News Brevi – 08.07.2024

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA ALGHERO A CIAMPINO CON FALCON 900 – Si è concluso nel primo pomeriggio di oggi il trasporto sanitario d’urgenza di una piccola paziente di soli 13 giorni di vita, dall’aeroporto sardo di Alghero all’aeroporto di Roma-Ciampino, effettuato con un velivolo da trasporto militare Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il volo sanitario ha permesso di trasferire rapidamente la neonata dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, dove era ricoverata, all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il trasporto sanitario d’urgenza è una delle attività istituzionali che l’Aeronautica Militare svolge al servizio della collettività. Il volo è stato attivato su richiesta della Prefettura di Sassari alla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra le proprie funzioni anche quella di disporre e gestire questo tipo di missioni. È stato quindi immediatamente interessato il 31° Stormo, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per il trasporto sanitario d’urgenza. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della popolazione 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AMERICAN AIRLINES EFFETTUA LA RICHIESTA PER UN COLLEGAMENTO TRA SAN ANTONIO INTERNATIONAL AIRPORT E WASHINGTON REAGAN NATIONAL – American ha presentato oggi formalmente una richiesta all’U.S. Department of Transportation (DOT) per operare un daily, nonstop service tra San Antonio International Airport (SAT) e Washington Reagan National Airport (DCA). Il 2024 Federal Aviation Administration (FAA) reauthorization bill è stato convertito in legge a maggio, assegnando cinque nuovi voli di andata e ritorno che servono DCA. La città di San Antonio è una delle città in più rapida crescita negli Stati Uniti e ospita una delle maggiori concentrazioni di basi militari del paese. È la città più grande del Texas priva di servizio diretto per DCA. Il servizio proposto da American tra SAT e DCA completerà le oltre 25 partenze giornaliere del vettore da SAT verso sette città negli Stati Uniti. Oltre a offrire una comoda connettività non-stop tra San Antonio e la capitale della nazione, American offrirà collegamenti one-stop tramite DCA verso destinazioni nel Nord-Est, nel Medio Atlantico e in Canada. “American è orgogliosa di presentare una richiesta per fornire l’unico servizio non-stop tra San Antonio e Washington, D.C.”, ha affermato Brian Znotins, American’s Senior Vice President of Network and Schedule Planning. “Questo nuovo servizio amplierà la rete domestica leader del settore di American, collegando i clienti ai luoghi che desiderano visitare di più”. “L’aggiunta di una rotta diretta al Reagan National Airport fa parte dei nostri sforzi per espandere le operazioni aeree per la regione di San Antonio”, ha affermato Jesus Saenz, Director of Airports for the San Antonio Airport System. “Siamo grati ad American Airlines per la loro visione condivisa volta a migliorare la connettività e per averci aiutato ad elevare le nostre opzioni di servizio con una rotta che sarà particolarmente vantaggiosa per le nostre comunità imprenditoriali e militari. Questo è un altro passo nel nostro impegno per modernizzare il nostro aeroporto e migliorare l’esperienza dei viaggiatori”. Per l’unico volo diretto tra SAT e DCA, American utilizzerà numeri di volo speciali per commemorare la ricca storia della città e i significativi contributi militari. Il volo 1718 ricorda l’anno di fondazione di San Antonio e il volo 1947 celebra l’anno di fondazione dell’U.S. Air Force. L’operazione proposta da American è la seguente: Flight 1718 – SAT 6:35 DCA 10:59. Flight 1947 – DCA 19:45 SAT 22:20. Voli operati con Airbus A321.

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE NEL MESE DI GIUGNO 2024 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali per il mese di giugno 2024. A giugno 2024 sono state effettuate 67 consegne a 40 clienti. Ordini lordi nel mese pari a 73 aerei. Consegne nel 2024 ad oggi: 323 aeromobili a 65 clienti nell’anno.

