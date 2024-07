News Brevi – 11.07.2024

L’AEROPORTO DI CAGLIARI E’ IL MIGLIORE D’ITALIA PER AIR HELP – L’Aeroporto di Cagliari in cima agli scali nazionali nella classifica Air Help Score 2024 che ha preso in considerazione 239 aeroporti in 69 Paesi osservati nel periodo 1° maggio 2023 – 30 aprile 2024. “I fattori che vedono il principale scalo sardo al 60° posto della classifica generale davanti a tutti gli altri aeroporti italiani e a parecchi aeroporti stranieri sono la puntualità dei voli, la qualità del servizio e l’offerta commerciale degli scali in temini di cibo e negozi. Il primo fattore ha contato per il 60% del punteggio finale, mentre gli altri due (rilevati in base all’opinione dei viaggiatori) contano per il 20% ognuno. Se il podio ottenuto dall’hub di Doha (1° classificato con 8,52 punti su 10), di Città del Capo (2°, 8,50/10) e Nagoya (3°, 8,49/10) è lontano, la performance positiva dell’Aeroporto di Cagliari, che totalizza 7,87 punti nell’Airport Score 2024, testimonia il trend di miglioramento in atto e fa ben sperare per il futuro”, afferma l’Aeroporto di Cagliari.

AL VIA I PRIMI VOLI DI LINEA DA SALERNO – Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa: “Prendono il via oggi, con l’apertura al traffico nazionale e internazionale, le attività dell’aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi. I servizi sono stati presentati nel corso dell’evento inaugurale “Salerno decolla”, alla presenza del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, dei vertici di GE.S.A.C. S.p.A. e delle massime autorità locali. L’aeroporto, situato nella città Pontecagnano Faiano (SA), sarà uno snodo cardine per la Regione Campania e per il Sud” (Ufficio Stampa Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

