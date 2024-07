E’ di Volotea il primo volo atterrato all’Aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi

Volotea in un comunicato informa: “E’ stata Volotea, una delle compagnie indipendenti che sta crescendo più velocemente in Europa nell’ultimo decennio, ad atterrare per prima al nuovo aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi.

Stamattina, alle 8.01 è atterrato il primo volo proveniente da Nantes, come annunciato negli scorsi giorni (leggi anche qui)”.

Dichiara Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea: “Siamo davvero entusiasti di far parte di questo giorno così importante per l’intero territorio campano e di aver creduto per primi nello scalo di Salerno, fondamentale per tutta la regione. Attraverso l’avvio dei voli verso Nantes e Cagliari, e grazie alle 2 rotte in programma a settembre, accorceremo ulteriormente le distanze tra la Campania e il resto d’Europa, sostenendo in modo concreto il flusso di turisti incoming. Infatti, ancora più turisti italiani ed europei potranno raggiungere comodamente la splendida costiera amalfitana, alla scoperta di una regione ricca di meraviglie paesaggistiche, artistiche e gastronomiche”.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)