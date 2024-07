News Brevi – 05.07.2024

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA CAGLIARI A MILANO – È atterrato alle ore 13:13, presso l’aeroporto di Milano Linate, il velivolo dell’Aeronautica Militare che ha permesso il trasporto sanitario d’urgenza di un lattante di soli due mesi dal Presidio Ospedaliero Duilio Casula di Monserrato (CA) al Policlinico di San Donato Milanese (MI). Il Falcon 900 del 31° Stormo era partito dalla base di Ciampino poco dopo le 10:30, per dirigersi verso l’aeroporto di Cagliari-Elmas, dove ha imbarcato il piccolo paziente in imminente pericolo di vita, che ha viaggiato in culla termica, accompagnato dai genitori e da un’equipe medica composta da una dottoressa e un’infermiera. Il trasporto sanitario d’urgenza è una delle attività istituzionali che l’Aeronautica Militare svolge al servizio della collettività. Il volo, definito in questo caso “IPV – Imminente Pericolo di Vita”, è stato attivato su richiesta della Prefettura di Cagliari alla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti. Questa ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per tale genere di missioni. Una volta arrivati all’aeroporto di destinazione, dove un’ambulanza era già in attesa per trasferire il bimbo in ospedale, velivolo ed equipaggio sono ripartiti alla volta di Ciampino, dove sono atterrati intorno alle 14:30, tornando pronti per l’impiego in caso di necessità. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della popolazione 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate, per questo genere di interventi, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, dislocati in diverse basi dal nord al sud del Paese (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SCUOLA DOHUET: CONCLUSO IL CORSO DI FAMILIARIZZAZIONE AL VOLO SU ALIANTI PER GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA MILITARE AERONAUTICA – Si è concluso venerdì 5 luglio, presso il 60° Stormo di Guidonia, il corso di familiarizzazione al volo a vela dedicato agli allievi del corso Vega della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” di Firenze. Il corso ha avuto inizio con una parte teorica dedicata ad acquisire alcune nozioni basiche sulla fraseologia radio, l’aerodinamica del volo in aliante e gli strumenti di volo presenti sull’aliante. Successivamente, ha avuto inizio la fase volativa durante la quale gli allievi hanno avuto la possibilità di pilotare un aliante “G103 Twin Astir” insieme agli istruttori piloti del 202° Gruppo Volo del 60° Stormo. Il corso di familiarizzazione al volo su alianti, rappresenta la prima fase del progetto “Giovani Aquile” previsto dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto e che, attraverso una serie di attività a carattere aeronautico, ha lo scopo di accrescere e consolidare la passione che i giovani allievi nutrono per il volo. La seconda fase – prevista al secondo anno di frequenza della Scuola – consiste invece in attività di familiarizzazione al volo a bordo di velivoli a motore U208A. All’ultimo anno, infine, gli allievi della Douhet hanno la possibilità di svolgere una serie di voli motivazionali presso uno o più Stormi dell’Aeronautica Militare. La Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”, inaugurata nel 2006, è un istituto di istruzione secondaria di secondo grado che svolge i corsi dell’ultimo triennio negli indirizzi classico e scientifico, al quale si accede per concorso pubblico. Lo scopo dell’Istituto è di favorire una bilanciata crescita agli allievi sotto il profilo umano, culturale, morale, fisico e di carattere affinché abbiano le necessarie competenze per diventare buoni cittadini ed affrontare le sfide del domani, indipendentemente dalle scelte di vita future di ciascun allievo. Il 60° Stormo di Guidonia è alle dirette dipendenze del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare e, fra i compiti d’istituto, ha quello di addestramento al volo su aliante che viene svolto in favore degli allievi della Scuola Militare “Giulio Douhet”, degli Allievi Ufficiali Piloti dell’Accademia Aeronautica, degli Allievi Ufficiali Piloti di Complemento nonché per i piloti di altre Forze Armate e Corpi Armati. L’abilitazione su aliante, l’attività di mantenimento e l’abilitazione al volo avanzato in montagna sono da alcuni anni parte integrante dell’iter addestrativo per il conseguimento del brevetto di pilota militare per gli allievi piloti dell’Accademia dell’Aeronautica. Lo Stormo è impegnato anche in attività di propaganda dell’Aeronautica Militare attraverso l’organizzazione e gestione dei Corsi di Cultura Aeronautica che ogni anno si svolgono in alcune città italiane e sono rivolti agli studenti del triennio delle scuole superiori (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR ANNUNCIA LA PARTNERSHIP “APPROVED OTA” CON LASTMINUTE.COM – Ryanair ha annunciato oggi la sua nuova partnership “Approved OTA” con l’agenzia di viaggi online (OTA) globale, lastminute.com, che sarà ora autorizzata a offrire i voli a basso costo di Ryanair come parte dei propri pacchetti vacanza e voli. “Questa partnership fondamentale è un’ottima notizia per i consumatori di tutta Europa che desiderano accedere alle tariffe basse di Ryanair, alla scelta imbattibile di oltre 240 destinazioni e al servizio come parte di un pacchetto vacanza. Similmente agli attuali accordi “approved OTA” di Ryanair, quest’ultimo garantisce ai clienti lastminute.com che prenotano voli/servizi Ryanair come parte di un pacchetto vacanza, o solo volo, che le informazioni di contatto e di pagamento corrette siano fornite a Ryanair, assicurando l’accesso al proprio account myRyanair, potendo dare così direttamente informazioni importanti sul volo senza dover completare il processo di verifica del cliente di Ryanair, cosa che i clienti OTA non autorizzate devono continuare a fare”, afferma Ryanair. Dara Brady di Ryanair ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare la nostra nuova partnership “Approved OTA” con il colosso globale delle OTA, lastminute.com. Questa importante partnership è un’ottima notizia per i consumatori poiché lastminute.com sarà ora autorizzato a offrire i voli a basso costo di Ryanair come parte dei propri pacchetti vacanza e voli. Non vediamo l’ora di lavorare con lastminute.com e di portare i loro clienti a bordo dei nostri voli Ryanair negli anni a venire”. Il CEO di lastminute.com, Luca Concone, ha dichiarato: “In qualità di leader europeo Travel-Tech nei pacchetti vacanza dinamici, sappiamo che questa partnership con Ryanair garantirà flessibilità, scelta e valore per i clienti che cercano le migliori vacanze e i migliori voli. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con Ryanair”.