CAMBIO COMANDO AL SERVIZIO COORDINAMENTO E CONTROLLO DELL’AERONAUTICA MILITARE DI BRINDISI – Martedì 9 luglio, presso il Servizio Coordinamento e Controllo dell’Aeronautica Militare (SCCAM) di Brindisi, si è svolta la cerimonia di cambio comando tra il Tenente Colonnello Orazio Graziano, Comandante uscente, e il Tenente Colonnello Giuseppe Carratù, Comandante subentrante. La cerimonia è avvenuta alla presenza del Comandante della Brigata Controllo Aerospazio (BCA) di Poggio Renatico – Ferrara, Generale di Brigata Glauco Luigi Mora, e del Colonnello Alessandro D’Annibale, Comandante del Reparto Servizi Coordinamento e Controllo AM (RSCCAM) di Ciampino – Roma. I Servizi di Coordinamento e Controllo dell’Aeronautica Militare, co-ubicati per norma presso i collaterali Centri di Controllo d’Area ENAV, sono deputati alla gestione del Traffico Aereo Operativo e dei relativi spazi aerei ad esso riservati, nonché alla raccolta e trasmissione agli Enti preposti delle informazioni necessarie per l’assolvimento del servizio di sorveglianza dello Spazio Aereo Nazionale. Nella fisionomia assunta dalla struttura nazionale dei Servizi di Navigazione Area, contraddistinta da un altissimo grado di collaborazione civile-militare, presso i SCCAM è impiegato personale militare qualificato controllore del traffico aereo, al massimo livello di abilitazione nazionale e in possesso di licenza comunitaria. I Servizi di Coordinamento e Controllo dell’AM, con sede a Ciampino, Brindisi, Milano Linate e Abano Terme dipendono, per il tramite del Reparto Servizi Coordinamento e Controllo dell’AM, dalla Brigata Controllo Aerospazio di Poggio Renatico (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: PRIMA EDIZIONE DEL THRIATLON SPRINT AL DISTACCAMENTO STRAORDINARIO POETTO DEL R.S.S.T.A. DI DECIMOMANNU – Si sono svolti la scorsa domenica 30 giugno a Cagliari, presso il Distaccamento Straordinario Poetto A.M. del Reparto Sperimentale e di Standardizzazione Tiro Aereo di Decimomannu, i primi Campionati Assoluti Italiani Interforze “Triathlon Sprint Città di Cagliari”. Davanti a un pubblico numerosissimo, gli oltre 300 atleti provenienti da tutta la Penisola e appartenenti a tutte le Forze Armate si sono cimentati in una prestazione sportiva di altissimo livello, nella splendida cornice del Golfo degli Angeli. La manifestazione, patrocinata dallo Stato Maggiore della Difesa in collaborazione col Comitato Regionale della Federazione Italiana Triathlon e il supporto del Comune di Cagliari, è stata organizzata dall’Aeronautica Militare che grazie al suo personale, oltre alla location della gara, ha provveduto ad allestire e preparare il percorso composto da 750 metri di nuoto, 20 chilometri in bici e i 5 chilometri di corsa finali. I vincitori sono stati rispettivamente Marco Schiavon del Comando Operativo di Vertice Interforze per la gara maschile e Valentina Tosi dei Carabinieri per quella femminile. Gli atleti sono stati premiati dal Presidente del CONI Sardegna Bruno Perra, dal Comandante del R.S.S.T.A., Colonnello Federico Pellegrini e dal Comandante del Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze di Salto di Quirra (P.I.S.Q.) e del Comando Aeronautica Militare per la Regione Autonoma Sardegna (C.A.M.R.A.S.), Generale di Brigata Aerea Davide Cipelletti, che ha sottolineato come “iniziative di questo genere contribuiscano a cementare i valori aeronautici con quelli dello sport, auspicando il ripetersi della manifestazione negli anni a venire” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SKYTEAM ACCOGLIE LAURA ABRAHAM COME NUOVO HEAD OF DIGITAL & TECHNOLOGY – SkyTeam ha nominato Laura Abraham come Head of Digital & Technology, con effetto immediato, mentre l’alleanza aerea globale rafforza i propri sforzi per offrire una customer experience quanto più fluida e integrata possibile. Abraham sostituisce Christian Oberlé ed entra in SkyTeam dopo essere stata membro di Delta Air Lines, dove ha lavorato per sette anni in posizioni di crescente responsabilità nei settori Technology, Consumer Insights and Alliances, più recentemente come Director of CX Innovation & Tech Strategy. Nel suo nuovo ruolo, Abraham supervisionerà la central IT organization di SkyTeam, collaborando con le compagnie aeree associate per aprire la strada a nuove innovazioni e strategie digitali che ridefiniscono la connettività e l’efficienza nell’aviazione globale. “Laura ha le competenze, la visione e la leadership per portare avanti la strategia tecnologica di SkyTeam, offrendo vantaggi alle compagnie aeree associate e ai loro clienti. La sua forte esperienza internazionale e la conoscenza delle airline partnerships la rendono perfetta per SkyTeam e siamo lieti di darle il benvenuto a bordo. Vorrei ringraziare Christian per la sua dedizione a SkyTeam nel corso degli anni e augurargli tutto il meglio per il futuro”, afferma Patrick Roux, SkyTeam CEO. “Unirsi a SkyTeam rappresenta una straordinaria opportunità per accelerare l’innovazione digitale nel settore dell’aviazione e migliorare le customer experiences su scala globale. Sono entusiasta di guidare iniziative di trasformazione che stabiliscono un precedente per la tecnologia inclusiva nel nostro settore, ottimizzano l’efficienza operativa e fanno avanzare la strategia digitale di SkyTeam”, afferma Laura Abraham, SkyTeam, Head of Digital & Technology. Abraham ha anche una passione per le DE&I initiatives, avendo ricoperto il ruolo di VP of Delta’s SHE Business Resource group e come membro dell’airline’s International DE&I steering committee. Prima di unirsi a Delta, Abraham è stata Director of PMO for Western Union e, prima ancora, ha guidato e accelerato varie attività tecnologiche presso United Airlines.

EASA PUBBLICA LA REVISIONE DI LUGLIO 2024 DELLE EAR FOR UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS – L’EASA ha pubblicato la revisione da luglio 2024 delle Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems (Regulations (EU) 2019/947 and 2019/945). Questa revisione incorpora il Commission Delegated Regulation (EU) 2024/1108 e il Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1110 per affrontare la initial and continuing airworthiness degli UAS operati nella specific category. Le EAR sono disponibili per il download gratuito sul sito web EASA. Poiché vengono generate attraverso la piattaforma eRules, verranno aggiornate regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al loro contenuto.

