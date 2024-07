Delta e Riyadh Air firmano un accordo strategico per espandere la connettività e le opzioni di viaggio

Delta Air Lines e Riyadh Air, nuovo full-service global carrier dell’Arabia Saudita, hanno firmato uno Strategic Cooperation Memorandum of Understanding, con l’obiettivo di introdurre un’ampia gamma di vantaggi per i clienti che viaggiano tra il Nord America, il Kingdom of Saudi Arabia e oltre.

L’accordo, firmato oggi durante una cerimonia presso la sede di Delta ad Atlanta, costituisce la base per una partnership strategica che consentirà ad entrambe le compagnie aeree di rafforzare la connettività, espandere le proprie reti e guidare la crescita futura.

“Questa partnership con Riyadh Air favorirà la missione di Delta di collegare il mondo e aprirà una serie di nuove scelte, vantaggi e destinazioni per i nostri clienti che viaggiano da e verso il Regno dell’Arabia Saudita”, ha affermato il CEO di Delta, Ed Bastian. “La cosa più importante è che Riyadh Air condivide l’impegno di Delta nel fornire una customer experience elevata, motivo per cui non vediamo l’ora di costruire ed espandere questa partnership nei mesi e negli anni a venire. Apprezziamo l’opportunità di lavorare con il team di Riyadh Air e il Public Investment Fund of Saudi Arabia, mentre trasformano l’economia dei trasporti nel Regno”.

“Non vediamo l’ora di godere di un rapporto molto cordiale e produttivo con Delta Air Lines, una delle compagnie aeree più grandi e di maggior successo al mondo. Riyadh Air e Delta Air Lines condividono obiettivi comuni e perseguono gli standard più elevati in molti settori, tra cui l’esperienza degli ospiti, la lealtà e la sostenibilità, basati su ottimi network e una forte connettività”, ha affermato Tony Douglas, CEO di Riyadh Air.

“L’accordo prevede una long-term relationship, soggetta alle approvazioni normative, che include connettività interline e in codeshare, nonché una partnership più profonda che comprende loyalty, customer experience, digital transformation e servizi aeronautici più ampi come maintenance, repair and overhaul services, ground handling and training. In futuro le compagnie aeree intendono esplorare una joint venture per espandere ulteriormente la partnership e consentire la collaborazione sul network planning e sulla crescita nella regione. Entrambe le compagnie aeree si impegnano a promuovere le migliori pratiche di sostenibilità in tutte le loro operazioni, mentre trasformano il futuro dei viaggi.

La partnership aprirà nuove destinazioni in Arabia Saudita e oltre per i clienti Delta, incluso il futuro servizio non-stop di Delta tra gli Stati Uniti e il King Khalid International Airport di Riyadh. Fornirà ai viaggiatori leisure una nuova regione del mondo da esplorare, creando allo stesso tempo nuove opportunità per i viaggiatori d’affari a Riyadh, capitale del G20, oltre ad altre destinazioni. Inoltre offrirà il North American network di Delta per i clienti di Riyadh Air, offrendo un comodo accesso a centinaia di destinazioni negli Stati Uniti e oltre, con la famosa affidabilità e il servizio elevato di Delta“, afferma Delta.

“La nuova partnership arriva mentre gli investimenti in corso su larga scala nel Regno lo stanno trasformando in una destinazione popolare e attraente sia per i viaggiatori d’affari che per i turisti. I viaggi sono centrali nel piano di crescita economica a lungo termine della nazione, con un investimento di 800 miliardi di dollari nel settore turistico che include lo sviluppo di resort di lusso sul Mar Rosso, l’apertura ai visitatori del sito storico di Diriyah e al-Ula e l’hosting di 2030 Riyadh Expo.

Riyadh Air, che inizierà ad operare nel 2025, è impegnata a costruire un vettore di prim’ordine per i clienti che viaggiano da e verso il Medio Oriente, con la sua base operativa a Riyadh, la capitale dell’Arabia Saudita. Delta, che celebrerà il suo 100° anniversario il prossimo anno, è la compagnia aerea statunitense più premiata, con un network globale leader del settore e una reputazione senza rivali per l’eccellenza operativa”, conclude Delta.

“È giusto che Riyadh Air inizi il suo viaggio nello stesso anno in cui Delta lancia il nostro secondo secolo di voli”, ha detto Bastian. “Avremo molte opportunità per imparare gli uni dagli altri e diventare compagnie aeree migliori per i nostri comuni clienti, i nostri dipendenti, i nostri investitori e la nostra comunità, mentre voliamo avanti insieme”.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)