RYANAIR ACCOGLIE CON FAVORE LA DECISIONE DELLA REGIONE CALABRIA DI ABOLIRE L’ADDIZIONALE MUNICIPALE – Ryanair informa: “Ryanair accoglie oggi la lungimirante decisione della Regione Calabria di abolire l’addizionale municipale dagli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone, a partire dal 1° agosto 2024, che riduce i costi di accesso, attrae le compagnie aeree e porta visitatori e connettività. L’eliminazione di questa tassa regressiva sbloccherà il vero potenziale della regione, fornendo un’ulteriore crescita del turismo, dei posti di lavoro e della connettività”. Il CEO di Ryanair, Eddie Wilson, ha dichiarato: “Ryanair accoglie con favore la decisione del Presidente Roberto Occhiuto di abolire l’addizionale municipale dagli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone. Questa decisione porterà a un aumento del turismo, alla creazione di posti di lavoro ed alla crescita economica. Questa decisione costituisce un esempio positivo da seguire per altre Regioni, dimostrando i vantaggi dell’eliminazione delle tasse ingiustificate, che stimolerà la crescita e la connettività. Ryanair non vede l’ora di annunciare, nelle prossime settimane, una crescita super potenziata sia per l’inverno 24 che per l’estate 25 per la Calabria, con maggiore connettività interna essenziale e turismo in entrata. Dal Friuli-Venezia Giulia alla Calabria, le Regioni stanno progressivamente eliminando il peso dell’addizionale municipale che funge da freno agli investimenti. È giunto il momento che la Sardegna e la Sicilia seguano l’esempio positivo della Calabria abolendo questa tassa regressiva, che viene ingiustamente riscossa su tutti i passeggeri. Una tale decisione rivoluzionerebbe la connettività con le Isole, aumentando la capacità con tariffe basse. Ryanair potrebbe offrire ulteriori 3 milioni di posti all’anno in Sicilia e 2 milioni in Sardegna, trasformando la connettività su base annuale, come sta facendo ora in Calabria”.

