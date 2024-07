Air France-KLM e SAS firmano codeshare and interline agreements

Air France-KLM e SAS hanno annunciato oggi di aver firmato codeshare and interline agreements applicabili ad Air France, KLM e SAS. Questi accordi coprono anche i reciproci loyalty program benefits. Entreranno in vigore il 1 settembre 2024, quando SAS aderirà ufficialmente all’alleanza SkyTeam, di cui Air France-KLM è membro fondatore.

L’accordo di codeshare coprirà un’ampia gamma di destinazioni europee. I clienti di Air France e KLM avranno accesso a 33 destinazioni nel Nord Europa oltre agli hub di SAS a Copenhagen, Oslo e Stoccolma. I clienti SAS avranno accesso a 33 destinazioni in Europa oltre agli hub di Air France e KLM presso l’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle e l’aeroporto di Amsterdam Schiphol. Inoltre, nel prossimo futuro verranno aggiunte all’accordo anche destinazioni intercontinentali.

L’accordo interline coprirà la rete europea di Air France, KLM e SAS, offrendo ai clienti opzioni di viaggio estese.

I membri di Flying Blue ed EuroBonus, i rispettivi programmi fedeltà di Air France-KLM e SAS, potranno guadagnare e spendere Miglia/Punti su tutti i voli operati dal 1 settembre 2024. I membri EuroBonus idonei potranno inoltre usufruire degli SkyTeam services and benefits, tra cui SkyPriority e l’accesso alle lounge.

“Questi accordi segnano un passo importante verso una stretta cooperazione commerciale tra Air France, KLM e SAS”, ha affermato Angus Clarke, Chief Commercial Officer, Air France-KLM. “Collegando le nostre reti e i nostri hub, i nostri clienti beneficeranno di un’ampia gamma di destinazioni europee e di servizi di alta qualità. Non vediamo l’ora di sviluppare ulteriormente questa relazione e di rafforzare la nostra posizione nella regione scandinava”.

“Siamo orgogliosi di lanciare oggi i voli in codeshare con il nostro futuro partner SkyTeam Air France-KLM, migliorando la nostra connettività e offrendo maggiori vantaggi ai nostri clienti fedeli. La collaborazione con Air France-KLM offre grandi opportunità. Non solo attirerà nuovi passeggeri verso SAS, ma aumenterà anche la visibilità e la connettività globale di SAS. Non vediamo l’ora di iniziare una collaborazione duratura e di successo”, ha affermato Paul Verhagen, Chief Commercial Officer, SAS.

Air France e KLM operano fino a 200 voli settimanali tra i loro hub – Paris-Charles de Gaulle airport e Amsterdam Schiphol airport – e gli hub di SAS a Copenhagen, Oslo e Stoccolma.

SAS attualmente opera fino a 44 voli settimanali per Parigi-Charles de Gaulle da Copenhagen, Oslo e Stoccolma, e 65 per l’aeroporto di Amsterdam Schiphol.

Le prenotazioni sono ora aperte su airfrance.com, klm.com, flysas.com e tramite tutti i canali di distribuzione per i voli in partenza dal 1° settembre 2024.

(Ufficio Stampa Air France-KLM – Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines – Air France-KLM)