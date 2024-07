Diamond Aircraft si assicura un contratto la Grecia per tre DA62 Special Mission Aircraft

Diamond Aircraft ha recentemente firmato un importante contratto per la fornitura di tre DA62 MPP aerial surveillance aircraft per il Greek Ministry of Climate Crisis and Civil Protection.

“Questi velivoli saranno utilizzati per firefighting and search & rescue operations come air operations centers e per aerial surveillance, utilizzando up to date electro-optical systems, un cell phone localization system e vari datalinks, migliorando la capacità della Grecia di gestire e rispondere alle emergenze in modo efficiente.

Il contratto globale comprende non solo tre DA62 MPP special mission aircraft, ma anche ground stations, training, spare parts, follow-on support. Ogni velivolo sarà dotato di tecnologia all’avanguardia adattata alle esigenze delle aerial surveillance and emergency response missions.

La configurazione includerà: Trakka TC-375 EO/IR Camera; Smith & Myers ARTEMIS Cell Phone Localization System; CarteNav AIMS-ISR Mission Management System; Beyond Line-of-Sight Datalink; 4G/5G Data Link; Maritime VHF Radio”, afferma Diamond Aircraft.

“Questo contratto segna una pietra miliare significativa nel nostro special mission aircraft department”, afferma Mario Spiegel, Sales Manager Diamond Special Misson Aircraft. “Il DA62 MPP è progettato per offrire performance eccezionali in ambienti impegnativi e siamo fiduciosi che questi velivoli miglioreranno notevolmente le firefighting and search & rescue capabilities della Grecia. Ci impegniamo a fornire un supporto completo per garantire il successo delle loro missioni critiche”.

“La consegna dei tre DA62 MPP special mission aircraft sarà completata entro la fine del terzo trimestre 2025.

Il rappresentante di Diamond Aircraft NATER TECHNION LTD, Sokratis Georganteas, e ATESE SA, Prime Contractor, hanno compiuto un grande sforzo per concretizzare questo progetto, dai voli dimostrativi iniziali nel novembre 2022 alla materializzazione nell’aprile 2024″, prosegue Diamond Aircraft.

“È un grande onore e un privilegio significativo per la nostra azienda ATESE S.A. in qualità di Prime Contractor del progetto collaborare con la società di fama internazionale Diamond Aircraft Industries. Intraprendere un progetto che mira a proteggere il nostro paese, la Grecia, dagli effetti del fuoco, ci riempie di orgoglio e responsabilità. ATESE S.A. si impegna a dare il massimo per ottenere grandi risultati”, ha affermato Tasos Kotronis, VP Business Development Group.