SAS: 2,5 MILIONI DI PASSEGGERI NEL MESE DI GIUGNO 2024 – A giugno hanno viaggiato con SAS 2,5 milioni di passeggeri, il 3% in più rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. La capacità è aumentata dell’8% e il traffico in RPK dell’8%, rispetto a giugno 2023. Il load factor di volo per giugno è stato dell’81%. “Siamo lieti di entrare nella stagione estiva con un volume di passeggeri in aumento e una forte regolarità del 99,1%. A giugno abbiamo anche inaugurato una nuova rotta verso Atlanta e lanciato una nuova partnership con la banca digitale Lunar, il che significa che stiamo lanciando la prima carta di debito scandinava che può essere utilizzata per guadagnare punti EuroBonus”, afferma Anko van der Werff, President & CEO of SAS.

AEROPORTO DI CATANIA, AGGIORNAMENTO ETNA: SCALO RIAPERTO PER LE PARTENZE, ARRIVI LIMITATI – L’Aeroporto di Catania informa: “Una volta concluse le prime opere di bonifica essenziali per l’agibilità delle infrastrutture di volo, l’Unità di crisi ha disposto la riapertura dello scalo per le partenze. Gli arrivi, invece, sono stati riabilitati ma con un flusso regolato di 2 ogni ora. Questa regolazione verrà aggiornata in base alle evoluzioni tattiche operative. I passeggeri sono quindi pregati di non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo”.

EMIRATES ANNUNCIA NUOVE NOMINE SENIOR – Emirates informa: “His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Emirates Group Chairman and Chief Executive, ha annunciato oggi nuove nomine senior, per sostenere la crescita dell’organizzazione e rafforzare la sua leadership. Quest’ultimo elenco di promozioni e nomine senior include 7 cittadini degli Emirati Arabi Uniti, molti dei quali hanno coltivato la loro carriera presso Emirates Group in ruoli diversi e continuano a svolgere un ruolo chiave nel successo dell’organizzazione”. HH Sheikh Ahmed ha dichiarato: “Queste nomine riflettono la portata, l’ampiezza e le ambizioni ampliate della nostra attività. Sono rincuorato dal fatto che siamo stati in grado di ricoprire questi ruoli con talenti interni, compresi i cittadini degli Emirati Arabi Uniti. Emirates Group continuerà a investire per diventare il datore di lavoro preferito dai migliori talenti del settore, per fornire prodotti e servizi leader a livello mondiale e riflettere la visione di Dubai di essere il numero uno in tutto ciò che facciamo”. Nomine in vigore dall’8 luglio: Mr Ali Mubarak Al Soori, Chief Procurement and Facilities Officer; Mr Ahmed Safa, Head of Engineering and MRO; Mr Badr Abbas, Divisional SVP Emirates SkyCargo; Capt Mark Burtonwood, Divisional SVP Group Safety and Network Operations; Mr Mostafa Karam, Divisional SVP Customer Affairs and Service Audit; Mr Yousuf Mohammad Ali, Divisional SVP Group Procurement and Logistics; Mr David Broz, SVP Aeropolitical and Airline Industry Affairs; Mr Devarajan Srinivasan, SVP Facilities and Asset Management; Mr Mahmood Al Khaja, SVP Material Management and Repairs; Mr Will Lofberg, SVP International and Government Affairs. Nomine in vigore dal 1° settembre: Mr Shahreyar Nawabi, CEO Emirates Flight Catering; Mr Mahmood Ameen, Divisional SVP Engineering Projects and Aircraft Procurement.

LUFTHANSA TECHNIK: CONCLUSO L’LTS BASKETBALL TOURNAMENT – Lufthansa Technik informa: “Il 14 maggio l’LTS Basketball Tournament è iniziato con la sua prima partita sul campo da basket di Lufthansa Technik Shenzhen. A questa stagione hanno partecipato un totale di sei squadre con più di 80 colleghi. Sei settimane e 19 partite dopo, dalla prima partita alla finale, ogni partita è stata emozionante. L’office team ha vinto il torneo. Il secondo posto e il terzo posto sono andati rispettivamente ai TR-Line e workshop team, rispettivamente. Inoltre, i membri del PNE team sono stati premiati come “MVP” per aver ottenuto il punteggio più alto. Con le Finals si è concluso l’LTS basketball tournament”.

