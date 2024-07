La Croazia triplica la Black Hawk Fleet con l’acquisto di otto elicotteri aggiuntivi

La Croazia ha ufficialmente acquistato otto ulteriori elicotteri UH-60M Black Hawk costruiti da Sikorsky, una società Lockheed Martin, tramite l’U.S. government Foreign Military Sale, portando così il totale della flotta Black Hawk del paese a 12.

“L’accordo, che comprende aeromobili, organizational equipment, spare and repair parts, associated support equipment, è un investimento fondamentale per la Croazia“, afferma Lockheed Martin.

“Apprezziamo profondamente la continua fiducia della Croazia nell’elicottero Black Hawk, che è utilizzato dagli Stati Uniti e da più di 35 altre nazioni, compresi gli alleati NATO, offrendo un’interoperabilità globale e regionale senza pari”, ha affermato Hamid Salim, vice president, Army and Air Force Systems at Sikorsky. “La decisione della Croazia di acquisire altri otto UH-60M Black Hawk di ultima generazione per le sue forze armate, triplicando la sua flotta, sosterrà gli sforzi di modernizzazione in corso”.

“I Black Hawk croati possono svolgere una serie di ruoli, tra cui troop lift, border security, counter-terrorism, medical evacuation, search-and-rescue, resupply or external lift, combat support.

Tutte le nazioni che utilizzano il Black Hawk, compreso un numero significativo e crescente di paesi membri della NATO, beneficiano di una gamma di capacità operative e di un ecosistema globale di oltre 5.000 Hawk aircraft prodotti. Inoltre, i continui investimenti globali nell’UH-60M/S-70M Black Hawk hanno dimostrato che l’aeromobile è la scelta migliore per modernizzare e sostituire le legacy medium-lift utility helicopter fleets. Il Black Hawk ha la flessibilità necessaria per condurre una varietà di operazioni a distanze maggiori e negli ambienti più difficili”, conclude Lockheed Martin.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Lockheed Martin)