CARRIBEAN AIRLINES ESPANDE LA PARTNERSHIP CON AVIAREPS A SEI NUOVI MERCATI EUROPEI – Caribbean Airlines ha nominato AVIAREPS come General Sales Agent in sei mercati europei, espandendo la partnership a undici mercati in totale. AVIAREPS, leader globale nella rappresentanza del turismo, dell’aviazione e dell’ospitalità con 70 uffici in 65 paesi in tutto il mondo, fornirà servizi completi di vendita e biglietteria per aumentare la presenza della compagnia aerea e le vendite nei nuovi mercati. La vasta esperienza di AVIAREPS, con il proprio team di esperti professionisti delle compagnie aeree e una profonda conoscenza dei mercati locali, insieme al prodotto di Caribbean Airlines, miglioreranno il servizio e l’esperienza per i clienti europei. AVIAREPS rappresenta ora Caribbean Airlines in undici mercati, aggiungendo Austria, Spagna, Irlanda, Italia, Portogallo e Grecia alle preesistenti rappresentanze in Germania, Svizzera, Regno Unito, Benelux e Francia. Caribbean Airlines è la compagnia di bandiera di Trinidad e Tobago ed è stata fondata nel 2006. Con una flotta di 19 aeromobili, la compagnia serve principalmente l’area caraibica, ma offre anche collegamenti con Miami, New York, Orlando negli Stati Uniti e Toronto, in Canada. AVIAREPS lavora con la compagnia aerea dal 2007 e ora agirà come General Sales Agent in undici mercati europei. Garvin Medera, CEO di Caribbean Airlines: “Grazie ad una partnership di lunga data con AVIAREPS, siamo lieti di nominarli come nostro GSA in altri sei mercati europei e siamo certi che i loro servizi miglioreranno ulteriormente la nostra presenza in Europa. Non vediamo l’ora di proseguire la collaborazione AVIAREPS”. Marcelo Kaiser, COO Aviation di AVIAREPS: “Caribbean Airlines è stato il nostro prezioso partner per 17 anni e siamo onorati dell’espansione in altri mercati europei. Il nostro team di esperti professionisti delle compagnie aeree in Europa si impegna a fornire un servizio clienti eccezionale e a rafforzare la consapevolezza del marchio e le vendite della compagnia aerea. Siamo felici di continuare la nostra partnership con Caribbean Airlines per espandere la loro presenza e aumentare la loro quota di mercato”.

ETHIOPIAN AIRLINES: UN MESE DI CRESCITA ED ESPANSIONE – Ethiopian Airlines annuncia un mese di crescita ed espansione. A giugno, la compagnia aerea ha inaugurato quattro nuove rotte internazionali e nazionali, aumentato la frequenza dei voli su sei rotte e festeggiato prestigiosi premi ricevuti da Skytrax ed APEX. Sul fronte internazionale, Ethiopian Airlines ha ampliato la sua rete con nuove destinazioni, tra cui Freetown in Sierra Leone e Maun in Botswana. Anche Varsavia, la più grande città e capitale della Polonia, è entrata a far parte della vasta rete globale di Ethiopian come 24ª destinazione in Europa, a partire dal 1° luglio. A livello nazionale, la compagnia ha inaugurato voli per Axum e Nekemte. Inoltre, Ethiopian ha aumentato le frequenze su rotte esistenti. Riconoscendo la sua continua eccellenza, Skytrax e APEX hanno premiato Ethiopian Airlines per i risultati raggiunti nel migliorare l’esperienza del cliente. Oltre alle nuove rotte, Ethiopian Airlines ha incrementato le frequenze su diverse rotte esistenti. A partire dal 31 maggio 2024, i passeggeri sulla rotta da/per Ouagadougou godono ora di voli giornalieri. Anche Conakry ha visto un aumento dei voli giornalieri a partire dal 1° giugno 2024. Nuove partenze mattutine da Addis Abeba per Kilimanjaro e Zanzibar in Tanzania sono iniziate il 16 giugno 2024, insieme a partenze aggiuntive a mezzogiorno per Kigali. Le operazioni serali per Douala inizieranno a luglio 2024, seguite da Lubumbashi nella Repubblica Democratica del Congo. Giugno ha segnato anche un mese trionfale per Ethiopian Airlines con diversi riconoscimenti prestigiosi. Il costante impegno della compagnia aerea nel migliorare la soddisfazione dei clienti attraverso significativi investimenti in servizi e prodotti è stato riconosciuto agli SKYTRAX World Airlines Awards 2024. Ethiopian è stata nominata Migliore Compagnia Aerea in Africa per il settimo anno consecutivo. Agli APEX Passenger Choice Awards 2024, Ethiopian Airlines ha ottenuto i titoli come Miglior Intrattenimento in Africa e Miglior Wi-Fi in Africa, consolidando ulteriormente la sua reputazione nel fornire esperienze di bordo eccezionali.

