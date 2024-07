Bombardier posiziona il Challenger 3500 Business Jet Mockup ad Olbia per le visite dei clienti durante l’estate

Bombardier annuncia la presenza del Challenger 3500 aircraft mockup presso il terminal privato del Costa Smeralda Airport, Italia. “Per tutta l’estate, i business aviation clients avranno l’opportunità di sperimentare in prima persona la pluripremiata cabina e vedere i rivoluzionari sedili del super midsize jet. Il viaggio del full-size aircraft mockup ha compreso soste a Parigi e Nizza, Francia, e offre ai clienti europei un ambiente conveniente per scoprire le caratteristiche innovative e sofisticate che rendono il Bombardier Challenger 3500 il leader della sua categoria”, afferma Bombardier.

“La presenza del Bombardier Challenger 3500 mockup in una destinazione turistica frequentata come Olbia testimonia il nostro impegno nel fornire un accesso facile e senza stress alla visione dei prodotti”, ha affermato Emmanuel Bornand, Vice President, International Sales, Bombardier. “Questo è uno dei tanti modi in cui rendiamo unica la business aviation experience. In ogni fase del percorso, personalizziamo costantemente i nostri servizi e il nostro supporto per soddisfare i nostri clienti alla loro quota, e ciò deriva solo da una genuina comprensione di chi sono e di cosa hanno bisogno. Siamo grati di avere l’opportunità di mostrare lo straordinario comfort, il lusso e le caratteristiche tecnologiche senza soluzione di continuità del best-selling Challenger 3500 nella bellissima Sardinian FBO”.

“Il Challenger 3500 business jet, ‘Best of the Best’ laureate nel prestigioso Red Dot Awards for Product Design, vanta la cabina più ampia della sua categoria, offrendo ai passeggeri un senso di spazio e comfort senza pari. L’abitacolo su misura è l’apice dell’innovazione e del lusso, dotato della prima integrated voice-controlled technology del settore nel suo segmento, di monitor 4K e dei rivoluzionari sedili Nuage di Bombardier, che offrono comfort e supporto senza pari imitando i movimenti naturali del corpo umano.

Progettato pensando al benessere, l’aereo all’avanguardia ha anche la cabin altitude più bassa della sua categoria, pari a 4.850 piedi, il che riduce significativamente l’affaticamento dei passeggeri e migliora il benessere generale. L’isolamento acustico avanzato contribuisce a creare un ambiente di viaggio sereno, consentendo ai passeggeri di lavorare, riposare o conversare”, prosegue Bombardier.

“Il Challenger 3500 ha un range impressionante, è in grado di volare per 3.400 miglia nautiche (6.297 chilometri), consentendo all’aereo di volare da Olbia verso qualsiasi destinazione senza scalo in Europa e nelle città più ambite dell’Africa e del Medio Oriente, comprese Abu Dhabi, Lagos, Nairobi e Brazzaville. Questa notevole autonomia è completata dalla capacità del super midsize jet di operare negli aeroporti più impegnativi di tutto il mondo, grazie alla sua takeoff distance di 4.835 piedi (1.474 metri) e una landing distance di 2.308 piedi (703 metri).

La pilot-centric avionics suite del Challenger 3500 garantisce un’esperienza di volo senza interruzioni e si può essere certi che le capacità prestazionali complessive dell’aeromobile offriranno un sorprendente dispatch reliability rate superiore al 99,8%. Con i direct operating costs più bassi della sua categoria, il Challenger 3500 rappresenta affidabilità e valore”, continua Bombardier.

“Gli ospiti del Costa Smeralda Airport sono invitati a visitare il Bombardier Challenger 3500 mockup in qualsiasi momento e senza appuntamento durante i mesi di luglio e agosto. I clienti interessati a scoprire il super midsize jet possono anche prenotare una visione privata contattando il Bombardier Sales team”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)