e silenzioso”, afferma Diamond Aircraft.

“I Diamond Aircraft flight simulation devices sono repliche esatte del vero aereo Diamond, costruiti con authentic aircraft parts, con real avionics, high-end visuals and OEM flight dynamic models, per una elevata fedeltà. L’instrument panel è dotato della suite avionica originale Garmin G1000 NXi e di standby instruments, che consentono di addestrarsi in un ambiente completamente realistico. I simulatori Diamond sono all’avanguardia nel settore per garantire un sofisticato simulation training, in preparazione all’advanced flight training”, conclude Diamond Aircraft.

(Ufficio Sampa Diamond Aircraft – Photo Credits: Diamond Aircraft)