DELTA OTTIENE LA GREAT PLACE TO WORK CERTIFICATION PER IL SESTO ANNO – Delta informa: “Per il sesto anno, Delta Air Lines è stata certificata da Great Place To Work® come uno dei migliori datori di lavoro, sulla base del sondaggio Great Place To Work Trust Index condotto sui dipendenti Delta. Great Place To Work è l’autorità globale in materia di cultura del posto di lavoro e assegna certificazioni alle aziende impegnate a essere un ottimo posto in cui lavorare. Nel sondaggio condotto da Great Place To Work, l’87% dei dipendenti che hanno risposto ha affermato che Delta è un ottimo posto in cui lavorare. “Il personale di Delta è il cuore e l’anima della nostra compagnia aerea e siamo grati per il loro contributo e per la conferma che Delta è un ottimo posto in cui lavorare”, ha affermato Joanne Smith, Chief People Officer, Delta. “Il feedback delle nostre persone alimenta il nostro progresso ed è essenziale per noi sapere dove abbiamo opportunità di miglioramento e investimento. Sappiamo che quando investiamo nelle nostre persone e promuoviamo un ambiente di lavoro eccezionale, le nostre persone offriranno le migliori esperienze ai nostri clienti”. “La Great Place To Work® Certification™ è la più definitiva “employer-of-choice” recognition che le aziende aspirano a ottenere. È l’unico riconoscimento basato interamente su ciò che i dipendenti riferiscono sulla loro esperienza sul posto di lavoro, in particolare su quanto costantemente vivono un high-trust workplace”, conclude Delta.

IBERIA PRESENTA IL DOCUMENTARIO “EQUIPO IBERIA TALENTO A BORDO. PROXIMO DESTINO: PARIS” – Iberia informa: “Tredici atleti d’élite hanno intrapreso un viaggio unico: portare lo sport spagnolo ai massimi livelli. Il documentario ‘Equipo Iberia Talento a bordo. Próximo destino: París’, che la compagnia aerea ha appena lanciato, racconta la storia del miglioramento di questo gruppo di atleti durante la preparazione ai Giochi di Parigi. Il documentario mostra la vita quotidiana di questi atleti d’élite che, lontani dalle discipline più mediatiche, lottano per realizzare il loro grande sogno: partecipare ai Giochi di Parigi. Per raggiungere questo obiettivo, oltre a sottoporsi ad allenamenti molto duri, alcuni hanno dovuto superare gravi infortuni. Il viaggio verso i Giochi è pieno di periodi duri, ma anche di momenti felici che compensano tutto il sacrificio. Durante questo ciclo, gli atleti dell”Equipo Iberia Talento a bordo’ hanno continuato ad aumentare il loro record. Traguardi che hanno reso compatibili con la loro vita personale, sia proseguendo gli studi, diventando genitori per la seconda volta, diventando consiglieri dei loro comuni, lanciando i propri progetti imprenditoriali”. “Gli atleti dell”Equipo Iberia Talento a bordo’ hanno avuto il sostegno permanente della compagnia aerea: una borsa di studio mensile, agevolazioni di volo e visibilità attraverso i suoi canali. In sette capitoli, la serie ‘Objetivo: París’ mostra i membri della squadra nei luoghi di allenamento e mentre condividono le loro sensazioni durante la preparazione”, conclude Iberia.

