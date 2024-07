News Brevi – 09.07.2024

LOT POLISH AIRLINES SI AFFIDA ALLA ENGINE COMPETENCE DI LUFTHANSA TECHNIK – LOT Polish Airlines e Lufthansa Technik stanno rafforzando la loro cooperazione con un nuovo Engine Maintenance Services (EMS) contract per i motori CFM56-7B della flotta Boeing 737NG della compagnia aerea. Oltre alle undici revisioni pianificate, di cui la prima è iniziata di recente e sarà eseguita presso la sede di Lufthansa Technik ad Amburgo, il MRO provider supporterà LOT con due lease engines per garantire la stabilità operativa della compagnia aerea. Dorota Dmuchowska, COO di LOT Polish Airlines, ha dichiarato: “Dopo il successo dell’inizio della nostra collaborazione relativamente nuova, siamo convinti che la competenza tecnica di Lufthansa Technik, anche nel campo dell’Engine Maintenance, migliorerà ulteriormente la nostra stabilità operativa per i prossimi anni. Il nostro partner ha dimostrato una profonda comprensione delle nostre esigenze individuali e ha dimostrato la sua flessibilità nell’adattare le sue offerte”. “Dopo il successo della prima Boeing 787 overhaul per LOT a Malta in aprile, che ha segnato l’inizio della nostra collaborazione, siamo lieti di approfondire ulteriormente la nostra partnership”, ha aggiunto Kai-Stefan Roepke, Senior Vice President Corporate Sales EMEA at Lufthansa Technik. “Non è solo la gru nei nostri loghi aziendali a unirci, ma la ricerca dell’eccellenza. Pertanto, il nuovo contratto segna un’altra importante pietra miliare nella nostra collaborazione e dimostra che i nostri clienti traggono notevoli benefici dal nostro impegno nei confronti dei first-class engine MRO services”.

RYANAIR ANNUNCIA LA PARTNERSHIP “APPROVED OTA” CON ETRAVELI GROUP – Ryanair ha annunciato oggi una nuova partnership “Approved OTA” con Etraveli Group, una piattaforma leader mondiale nella vendita di biglietteria aerea, che include noti brand come Mytrip, Gotogate e Flightnetwork, che ora saranno autorizzati a offrire i voli low cost di Ryanair ai propri clienti. Dara Brady di Ryanair ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare la nostra nuova partnership “Approved OTA” con Etraveli Group e i suoi brand, tra cui MyTrip, Gotogate e Flightnetwork, che consentirà ai clienti di Etraveli Group di prenotare i voli low cost di Ryanair con la garanzia di una totale trasparenza dei prezzi e di un accesso completo alla loro prenotazione. Non vediamo l’ora di lavorare con Etraveli Group negli anni a venire e di portare i loro clienti a bordo del nostro network leader di mercato”. Johan Elwin, CCO di Etraveli Group, ha affermato: “Siamo entusiasti di collaborare con Ryanair e non vediamo l’ora di iniziare questa partnership. Ciò non solo rafforza la nostra posizione, ma avvantaggia anche i nostri clienti offrendo loro un accesso diretto all’ampio network di Ryanair. È in linea con la nostra ambizione di offrire i migliori contenuti al mondo ai nostri clienti e partner sia in Europa che all’esterno. Sfruttando le nostre soluzioni tecnologiche avanzate, tra cui Virtual Interlining, puntiamo a migliorare l’esperienza di viaggio e a guidare il futuro dei viaggi aerei”.

“GREENING AWARD INITIATIVE”: L’EUROPA PREMIA LA GUARDIA COSTIERA – Premiata la Guardia Costiera con il “Greening Award Initiative” nelle categorie Stewartship of the Sea, riconoscimento conferito unanimemente dalle Agenzie Europee per il Mediterraneo EMSA, EFCA e FRONTEX. “Questo prestigioso premio esalta l’impegno straordinario del Corpo delle Capitanerie di porto della Guardia Costiera nella protezione ambientale, in particolare per il progetto innovativo “Eye in the Sky” realizzato in collaborazione con l’Istituto di Ricerca Tethys. Il progetto ha visto l’utilizzo di RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) per il monitoraggio dei grandi vertebrati marini nel Santuario Pelagos, un’area di particolare importanza ecologica nel Mediterraneo. Grazie al drone Tekever AR5 Evolution e alla sua avanzata sensoristica, la Guardia Costiera ha potuto raccogliere dati scientifici cruciali sulla presenza e sul comportamento di balenottere, capodogli e delfini, contribuendo così in modo significativo alla conservazione di queste specie. Il premio è stato consegnato durante l’Annual European Coast Guard Event, che si è tenuto a Tenerife dal 25-27 giugno, sottolineando il rafforzamento della cooperazione europea tra le agenzie per le funzioni di guardia costiera”, afferma il comunicato (Ufficio Stampa Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

