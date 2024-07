GE Aerospace sviluppa e testa con successo un nuovo Hypersonic Dual-Mode Ramjet

GE Aerospace ha annunciato la dimostrazione di successo di un nuovo hypersonic dual-mode ramjet all’avanguardia.

“Questo risultato – che potrebbe consentire high-speed flight e un range più elevato su numerosi multi-mission aircraft – rappresenta la pietra miliare più recente in un portafoglio diversificato di hypersonic programs.

Il dual-mode ramjet ha iniziato i test nel marzo di quest’anno nella clean air, continuous flow, high-speed propulsion testing facility in Evendale, Ohio, appena 11 mesi dopo il lancio dell’attività di progettazione. I test hanno prodotto risultati promettenti, superando le aspettative prestazionali e dimostrando il funzionamento robusto di un dual-mode ramjet con un aumento di tre volte (3X) dell’airflow rispetto ai precedenti flight-tested hypersonic technology demonstrators”, afferma GE Aerospace.

“La rapida progressione dalla progettazione ai test sottolinea il nostro impegno nel promuovere l’innovazione nelle tecnologie ipersoniche”, ha affermato Amy Gowder, president and CEO of Defense & Systems at GE Aerospace. “Questa pietra miliare non solo mostra l’eccezionale talento e dedizione del nostro team, ma riafferma anche la nostra posizione di leader nella ricerca sull’hypersonic flight”.

“Il successo dello sviluppo e dei test del dual-mode ramjet in un periodo di tempo così breve è stato reso possibile grazie alla collaborazione del team di ingegneri di GE Aerospace, di Innoveering, una società acquisita da GE Aerospace nel 2022 specializzata in hypersonic propulsion, e del GE Aerospace Research Center“, conclude GE Aerospace.

“Le solide performance della tecnologia aprono la strada alla prossima fase di sviluppo, che si concentrerà su continued testing and technology demonstration, in linea con la nostra roadmap per integrated high-speed propulsion solutions”, afferma Mark Rettig, vice president & general manager of Edison Works Business & Technology Development at GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace – Photo Credits: GE Aerospace)