L’INDAGINE DI VOLOTEA RACCONTA LA VALIGIA DEGLI ITALIANI – Volotea informa: “Crema solare, telo mare ma soprattutto medicine: è questa la valigia degli italiani. Pronti a partire per le prossime vacanze estive, i viaggiatori del Belpaese non rinunciano a portare con sé i farmaci, tanto che per il 70,2% sono tra gli oggetti che non possono mancare nella propria valigia. È quanto emerge dalla ricerca condotta da Volotea in collaborazione con Analytics Arts sulle attitudini e gli interessi dei viaggiatori italiani. L’indagine quantitativa condotta dalla compagnia aerea, una delle compagnie indipendenti che sta crescendo più velocemente in Europa nell’ultimo decennio, ha interessato un campione rappresentativo della popolazione, in termini di età, genere e area di provenienza e ha quindi coinvolto consumatori tra i 25 e i 70 anni che hanno preso un aereo nell’ultimo anno. Italiani previdenti che partono con le medicine perché “non si sa mai” e, forse per molti di loro, è rassicurante e fa sentire protetti anche mentre si è in viaggio. Sono soprattutto le donne – quasi l’80% – e i viaggiatori nella fascia d’età tra i 65-70 (92%) a non lasciare mai a casa il beauty case dei farmaci. Al secondo posto dei must-have per gli italiani in viaggio ci sono i libri (35,6%). Tra romanzi, thriller e graphic novel, i libri sono gli alleati perfetti sotto l’ombrellone o per passare il tempo durante il proprio viaggio in aereo, soprattutto per i viaggiatori tra i 65-70 anni (60%), in media di più rispetto alle generazioni più giovani che invece prediligono portare device tecnologici per giochi e intrattenimento – 34,4% per la fascia d’età 25-34 anni”- “Medaglia di bronzo per l’abbigliamento sportivo (34,8%): sono soprattutto gli uomini rispetto alle donne a portare tutto il necessario per allenarsi anche in vacanza, rispettivamente il 40,8% e 29%. Seguono a ruota i dispositivi professionali e il computer (34,6%), per essere operativi in qualsiasi momento – e sì, anche in vacanza – e l’ombrello (33,4%). Insomma, italiani in vacanza sempre pronti a ogni evenienza, lettori e anche sportivi, ma anche consapevoli che viaggiare con bagagli pesanti è più inquinante. È quanto afferma il 58,2% dei rispondenti, con una differenza statisticamente significativa tra uomini e donne, quest’ultime meno attente a questo aspetto (54,1% contro 62,4%)”, conclude Volotea.

ENERGY TRANSITION: ROLLS-ROYCE RAGGIUNGE UN IMPORTANTE – Rolls-Royce ha ricevuto la H2 readiness certification da TÜV Süd per i suoi attuali Series 4000 FNER/FV gas engines. H2-ready significa che i componenti e i sistemi sono preparati per l’uso futuro con l’idrogeno e possono essere convertiti di conseguenza. Il certificato è una conferma indipendente da parte di uno dei principali international testing and certification service providers del concept con cui Rolls-Royce fornirà a power plants di nuova costruzione e ammodernate i motori sopra menzionati per il funzionamento con una miscela di idrogeno fino al 25% in volume e per il funzionamento al 100% in volume. Quando si utilizza l’idrogeno verde, il funzionamento dei motori è privo di CO2. Un ulteriore vantaggio: i rigorosi limiti UE sulle emissioni (ad es. ossido di azoto) possono essere rispettati anche senza post-trattamento dei gas di scarico. Questo risultato è in linea con uno dei quattro pilastri strategici di Rolls-Royce: riduzione delle emissioni di carbonio e abilitazione digitale. La prima installazione di motori MTU alimentati al 100% con idrogeno è prevista per l’inizio del 2025 per l’Enerport II lighthouse project nel German inland port of Duisburg. I due impianti di cogenerazione contribuiranno alla fornitura di energia a zero emissioni di CO2 nel nuovo terminal container. Gli ingegneri Rolls-Royce stanno attualmente testando i motori presso il gas engine plant in Augsburg prima della consegna. I test del 12-cylinder mtu Series 4000 L64 gas engine hanno dimostrato ottime caratteristiche di performance, efficienza ed emissioni. Il motore ha già raggiunto la potenza totale desiderata dal progetto, pari a un megawatt. Nel corso dell’ulteriore sviluppo sono attesi 1,2 megawatt.

