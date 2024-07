LOT Polish Airlines aggiunge Lione al suo programma di volo

LOT Polish Airlines, membro di Star Alliance, continua il suo percorso di crescita sostenibile e amplierà ulteriormente la sua rete di rotte. Dal 30 settembre 2024, la compagnia di bandiera polacca collegherà il suo hub globale di Varsavia con Lione, Francia, sei volte a settimana.

“LOT Polish Airlines opererà moderni aerei Embraer E195 su questa rotta, con una configurazione 2-2 (solo posti corridoio e finestrino). L’aereo sarà dotato di LOT Business Class e LOT Economy Class.

Lione è la terza città più grande della Francia e anche un importante centro economico e finanziario. Il centro storico di Lione è patrimonio mondiale dell’UNESCO. Lione è anche famosa per le sue delizie culinarie”, afferma LOT Polish Airlines.

“Dopo città come Riyadh, Tashkent e Innsbruck, Lione è un’altra città di importanza internazionale che aggiungeremo alla nostra rete nel 2024”, afferma Amit Ray, Director Italy, DACH Markets and India and Head of Global Corporate and Strategic Sales at LOT Polish Airlines. “La città ha un interessante bacino di utenza sia per i viaggiatori d’affari che per i turisti e, grazie agli orari dei voli, il nuovo volo per Lione si collegherà senza problemi a molte altre città della rete globale di LOT via Varsavia”.

Orario estivo (CEST) tra Varsavia e Lione:

Lunedì, Martedì e Giovedì:

LO 345: partenza da Varsavia alle 8:10, arrivo a Lione alle 10:30.

LO 346: partenza da Lione con alle 11:20, arrivo a Varsavia alle 13:40.

Mercoledì, venerdì e domenica:

LO 347: partenza da Varsavia alle 16:00, arrivo a Lione alle 18:20.

LO 348: partenza da Lione alle 19:10, arrivo a Varsavia alle 21:30.

Ulteriori informazioni sui voli LOT Polish Airlines possono essere trovate su www.lot.com.

(Ufficio Stampa LOT Polish Airlines – Photo Credits: Kamil Wrzosek – LOT Polish Airlines)