AIR INDIA AFFIDA A LUFTHANSA TECHNIK IL COMPONENT SUPPLY PER LA SUA BOEING 777 FLEET – Lufthansa Technik rileva il Total Component Support (TCS) per l’intera flotta Boeing 777 di Air India. L’accordo pluriennale che l’MRO provider e la compagnia aerea hanno firmato giovedì a Gurugram, India, comprende servizi per un totale di 27 aeromobili. Con questo primo contratto entrambe le aziende pongono le basi per una collaborazione a lungo termine. A partire da luglio 2024, Air India riceve il comprovato Total Component Support. di Lufthansa Technik. L’accordo ora concluso include maintenance, repair and overhaul (MRO) of aircraft components e fornisce ad Air India l’accesso al global component pool e ai logistics services di Lufthansa Technik. La stretta collaborazione tra le due società consentirà alla compagnia aerea di massimizzare l’efficienza nelle sue operazioni tecniche e garantire la migliore disponibilità possibile dei pezzi di ricambio di cui ha bisogno. S.K. Dash, Chief Technical Officer, Air India, ha dichiarato: “La partnership con l’esperta Lufthansa Technik per il component support della nostra intera flotta Boeing 777 di 27 aeromobili è una pietra miliare significativa nel nostro percorso di collaborazione. Lufthansa Technik ha dimostrato un supporto professionale ad hoc per la nostra Boeing 777 fleet e siamo lieti di rafforzare ulteriormente questa relazione attraverso questo accordo a lungo termine”. Dennis Kohr, Senior Vice President Corporate Sales Asia Pacific, Lufthansa Technik, ha commentato: “Vorremmo ringraziare Air India per la fiducia e per aver assegnato a Lufthansa Technik il completo Total Component Support. Mentre la compagnia aerea continua nel suo percorso di crescita nei prossimi anni, non vediamo l’ora di supportarla con i nostri servizi e non vediamo l’ora di espandere ulteriormente la nostra nuova partnership”. Oltre ad Air India, Lufthansa Technik è associata dal 2020 con la Tata group airline companies Vistara nel settore dei Boeing 787 components e da gennaio di quest’anno con Air India Express nell’area Engine Maintenance Service.

IBERIA CELEBRA 75 ANNI DI VOLI A PORTO RICO E IN VENEZUELA – Iberia informa: “In un giorno come oggi, 75 anni fa, Iberia decollò per la prima volta nella sua storia da Madrid verso Porto Rico e il Venezuela, destinazioni che avrebbe raggiunto il giorno dopo, il 6 luglio 1949. La traversata, una delle prime di Iberia in America, fu effettuata con un Douglas DC-4 che, all’epoca, aveva caratteristiche che lo rendevano un simbolo dell’innovazione aeronautica. Grazie a questa tecnologia avanzata per l’epoca, Iberia poté percorrere la lunga distanza che separa la Spagna da entrambi i paesi. Naturalmente effettuava diverse soste a Las Palmas de Gran Canaria, Isla de la Sal, Isole Azzorre, Port of Spain (Trinidad e Tobago) e Bermuda, prima di arrivare a San Juan de Puerto Rico e, successivamente, a Caracas. Questo volo, IB981 all’andata e IB982 al ritorno, veniva operato una volta alla settimana: partiva da Madrid ogni martedì ed arrivava sia a San Juan che a Caracas mercoledì, per poi tornare in Spagna, dove arrivava ogni giovedì. L’intero viaggio era fatto in tre giorni. Il percorso è stato un successo fin dal primo momento, e continua fino ad oggi. Nel caso di Porto Rico, nel 2024 questa è stata una delle rotte di Iberia in America Latina con le migliori prestazioni. Oggi Iberia dispone di un volo diretto tra i due paesi e, grazie a ciò, quest’anno ha messo sul mercato quasi 200.000 posti tra San Juan e Madrid, il 30% in più rispetto al 2023 e il 140% in più rispetto alla capacità esistente prima della pandemia. Nel caso di Caracas, la connettività tra i due paesi raggiunge oggi cinque frequenze settimanali, il che significa 150.000 posti tra Caracas e Madrid, il 35% in più rispetto al 2023 e il 172% in più rispetto alla capacità esistente prima della pandemia. Queste due rotte sono operate principalmente con un aereo all’avanguardia, l’A330-200, che dispone di 288 posti distribuiti in cabine Business ed Economy, che si adatta alle esigenze di ogni cliente”.