UNITED AIRLINES EFFETTUA LA RICHIESTA PER UN COLLEGAMENTO TRA SAN FRANCISCO E WASHINGTON NATIONAL AIRPORT – United Airlines ha presentato oggi una richiesta all’U.S. Department of Transportation (DOT) per un nuovo daily roundtrip flight tra il Ronald Reagan Washington National Airport (DCA) e San Francisco International Airport (SFO). Se approvata, la nuova rotta offrirà ai clienti più opzioni senza scalo tra DCA e SFO e fornirà collegamenti da SFO a circa due dozzine di mercati domestici negli Stati Uniti occidentali, oltre a sette destinazioni internazionali. Almeno nove di queste destinazioni oggi non hanno opzioni di connessione United per DCA via San Francisco. Inoltre, la rotta proposta da United cerca di evitare i tempi di viaggio più trafficati a DCA, che è già uno degli aeroporti più congestionati del paese. “Con il nostro hub a San Francisco, United è ben posizionata per soddisfare la forte domanda dei clienti di viaggi aerei tra Washington National e la Bay Area”, ha affermato Patrick Quayle, Senior Vice President of Global Network Planning and Alliances at United Airlines. “Se assegnato dal DOT, questo nuovo servizio offrirà ai clienti una partenza mattutina unica dal Washington National e una partenza pomeridiana unica da San Francisco, oltre a una maggiore connettività per i viaggiatori domestici e internazionali tramite SFO”. United prevede di utilizzare il Boeing MAX 8, con 150 posti in Economy e 166 posti totali. La compagnia aerea effettua una media di 240 partenze giornaliere da SFO e impiega più di 12.000 persone nella Bay Area. Come proposta alternativa al volo aggiuntivo DCA-SFO di United, United ha richiesto il suo primo volo DCA-Los Angeles (LAX). Il LAX flight proposto contribuirebbe a promuovere la concorrenza, poiché altre tre compagnie aeree attualmente effettuano la rotta. Il volo proposto, che verrebbe operato con Boeing MAX 8, fornirebbe anche maggiore flessibilità e scelta di orari per i clienti, con il primo arrivo a LAX di tutte le compagnie aeree e l’ultima partenza mattutina per DCA.

SWISS: CONSIGLI PER VIAGGIARE DURANTE L’ESTATE – SWISS informa: “I mesi estivi sono un periodo di boom per l’aviazione. Swiss International Air Lines (SWISS) prevede di trasportare nei prossimi mesi circa il 10% in più di passeggeri rispetto allo scorso anno. SWISS gestirà una media giornaliera di oltre 60.000 passeggeri in tutto il sistema. Per garantire di rimanere un partner affidabile per i suoi clienti negli impegnativi mesi estivi, SWISS ha intrapreso una serie di azioni preparatorie come la creazione di una maggiore ammortizzazione nel sistema, il mantenimento di più equipaggi in riserva e il mantenimento di aerei di riserva. Anche i clienti di SWISS possono fare la loro parte nel garantire che il viaggio aereo delle loro vacanze sia il più agevole e fluido possibile. SWISS ha raccolto qui i suoi migliori consigli in una pratica guida in dieci punti. SWISS consiglia ai propri clienti di scaricare l’app SWISS, effettuare il check-in per il volo online prima di partire da casa, consegnare il bagaglio registrato in aeroporto la sera prima del volo, utilizzare il servizio AirPortr o effettuare il check-in presso una delle self-bag-drop machines dell’aeroporto di partenza. Inoltre, consiglia di osservare le norme vigenti sui bagagli relative a quantità, peso, dimensioni, ecc.., rendere il bagaglio a mano il più leggero e maneggevole possibile, assicurarsi di mettere oggetti personali come oggetti di valore, un passaporto valido ed eventuali medicinali nel bagaglio a mano, insieme a eventuali dispositivi come telefoni cellulari, tablet, power bank o sigarette elettroniche. Verificare lo stato aggiornato del volo e eventuali modifiche all’orario su www.swiss.com prima di partire per l’aeroporto, concedere tempo sufficiente per il check-in, la sicurezza e il controllo passaporti in aeroporto, prestare la dovuta attenzione ai requisiti e ai regolamenti di ingresso della loro destinazione, se viaggiate in famiglia studiate gli SWISS ‘Flying with children’ tips”. I dettagli completi di quanto sopra, insieme a molti altri suggerimenti e link utili, sono disponibili in qualsiasi momento nello SWISS Travel Briefing su swiss.com.

AIRJAPAN INIZIA LA VENDITA DEI BIGLIETTI PER IL 2024 WINTER SCHEDULE – AirJapan ha iniziato la vendita di biglietti aerei per il 2024 winter schedule (dal 27 ottobre 2024 al 29 marzo 2025). Tra i tre piani tariffari (Simple, Standard, Selected), è stato rivisto il dettaglio dei piani “Standard” e “Selected” per la tratta Narita – Seoul (Incheon). Il piano Selected amplierà notevolmente l’area per la selezione anticipata del posto. Il volo è operato con Boeing 787-8 (324 seats, economy class). Inoltre, alcune commissioni di rimborso saranno ridotte. AirJapan continuerà a contribuire ad aumentare il numero di persone che viaggiano dal Giappone e dall’Asia. AirJapan è una nuova opzione per i viaggiatori d’affari e leisure, offrendo un elevato livello di comfort a tariffe convenienti da parte di ANA Group. Inoltre, AirJapan offrirà uno sconto del 10% sul biglietto di andata e ritorno con codice promozionale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di AirJapan.

