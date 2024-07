Ryanair celebra 140 milioni di passeggeri a Milano Bergamo

Ryanair ha celebrato oggi 22 anni di attività e il 140 milionesimo passeggero presso la sua base di Milano Bergamo. “La storia di Ryanair con Bergamo è iniziata nel 2003 e da allora è cresciuta fino a 23 aeromobili basati, che coprono sia voli nazionali che internazionali.

Questa crescita senza pari è evidente a Milano Bergamo, dove Ryanair offrirà il suo operativo più grande di sempre quest’estate, con quasi 1.800 voli a settimana verso 116 destinazioni, tra cui 8 nuove rotte per Beni Mellal, Biarritz, Castellón, Dubrovnik, Olbia, Sarajevo, Skiathos e il nuovissimo volo per Salerno“, afferma Ryanair.

Giovanni Sanga, Presidente SACBO, società di gestione dell’Aeroporto di Milano Bergamo, ha dichiarato: “Il traguardo dei 140 milioni di passeggeri trasportati da e per l’Aeroporto di Milano Bergamo raccontano la storia di una partnership di successo, che ha permesso di proporre al mercato del trasporto aereo un modello commerciale e operativo diventato di riferimento per gestori aeroportuali e viaggiatori. Un grande risultato, quello raggiunto da Ryanair, a cui siamo fieri di avere contribuito più di altri, perché si accompagna ai programmi di investimenti che SACBO ha prodotto nell’arco di due decenni per rendere le infrastrutture aeroportuali e di servizio all’avanguardia, sotto l’aspetto sistemistico e tecnologico, e sempre meglio adeguate alle esigenze di operatori e passeggeri. A dimostrarlo ci sono le opere di recente realizzazione, come la nuova via di rullaggio nell’area nord del sedime aeroportuale, e quelle in corso per estendere l’area di accettazione e controlli di sicurezza nell’aerostazione e destinate ad essere completate in vista delle Olimpiadi invernali 2026. La lunga partnership con Ryanair racconta di una sinergia e una visione condivise che, fin dall’inizio, hanno contribuito alla crescita dell’offerta e della qualità dei servizi e al progressivo allargamento del network delle destinazioni. Una collaborazione resa sempre più forte dal livello di apprezzamento di cui Ryanair e l’Aeroporto di Milano Bergamo ricevono ogni giorno dai passeggeri”.

Il Country Manager di Ryanair per l’Italia e il Mediterraneo orientale, Mauro Bolla, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea numero 1 in Italia e a Milano Bergamo, Ryanair è entusiasta di celebrare i 22 anni di attività a Milano Bergamo. Ryanair è cresciuta fino a trasportare 140 milioni di passeggeri da/per Milano Bergamo.

Il nostro operativo per la Summer ’24 offre 8 nuove rotte per Beni Mellal, Biarritz, Castellón, Dubrovnik, Olbia, Sarajevo, Skiathos e il nuovissimo collegamento con Salerno, offrendo ai clienti/visitatori ancora più scelta per le loro vacanze estive alle tariffe più basse d’Europa.

Da quando siamo atterrati per la prima volta a Milano Bergamo 22 anni fa, siamo cresciuti fino a diventare la compagnia aerea preferita in Italia. Di conseguenza, comprendiamo quanto sia importante connettersi con i propri cari ed è per questo che ci impegniamo a crescere ulteriormente in Italia nei prossimi anni.

Per festeggiare 22 anni e 140 milioni di passeggeri a Milano Bergamo abbiamo lanciato una promozione a partire da soli €21,99 (a tratta, da prenotare entro giovedì 11 luglio) per viaggi fino a ottobre 2024 su Ryanair.com”.

(Ufficio Stampa Ruanair – Photo Credits: Ryanair)