L’EASA aggiorna il Safety Information Bulletin sulle interruzioni e sulle alterazioni del global navigation satellite system

L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha aggiornato il Safety Information Bulletin (SIB) su “Global Navigation Satellite System (GNSS) Outages and Alterations Leading to Communication / Navigation / Surveillance Degradation”.

“La seconda revisione di questo SIB è stata pubblicata per avvisare gli operatori delle interferenze con i navigation systems causate dallo spoofing e dal jamming dei segnali, in particolare in prossimità delle zone di conflitto. Il “jamming” blocca un segnale, mentre lo “spoofing” invia false informazioni al ricevitore a bordo dell’aereo. La consapevolezza di questi potenziali problemi consente ai piloti di utilizzare altre forme di navigation aids se incontrano problemi e quindi mitigare i rischi.

Questa pubblicazione (SIB 2022-02R3) è il terzo aggiornamento e riflette le analisi e i fenomeni più recenti, come casi di piloti che hanno reagito a false terrain awareness and warning system pull-up (TAWS PU) warnings, con conseguente high-rate uncoordinated climbs. Il SIB 2022-02R3 chiarisce inoltre che lo spoofing è più rischioso per le operazioni aeree rispetto al jamming. Lo spoofing è più difficile da rilevare e può interessare più sistemi, portando a un effetto cumulativo se sono interessati più sistemi. Il SIB aggiorna di conseguenza le raccomandazioni ai vari attori”, afferma l’EASA.

“Infine, le informazioni sugli airspace interessati sono state spostate dal SIB a una pagina web dedicata GNSS outages and alterations (https://www.easa.europa.eu/en/domains/air-operations/global-navigation-satellite-system-outages-and-alterations). Questa può essere aggiornata più facilmente e rapidamente non appena diventano disponibili nuove informazioni.

Il SIB 2022-02 è stato pubblicato per la prima volta il 17 marzo 2022″, conclude l’EASA.

(Ufficio Stampa EASA)