Il Gulfstream G700 segna 100 giorni dalla certificazione

Gulfstream Aerospace Corp. celebra oggi 100 giorni da quando il nuovo Gulfstream G700 ha ricevuto la Federal Aviation Administration (FAA) type certification il 29 marzo e successivamente è entrato in servizio.

“Ulteriori certificazioni, ore di volo in costante aumento e consegne in tutto il mondo, insieme ai continui city-pair speed records, dimostrano una maturità del programma senza precedenti per il G700.

Ad oggi, il G700 ha anche ottenuto la European Union Aviation Safety Agency (EASA) type certification, insieme alle type certificate validations di otto nazioni, incluso il Messico, e la flotta in crescita ha superato le 700 ore di volo”, afferma Gulfstream Aerospace.

“Avevamo pianificato un’entrata in servizio senza intoppi per il G700 e questo incredibile inizio è una testimonianza sia della maturità del programma che della dedizione del team Gulfstream”, ha affermato Mark Burns, president, Gulfstream. “Grazie agli investimenti che abbiamo effettuato in tutta la nostra attività, dalla ricerca e sviluppo alla produzione e ai completamenti, il programma G700 sta superando le aspettative dei clienti: fanno volare i loro aerei in tutto il mondo immediatamente dopo la consegna e il feedback che stiamo ascoltando è eccezionale”.

“Il G700 ha recentemente raggiunto anche nuovi city-pair speed records, collegando Parigi a Montreal in 6 ore e 16 minuti e San Paolo a White Plains, New York, in 8 ore e 46 minuti, entrambi ad una velocità media di Mach 0,90 o superiore. I voli sono in attesa di approvazione da parte della National Aeronautic Association statunitense e della Fédération Aéronautique Internationale in Svizzera per il riconoscimento ufficiale come world records. In totale, l’aereo ha guadagnato quasi 60 speed records.

Durante lo sviluppo e il test del G700, i Gulfstream Customer Support service teams sono stati integrati in tutto il programma per garantire la prontezza operativa dopo la certificazione. Questi team stanno inoltre facilitando transizioni senza interruzioni, man mano che le consegne ai clienti G700 aumentano”, conclude Gulfstream Aerospace.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)