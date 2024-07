Villaggio Italia, Los Angeles: l’Aeronautica Militare presente con una conferenza internazionale sulla space economy

Si è tenuta lo scorso 7 luglio a Los Angeles, nell’ambito del programma degli eventi promossi all’interno di Villaggio Italia, una conferenza internazionale curata ed organizzata dall’Aeronautica Militare dal titolo “Space economy exploration: opportunities and prespective for Italy”.

L’evento, aperto dagli interventi del Viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, e del Sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, ha messo assieme esponenti di aziende leader dell’aerospazio, istituzioni e astronauti italiani per un confronto sui temi che riguardano le opportunità e le prospettive nell’orbita bassa terrestre e nelle future missioni lunari.

In particolare, durante la conferenza, sono state esplorate le opportunità offerte al Sistema Italia dalla space economy e le potenziali prospettive di una collaborazione tra pubblico e privato, oltre alla partnership con gli Stati Uniti e le future missioni spaziali.

Importante il ruolo dell’Italia attraverso l’Aeronautica Militare – come ha ricordato il Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore AM, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti – quale “facilitatore” di future attività grazie alla competenza nel dominio aerospaziale. “Lo Spazio appartiene a tutti ed è un ambito di fondamentale importanza nello scenario attuale. Il nostro principale obiettivo, anche grazie ad iniziative come questa, è quello di costruire una visione condivisa sulla cooperazione nel campo della space economy. Come aviatori consideriamo lo spazio come continuazione dell’aerospazio, uno spazio che deve essere safe, secure e prosperuos, gestito in totale sicurezza grazie a competenze ed expertise consolidate e standardizzate in ambito internazionale. Come anche i complessi scenari internazionali confermano, molto, anche in termini di capacità di comunicazione e quindi di sicurezza, passa dallo spazio”.

La space economy tra opportunità di collaborazione e diversificazione sono stati gli argomenti trattati nel primo panel al quale hanno preso parte, assieme all’astronauta dell’Aeronautica Militare Colonnello Walter Villadei, il Chief Astronaut di Axiom Space Michael Lopez Alegria, Sirisha Bandla, Vicepresidente degli Affari Governativi e delle Operazioni di Ricerca di Virgin Galactic, Francesco Curia, Responsabile dell’area di Intelligenza Artificiale di Difesa e Analisi Sistemi (DEAS) e il Capo Dipartimento per le Politiche per le Imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Amedeo Teti.

“La missione Axiom-3 – ha affermato il Col. Villadei – ha approvato un nuovo modello, una missione guidata dal Ministero della Difesa, con l’Aeronautica Militare che insieme all’Agenzia Spaziale Italiana ha aggregato diverse realtà della comunità scientifica ma anche il mondo delle industrie, anche quelle che non appartengono alla tradizionale filiera della Difesa e dell’Aerospazio e che rappresentano una enorme opportunità per la space economy. L’Italia dispone di eccellenze note in tutto il mondo. Nella missione che ho volato a gennaio abbiamo portato aziende del mondo dell’automotive, del fashion, del food: queste realtà, messe in contatto e fatte parlare con il settore dell’aerospazio, nell’ambito della space economy, creeranno opportunità straordinarie di crescita in termini di innovazione, di ricerca, di opportunità di mercato anche per l’Italia”.

Nel secondo panel sono stati invece trattati i temi legati alle relazioni internazionali, alla sicurezza e all’innovazione nel settore dell’aerospazio ed ha visto la partecipazione del Generale di Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare e astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea Roberto Vittori, del Direttore degli Affari Internazionali della Air Force Space System Command Deanna Ryals, dell’Amministratore Delegato di Vast Space Max Haot, e di Frank Webb, Program Manager del Jet Propulsion Laboratory della NASA.

“Lo Spazio sta crescendo in maniera esponenziale”, ha dichiarato il Gen. Vittori. “Lo spazio è sicurezza e difesa, è ricerca scientifica e tecnologica e soprattutto un volano per l’economia globale. Sono molteplici gli aspetti per cui lo spazio è diventato di valenza strategica. In questo momento storico, i tre domini operativi sono quello aerospaziale, che rappresenta l’accesso economico ed efficiente allo spazio ed l’ambito in cui le aeronautiche di tutto il mondo hanno un ruolo e una responsabilità di primo piano; poi abbiamo le orbite terrestri, con le piattaforme ed i servizi satellitari, che oggi maggiormente caratterizzano la space economy; e infine il cislunare e lunare, che rappresenta la vera sfida attraverso l’accesso alle risorse extra atmosferiche e che cambierà in modo significativo le opportunità del settore spazio nel suo complesso”.