LOCKHEED MARTIN: CONTRATTO PER SVULUPPARE ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS PER LA DARPA – Lockheed Martin si è aggiudicata un contratto da 4,6 milioni di dollari dalla Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) per sviluppare Artificial Intelligence (AI) tools for dynamic, airborne missions, come parte del suo Artificial Intelligence Reinforcements (AIR) program. “Questo progetto mira a fornire advanced Modeling and Simulation (M&S) approaches e dominant AI agents per live, multi-ship, beyond visual range (BVR) missions. Si tratta di un passo fondamentale nel dare priorità e investire in tecnologie innovative per la sicurezza nazionale e per soddisfare le esigenze in evoluzione dei clienti. Il programma AIR della DARPA migliorerà la velocità e le prestazioni predittive dei modelli di base forniti dal governo per adattarsi meglio al funzionamento dei Department of Defense’s systems nel mondo reale. Durante il 18-month period of performance, Lockheed Martin applicherà tecniche di intelligenza artificiale e machine learning (ML) per creare modelli surrogati di aerei, sensori, guerra elettronica e armi all’interno di ambienti dinamici e rappresentativi dal punto di vista operativo”, afferma Lockheed Martin. “Nelle missioni aeree complesse, i nostri clienti hanno bisogno di accedere a tecnologie avanzate che connettono rapidamente i sistemi critici in tutti i settori. Il programma DARPA AIR utilizzerà la tecnologia ML all’avanguardia e l’infrastruttura ARISE™ di Lockheed Martin per fornire quantità senza precedenti di dati che i membri del servizio potranno utilizzare per prendere decisioni più rapide e informate”, ha affermato Gaylia Campbell, vice president of Engineering and Technology for Lockheed Martin Missiles and Fire Control. “Ciò fornirà significative opportunità di risparmio sui costi per il Dipartimento della Difesa e fungerà da base per future soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, garantendo che gli Stati Uniti e i loro alleati mantengano il loro vantaggio competitivo indipendentemente dalle circostanze”. “Lockheed Martin vanta una lunga storia di sviluppo e integrazione con successo di tecnologie AI e ML nei suoi prodotti e servizi. Ciò fa parte della 21st Century Security® vision, che mira a costruire un settore della difesa più avanzato, resiliente e collaborativo, in modo da poter fornire capacità più all’avanguardia in modo più rapido e conveniente”, conclude Lockheed Martin.

AIR CANADA: IL PROGRAMMA AEROPLAN COMPIE 40 ANNI – Air Canada informa: “Aeroplan festeggia il suo 40° compleanno con una speciale celebrazione e, come ospiti speciali d’onore, gli oltre 8 milioni di membri di Aeroplan avranno la possibilità di vincere 1 dei 40 premi da 1 milione di punti Aeroplan ciascuno, oltre a godere di 10 giorni di offerte esclusive per risparmiare molto e guadagnare di più”. “Grazie ai nostri membri, Aeroplan è diventato uno dei migliori travel loyalty programs a livello globale. Per celebrare questo risultato, siamo entusiasti di collaborare con i nostri principali premier travel and everyday partners che aiutano i nostri membri a sfruttare appieno il loro potenziale di guadagno e riscatto su un’ampia gamma di voli, soggiorni in hotel e acquisti quotidiani”, ha affermato Scott O’Leary, Vice President, Loyalty and Product, Air Canada. “Che siano membri da 1 anno o da 40, i nostri membri possono guadagnare più punti più velocemente e viaggiare verso più di 1.300 destinazioni in tutto il mondo. Saluti ai prossimi 40 anni”. “Dal 3 al 17 luglio 2024, Aeroplan offre ai membri la possibilità di vincere 1 dei 40 premi da 1 milione di punti Aeroplan ciascuno, con i membri dello stato Aeroplan Elite™ che ricevono un additional entry. Questo, in aggiunta a una serie di offerte esclusive per 10 giorni su voli, hotel e acquisti dai partners”, conclude Air Canada.