EASA pubblica l’Annual Safety Review 2024

È ora online il 2024 Annual Safety Review (ASR) dell’European Union Aviation Safety Agency (EASA). “L’edizione 2024 esamina le safety performance dell’European aviation system nel 2023. Questa e altre analisi effettuate dall’EASA in collaborazione con le national aviation authorities (NAA) e l’industria, vengono utilizzate per supportare il safety risk management (SRM) process che guida il decision-making riflesso nell’European Plan for Aviation Safety (EPAS). Pertanto, laddove vengono identificati i rischi, vengono eseguite ulteriori analisi e, quando necessario, le azioni di mitigazione vengono incluse nell’EPAS.

Quest’anno c’è un nuovo capitolo che esamina specificamente le unmanned aircraft system (UAS) / drone safety performance”, afferma l’EASA.

“Nel 2023 il traffico ha raggiunto il 95% rispetto al 2019. Nel 2023 gli aeroporti europei hanno accolto un totale di 2,3 miliardi di passeggeri. Il traffico passeggeri attraverso l’European airport network è aumentato del 19% rispetto all’anno precedente.

A livello globale, negli ultimi anni, si sono verificati circa 10 fatal accidents all’anno (tra il 2020 e il 2022); nel 2023 si è scesi a due fatal accidents. Da questi due accidents, ci sono state 77 vittime, in diminuzione rispetto al 2022. Si tratta del secondo numero di vittime più basso nel decennio, vicino al numero record più basso stabilito nel 2017 (66 vittime).

Nel 2023 sono stati 7,3 milioni i safe flights in Europa con no fatal accidents, che hanno coinvolto un operatore europeo sia per complex che per non-complex aeroplanes. Sebbene si tratti di una notizia chiaramente positiva, questo risultato è stato raggiunto solo grazie all’intero settore che ha posto la sicurezza come priorità. Non c’è spazio per l’autocompiacimento nell’aviation safety“, conclude l’EASA.

Per maggiori informazioni e per scaricare il 2024 Annual Safety Report: https://www.easa.europa.eu/en/document-library/general-publications/annual-safety-review-2024.

(Ufficio Stampa EASA)