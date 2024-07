Lufthansa Airlines e Lufthansa CityLine ricevono nuovamente il sigillo di approvazione EMAS

Lufthansa Airlines negli hub di Francoforte e Monaco di Baviera e Lufthansa CityLine sono stati nuovamente convalidati con successo secondo il severo regolamento europeo EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). La compagnia aerea fornisce così un importante esempio di corporate environmental responsibility.

L’external EMAS environmental report conferma il continuo sviluppo dell’environmental management system e la sua profonda attuazione. Attraverso audit e ispezioni, nell’ambito della valutazione viene elaborato un quadro indipendente e completo dei processi e nel dialogo con gli specialisti del reparto viene fornita una visione completa della comprensione dei valori da parte dei dipendenti.

“La rinnovata convalida EMAS è di grande importanza per Lufthansa Airlines e Lufthansa CityLine. Attraverso la convalida collettiva integrata, stiamo portando avanti insieme le questioni di sostenibilità in diverse aree di business. Ci assumiamo la responsabilità con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale del volo e utilizzando sempre le risorse di cui abbiamo bisogno nel modo più efficiente possibile”, afferma Jens Ritter, CEO di Lufthansa Airlines.

EMAS è un sistema di gestione ambientale e audit ambientale sviluppato dall’Unione Europea, ai cui requisiti le aziende possono adattarsi volontariamente. Il sistema di gestione ambientale dell’azienda viene esaminato in dettaglio da revisori esterni.

Nel 2000 Lufthansa CityLine è stata la prima compagnia aerea al mondo ad adottare un environmental concept e a ricevere l’esigente sigillo di approvazione EMAS. Nel 2018 Lufthansa Airlines ha introdotto un sistema di gestione ambientale certificato presso il suo sito di Monaco e lo ha fuso con Lufthansa CityLine nel 2022. Il sito di Francoforte è stato aggiunto nel dicembre 2023. Quest’anno sono stati completati per la prima volta l’audit e la convalida congiunti per i siti di Francoforte e Monaco di Baviera per Lufthansa Airlines e Lufthansa CityLine, ed è stata pubblicata una dichiarazione ambientale congiunta.

Nei singoli reparti di Lufthansa Airlines e Lufthansa CityLine lavorano complessivamente circa 40 coordinatori ambientali. Garantiscono che l’organizzazione abbia un ampio posizionamento e che le preoccupazioni ambientali siano costantemente avanzate.

Sono state attuate misure significative dell’environmental program. Un esempio di ciò è la procedura “Reduced Engine Taxi-In”, che prevede lo spegnimento di uno o più motori dopo l’atterraggio, contribuendo così alla massima efficienza delle operazioni di volo. Applicando questa misura e rendendola una procedura standard per la flotta Airbus A320, si potranno risparmiare fino a 2.750 tonnellate di cherosene ogni anno. Oltre ai miglioramenti nelle operazioni di volo, il 2023 environmental program ha ottenuto successi anche nella riduzione dei rifiuti a bordo. La possibilità per i passeggeri dei voli intraeuropei di preordinare i pasti prima della partenza, attiva dall’inizio del 2023, consente una migliore pianificazione della produzione e del carico di prodotti freschi, riducendo così gli sprechi a bordo.

Oltre a queste misure già implementate, Lufthansa Airlines si concentra anche sugli importanti temi del futuro. Insieme al German Aerospace Center (DLR), Airbus, MTU Aero Engines e Munich Airport, Lufthansa Airlines sta pianificando una cooperazione tecnologica per i power-to-liquid (PtL) fuels. In questo quadro è stata firmata una lettera di intenti per unire le forze delle principali aviation companies e della comunità scientifica. L’obiettivo è accelerare la selezione della tecnologia, il lancio sul mercato e la scalabilità industriale dei PtL fuels in Germania.

In conformità con il suo orientamento di base, Lufthansa Airlines avvia continuamente progetti e misure con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale del volo e di utilizzare sempre le risorse necessarie nel modo più efficiente possibile.

Per un’efficace protezione del clima, Lufthansa Airlines, come parte di Lufthansa Group, punta sull’ammodernamento accelerato della flotta, sulla continua ottimizzazione delle operazioni di volo, sull’uso e sull’ulteriore sviluppo dei SAF e sulle offerte per viaggiatori privati e clienti aziendali per rendere i viaggi aerei più sostenibili. Inoltre, Lufthansa Airlines sostiene attivamente da molti anni la ricerca globale sul clima e sulle condizioni meteorologiche.

Lufthansa Group si è posto obiettivi ambiziosi di protezione del clima e punta a un’impronta di carbonio neutrale entro il 2050. Entro il 2030, il Gruppo mira a dimezzare le proprie emissioni nette di CO2 rispetto al 2019 attraverso misure di riduzione e compensazione. L’obiettivo di riduzione è stato convalidato dall’independent Science Based Targets Initiative (SBTi) nell’agosto 2022.

Per migliorare sistematicamente le proprie performance ambientali, Lufthansa Group promuove continuamente l’implementazione dei sistemi di gestione ambientale nelle compagnie del Gruppo. Ad esempio, il sistema di gestione ambientale di SWISS è stato recentemente convalidato per la prima volta secondo EMAS per l’anno di riferimento 2023. Anche Austrian Airlines è stata convalidata con successo per il 2023. Air Dolomiti, compagnia italiana che appartiene a Lufthansa Airlines, è anch’essa EMAS validated.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)