IBERIA CELEBRA 20 ANNI DI VOLI DIRETTI IN URUGUAY – Iberia informa: “Iberia celebra il 20° anniversario di una pietra miliare nelle sue operazioni con l’Uruguay, poiché il 6 luglio 2004 ebbe luogo il primo volo diretto tra i due paesi, che rese la compagnia la prima compagnia aerea a volare senza scalo tra Montevideo e l’Europa. Questa modifica ha permesso di ridurre il tempo di viaggio di oltre tre ore, poiché in precedenza i clienti di Iberia che cercavano di raggiungere il Paese dovevano volare via Buenos Aires o Rio de Janeiro. Questo volo, che inizialmente aveva tre frequenze settimanali operate il martedì, giovedì e sabato dall’aeroporto di Madrid, era effettuato a bordo di un aereo Airbus A340-300, dotato della più recente tecnologia e di una configurazione di 250 posti. Nonostante il 20° anniversario della linea diretta tra Montevideo e Madrid, vale la pena ricordare che la rotta che collega l’Uruguay all’Europa compirà 78 anni il 22 settembre, poiché la capitale uruguaiana fu uno degli scali del primo aereo Iberia ad attraversare l’Atlantico diretto a Buenos Aires, nel 1946. Mentre il viaggio per collegare direttamente l’Uruguay e l’Europa è iniziato con tre frequenze settimanali, questa cifra è andata aumentando fino a raggiungere le sette frequenze settimanali nel 2024. Infatti, quest’anno la rotta tra i due paesi avrà un volo diretto tutto l’anno, cosa che fino ad ora non era accaduta. Ciò consentirà alla rotta tra Uruguay e Spagna di avere quest’anno poco più di 200.000 posti, il che rappresenta una crescita del 3% rispetto al 2023 e quasi del 20% rispetto ai dati pre-pandemia. Si tratta di una rotta che Iberia opera interamente con l’Airbus A330-200, un aereo molto efficiente, poiché offre una riduzione del consumo di carburante di circa il 15%, e ha una capacità di 288 passeggeri, in configurazione Business ed Economy”.

LEONARDO IN CAMPO PER PROMUOVERE BENESSERE, WELFARE E INCLUSIONE – Sensibilizzare e motivare all’adozione di uno stile di vita sano, promuovendo l’inclusione in Azienda e nelle comunità di riferimento. È l’obiettivo del torneo di padel di Leonardo, che ha coinvolto 400 colleghe e colleghi in tutto il territorio nazionale. A scendere in campo per la finale al Foro Italico di Roma, in collaborazione con Sport e Salute e con la partnership di Stimulus e Wellhub, le cinquanta persone vincitrici dei round preliminari. Con loro, il Condirettore Generale di Leonardo, Lorenzo Mariani, e il campione paralimpico Alessandro Ossola, Presidente di Bionic People, per una partita evento sul campo centrale. Presente alla premiazione dei vincitori anche Antonio Liotti, Chief People & Organisation Officer. Un’iniziativa in continuità con le politiche di welfare che, negli ultimi due anni, hanno visto un investimento di 2,5 milioni di euro dedicati ad attività di Welfare e Wellbeing. Una cifra che raggiungerà i 15 milioni nei prossimi cinque anni, anche attraverso il supporto a iniziative incluse nel Contratto Integrativo in vigore dal 2024. Il Contratto segna, infatti, un ulteriore passo nella definizione di nuovi modelli organizzativi: insieme a miglioramenti economici e normativi, sono previste sperimentazioni nella rimodulazione dell’orario di lavoro per rispondere a esigenze di flessibilità e bilanciamento tra vita professionale e privata. Attraverso l’introduzione del concetto di “welfare di prossimità”, Leonardo promuove un nuovo paradigma nel rapporto con le risorse umane, un elemento distintivo che integra i programmi tradizionali. Un percorso che vede al centro il ruolo dei 66 “Welfare Coach” interni all’Azienda. Una figura, frutto di un’esperienza triennale, presente in tutte le sedi e gli stabilimenti nazionali, che orienta le colleghe e i colleghi ai servizi più adatti alle esigenze individuali.