TEXTRON AVIATION CONSEGNA IL PRIMO CESSNA SKYCOURIER COMBI – Textron Aviation ha annunciato oggi la consegna del primo Cessna SkyCourier twin-engine utility turboprop equipaggiato con la Combi interior conversion option. L’aereo è stato consegnato a Everts Air, un Alaskan-based Part 135 operator che serve passeggeri, merci e charter in tutta l’Alaska. Everts gestisce anche la Part 121, fornendo cargo e charter su richiesta in tutto il Nord, Centro e Sud America, nonché nelle Isole dei Caraibi. Il Cessna SkyCourier è progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., una società Textron Inc. “La nuova opzione Combi del Cessna SkyCourier dimostra la capacità dell’aereo di soddisfare i versatili profili di missione dei nostri clienti in tutto il mondo”, ha affermato Lannie O’Bannion, senior vice president, Sales and Flight Operations. “Siamo grati che i clienti Cessna di lunga data come Everts Air riconoscano il valore dei nostri prodotti come strumenti aziendali e la loro capacità di servire i clienti”. La Federal Aviation Administration (FAA) ha concesso la certificazione per la SkyCourier Combi interior configuration nel maggio 2024. L’opzione recentemente certificata aggiunge maggiore flessibilità alla variante passeggeri da 19 posti dell’aereo consentendo agli operatori di modificare gli interni per accogliere passengers and cargo al contemporaneamente. Oltre al gravel kit e alle full freighter conversion options, la Combi conversion espande l’utilità dell’aereo per diversi mercati globali e un’ampia varietà di missioni, rivolgendosi a clienti come enti governativi, forze dell’ordine, forze armate, aziende e gruppi di beneficenza. L’aereo si unirà alla Everts Air Alaska 135 fleet, che comprende anche una Cessna SkyCourier freighter variant e sei Cessna Caravans. “Considero il Cessna SkyCourier come un aereo di nuova generazione”, ha affermato Robert W. Everts, proprietario di Everts Air. “Lo SkyCourier Combi ci consentirà di essere flessibili e di soddisfare le esigenze specifiche dei cittadini nelle comunità remote. Oltre ad offrire l’affidabilità di un Cessna, l’aereo è altamente adattabile e rappresenta la soluzione definitiva per air freight and passenger support in Alaska”.

DELTA PROSEGUE IL SUO IMPEGNO PER LA RACCOLTA SANGUE CON L’AMERICAN RED CROSS – Il costante impegno del personale Delta nelle raccolte di sangue salvavita ha reso la compagnia aerea lo sponsor numero 1 per le raccolte di sangue della American Red Cross. “Nel corso dell’anno, Delta ha continuato ad espandere il suo programma di raccolta di sangue con l’aggiunta di raccolte a livello comunitario e collaborando con il nostro team di sponsorizzazione per raccolte congiunte con le squadre sportive di Atlanta, Minneapolis, Salt Lake City e Seattle, sponsorizzate da Delta. Delta ha inoltre unito le forze con college e università in collaborazione con la Croce Rossa e ha sponsorizzato raccolte di sangue presso 37 HBCU in tutto il Paese”, afferma Delta. “Grazie a tutti coloro che fanno la differenza rimboccandosi le maniche per donare sangue e aiutare a salvare vite umane durante tutto l’anno. Un ringraziamento speciale va ai leader del nostro programma di raccolta di sangue per il loro impegno”, ha affermato Tad Hutcheson, Managing Director – Community Engagement.

RTX: CONTRATTO COM LA GERMANIA PER PER PATRIOT DEFENSE SYSTEMS – Raytheon, un’azienda RTX, si è aggiudicata un contratto da 1,2 miliardi di dollari per fornire alla Germania ulteriori Patriot® air and missile defense systems. Questi sistemi aumenteranno l’infrastruttura di difesa aerea esistente della Germania. L’ambito del contratto comprende Patriot Configuration 3+ radars, launchers, command and control stations, i ricambi associati e il supporto. “Patriot rimane il vero e proprio sostenitore della difesa aerea e missilistica, su cui fanno affidamento i nostri clienti globali”, ha affermato Tom Laliberty, president of Land and Air Defense Systems at Raytheon.

TEXTRON SYSTEMS FORNIRA’ OPERATIONAL TRAINER PER LO SHIP-TO-SHORE CONNECTOR PROGRAM – Textron Systems Corporation, una società di Textron Inc., ha annunciato oggi che, attraverso la sua affiliata TRU Simulation + Training, si è aggiudicata un contratto del valore totale di 39,3 milioni di dollari dal Naval Air Warfare Center Training Systems Division (NAWCTSD) per fornire operational trainers and curriculum per lo Ship-to-Shore Connector (SSC) program. Textron Systems fornirà motion and static trainer types and advanced electronic classrooms. I trainers saranno dislocati in cinque sedi della Marina statunitense.