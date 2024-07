Embraer mostra una forte presenza al Farnborough Airshow

Embraer arriverà con una forte presenza al Farnborough International Airshow, l’evento aeronautico e aerospaziale più significativo dell’anno, che si svolgerà dal 22 al 26 luglio.

“All’evento, Embraer farà debuttare il nuovo E-Freighter, l’E190F, segnando la sua prima apparizione pubblica. L’azienda sta attualmente vivendo uno slancio molto positivo in tutte le attività, mentre inizia a celebrare il suo 55° anniversario.

La formazione di Embraer allo show mette in evidenza il suo portafoglio leader di velivoli per l’aviazione commerciale e la difesa, che comprende l’E195-E2, il narrowbody più efficiente e silenzioso al mondo; l’E190F, una E-Jet cargo conversion che sta facendo il suo debutto allo show; il C-390 Millennium multi-mission military tactical transport; l’A-29 Super Tucano multi-role aircraft, il gold standard per un’ampia gamma di missioni come light attack, aerial surveillance and interception, and counterinsurgency.

Il C-390 Millennium e l’E195-E2 prenderanno parte al flight display”, afferma Embraer.

“L’E190F, che ha effettuato il suo primo volo all’inizio di quest’anno, è un passenger jet convertito in freighter (E-Freighter). Gli E-Jets freighter (E190F e E195F) sono stati lanciati nel 2022 per soddisfare le mutevoli esigenze dell’e-commerce e del commercio moderno, che richiedono consegne rapide e operazioni decentralizzate”, prosegue Embraer.

“Sono sicuro che questo sarà un altro grande airshow per Embraer. Farnborough è il palcoscenico principale dell’industria aeronautica e non vediamo l’ora di incontrare i nostri clienti, partner e molte altre parti interessate, mentre diamo il via alle celebrazioni del nostro 55° anniversario”, ha affermato Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO di Embraer. “Embraer sta vivendo uno slancio molto positivo, crescendo in modo redditizio attraverso l’attuazione della nostra strategia aziendale”.

“All’interno dello chalet Embraer (#C-105), i visitatori avranno la possibilità di dare uno sguardo più da vicino a molteplici attività legate all’innovazione, alle nuove tecnologie e alla roadmap dell’azienda verso l’aviazione sostenibile, come l’Energia Family concept aircraft. Inoltre, Eve Air Mobility presenterà gli aggiornamenti sullo sviluppo del suo electric vertical take-off and landing vehicle (eVTOL) e dell’Urban Air Traffic Management software Vector, inclusi un full-size eVTOL cabin mockup e una unica virtual reality (VR) flight experience”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)