AEROTECH ACADEMY: CONSEGNATI A POMIGLIANO D’ARCO I DIPLOMI DELLA QUARTA EDIZIONE, APERTE LE ISCRIZIONI PER IL NUOVO ANNO ACCADEMICO – Leonardo ha di recente consegnato a 28 studenti i diplomi di fine anno della quarta edizione dell’Aerotech Academy, il percorso di alta formazione su tematiche di frontiera dell’ingegneria, nato dalla collaborazione fra l’azienda e l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Già aperte le iscrizioni per la quinta edizione, rivolta a 50 studenti in possesso di titolo di studio almeno pari alla laurea triennale, da selezionare mediante apposito bando. L’Aerotech Campus fa parte dei Leonardo Labs – la rete di incubatori dedicati alla ricerca e allo sviluppo di tecnologie avanzate e breakthrough – ed è uno dei centri di riferimento per l’innovazione sui materiali e processi produttivi per l’intero Gruppo. Grazie alla sinergia con l’Università partenopea, l’Aerotech Academy lega formazione e mondo del lavoro, dando impulso alle competenze necessarie sia a una grande industria come Leonardo, sia alle Piccole e Medie Imprese della filiera, generando competitività e innovazione, a beneficio dei territori in cui opera. La quarta edizione del master ha approfondito temi avanzati di ricerca ingegneristica e applicazioni di interesse dell’industria manifatturiera, mediante innovative metodologie di insegnamento e apprendimento. Gli studenti, selezionati attraverso un apposito bando e già in possesso di titoli di laurea triennale e/o magistrale in ambito ingegneristico, hanno avuto l’opportunità di aumentare le proprie competenze teoriche e di sviluppare, al contempo, capacità operative e concrete, immediatamente spendibili nel Gruppo Leonardo. Con quest’ultima edizione, saranno circa 95 i giovani assunti nel corso delle quattro edizioni, confermando il positivo trend registrato da questa iniziativa per l’inserimento nel mondo del lavoro. Nel corso della cerimonia conclusiva, tutti i partecipanti hanno presentato i propri project work che, inserendosi in ambiti di interesse aziendale, hanno contribuito a esplorare nuove linee di business. I principali temi conduttori sono stati i materiali e i processi innovativi per componenti aeronautici, destinati a nuovi velivoli supersonici, le nuove tecnologie per la progettazione e realizzazione di e-VTOL (electric Vertical Take Off & Landing), la sostenibilità ambientale, il riciclo, l’ottimizzazione dell’utilizzo di materie prime e la riduzione delle emissioni clima-alteranti. Sono aperte le iscrizioni per la quinta edizione dell’Aerotech Academy, rivolta agli studenti in possesso di titolo di studio almeno pari alla laurea triennale, da selezionare mediante apposito bando. Le attività di formazione dell’Academy sono riconosciute dall’Università di Napoli e sono erogate da professori universitari ed esperti di Leonardo. Il programma per l’anno accademico 2024/2025, svolto interamente in lingua inglese, è organizzato su tre moduli: Aerostructures core technologies and beyond; Automation, Industry 4.0 and Digital; New generation aircraft and uncrewed vehicles, electrification, and sustainability. Tutte le informazioni relative alle modalità di iscrizione sono reperibili sul sito ufficiale dell’Aerotech Academy: https://www.aerotechacademy.unina.it/bando-e-selezioni/.

DELTA SI PREPARA PER GLI INCONTRI DEL COLLEGE FOOTBALL – Delta informa: “Con oltre 60 voli diretti e 5.600 posti aggiunti tra il 30 agosto e il 1 dicembre, Delta si assicura che gli appassionati di football universitario godano di opzioni di viaggio senza soluzione di continuità per le partite più attese di questo autunno”.

SAAB: NUOVA APPROVAZIONE PER L’R6 NAV NEO MARITIME NAVIGATION SYSTEM – Saab informa: “L’ultimo maritime navigation system di Saab, R6 NAV NEO, ha ricevuto l’approvazione dalla Panama Canal Authority. Ciò lo rende il primo SOLAS approved navigation system for general use in qualsiasi acqua che soddisfa anche i nuovi requisiti per i transiti del Canale di Panama. R6 NAV NEO di Saab è una soluzione versatile per il mare aperto, i porti e altre acque trafficate, progettata per soddisfare la crescente domanda di sensori di navigazione ad alta precisione”.