3AF THESIS PRIZE PER UN INGEGNERE DI DASSAULT AVIATION – Il 26 giugno, nei saloni del municipio del 15° arrondissement di Parigi, Stéphane F., ingegnere specializzato in basic scientific research presso il Dassault Aviation Forecasting Department in Saint-Cloud, ha ricevuto il thesis prize dalla French aeronautics and astronautics association (3AF). Il lavoro premiato si concentra su un argomento originale e innovativo: prevedere gli aircraft vibration environments attraverso l’automatic learning. Si basa sul model learning, alimentato da sofisticate tecniche di intelligenza artificiale, per prevedere complessi fenomeni di vibrazione meccanica a media e alta frequenza prima della flight test phase. Le implicazioni sono enormi in termini di dimensionamento dell’airborne equipment, durata e persino sicurezza del volo. I fenomeni studiati hanno un impatto anche sul comfort acustico, sia nella cabina passeggeri che in cockpit. Il lavoro è stato svolto sotto la supervisione di Bérengère Podvin, research director at CNRS, co-gestito da Lionel Mathelin, research officer at CNRS, e co-supervisionato da Frédéric G. e Stéphane N., due specialist engineers presso Dassault Aviation, il primo in flight tests e il secondo presso lo structure design office.

DASSAULT AVIATION: L’OAB CI PERMETTE DI STARE AL PASSO CON GLI OPERATORI FALCON – Dassault Aviation informa: “Il mese scorso, l’EVP Carlos Brana e Jean Kayanakis, Senior Vice President, Worldwide Customer Service & Service Center Network Dassault Aviation, hanno partecipato a due giorni di global OAB (Operator Advisory Board) meetings a Parigi. Con le Olimpiadi di Parigi nella mente di tutti, è stato un piacere sentire, ancora una volta questo gruppo globale di operatori. L’apprezzamento della leadership dell’OAB per il tempo di qualità trascorso con la direzione di Dassault è stato ancora più soddisfacente. Il nostro nuovo OAB Chairman, Mike Higgins, che dirige un dipartimento di volo composto da cinque Falcon sulla costa occidentale degli Stati Uniti, è rimasto colpito dal fatto che l’incontro abbia attirato 23 dei 24 OAB members. Era altrettanto soddisfatto che i partecipanti di Dassault fossero il doppio di quel numero. L’OAB è uno dei nostri migliori investimenti a sostegno degli operatori Falcon perché impariamo moltissimo, e la partecipazione alle sessioni è in aumento. Quest’anno il panel è stato ampliato da 20 a 24 operatori”. “L’OAB ha deciso di incoraggiare il miglioramento delle comunicazioni da parte dei principali fornitori di avionica in merito al supporto in servizio e ai nuovi aeromobili. L’intelligenza artificiale è emersa come un argomento che necessita di attenzione. Sebbene Dassault utilizzi l’intelligenza artificiale da anni in applicazioni militari e civili, le nuove innovazioni alla fine contribuiranno a migliorare tutti i tipi di operazioni. Abbiamo avuto una discussione affascinante su questo argomento, che continueremo in futuro. Ad esempio, dieci anni fa, non avremmo mai immaginato di parlare di intelligenza artificiale. A quel tempo, pochi di noi sapevano nemmeno cosa fosse, e la sostenibilità non era una questione scottante come lo è oggi. Il mondo continua a cambiare, ma l’OAB ci aiuta a stare al passo”, conclude Dassault Aviation.

BAE SYSTEMS CONSEGNA ADVANCED RADAR WARNING RECEIVERS ALLA U.S. AIR FORCE – BAE Systems sta consegnando AN/ALR-56M Advanced Radar Warning Receivers alla U.S. Air Force per proteggere le C-130J Super Hercules aircraft missions, nell’ambito di contratti del valore di 133 milioni di dollari con la Defense Logistics Agency. L’azienda ha consegnato più di 1.700 radar warning receivers per F-16 Fighting Falcons e C-130J in tre decenni, fornendo situational awareness and self-defense capabilities che si sono dimostrate efficaci, migliorando il successo della missione.

SAAB: ORDINE DALLA LITUANIA PER LA MSHORAD SOLUTION – Saab ha ricevuto un ordine dal Lithuanian Ministry of Defence (MoD) per la consegna della Saab Mobile Short Range Air Defence (MSHORAD) solution. Il valore dell’ordine è di circa 1,3 miliardi di corone svedesi e le consegne avverranno nel 2025-2027. Il recente ordine rientra in un accordo quadro tra Saab, la Swedish Defence Materiel Administration (FMV) e il Lithuanian MoD, che consente alla Lituania di effettuare ordini per la Saab mobile short-range air defence missile solution RBS 70 NG. MSHORAD è la Saab mobile air defence solution. Il sistema è composto da una Mobile Radar Unit basata sul Giraffe 1X radar, da una Mobile Firing Unit basata sull’RBS 70 NG, il tutto connesso al GBAD C2 di Saab.