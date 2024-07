Il Gulfstream Customer Support completa la Savannah Service Center Expansion

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato l’apertura ufficiale del suo expanded Customer Support service center presso il Savannah/Hilton Head International Airport.

“Il Savannah Service Center East ha aggiunto più di 200 nuovi posti di lavoro e amplia in modo significativo le capacità delle maintenance, repair and overhaul facility di Gulfstream nella regione.

Per celebrare l’occasione, dignitari statali e locali, partner della comunità, leader e dipendenti di Gulfstream si sono riuniti durante una cerimonia di taglio del nastro per inaugurare ufficialmente il nuovo spazio”, afferma Gulfstream Aerospace.

“Continuiamo ad espandere e migliorare le nostre capacità di servizio a supporto della continua crescita della Gulfstream next-generation fleet, incluso il G700 recentemente certificato”, ha affermato Derek Zimmerman, president, Gulfstream Customer Support. “L’espansione del Savannah Service Center East fa parte del nostro piano strategico a lungo termine per creare il service network più moderno e sostenibile del settore, migliorando significativamente l’accesso e la comodità per i nostri clienti”.

“Gulfstream ha investito più di 150 milioni di dollari nella struttura di 34.000 metri quadrati, situata sul lato est dell’aeroporto. Il nuovo edificio integra il main Savannah Service Center, aggiungendo più hangar space, offices and back shops, il tutto ottimizzato per l’efficienza. Questo spazio aggiuntivo consente a Gulfstream di ospitare fino a 26 aerei in più in qualsiasi momento.

Gulfstream si aspetta che il Savannah Service Center East riceva la U.S. Green Building Council Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Silver certification per il riciclaggio di almeno il 75% dei construction waste e per le sue caratteristiche sostenibili che includono illuminazione ad alta efficienza energetica, sistemi di controllo avanzati per il riscaldamento e raffreddamento, prestazioni energetiche ottimizzate, materiali da costruzione a basse emissioni, impianti a risparmio idrico, stazioni di ricarica per veicoli elettrici e parcheggio preferenziale per veicoli a basse emissioni.

Annunciata originariamente nel 2018, la multiphase Savannah Service Center East expansion porta la Savannah service footprint totale a oltre 1,1 milioni di piedi quadrati / 102.000 mq. Insieme, i Gulfstream Savannah service centers hanno un totale di 10 hangar e la capacità di ospitare più di 85 aerei Gulfstream contemporaneamente”, prosegue Gulfstream Aerospace.

“Savannah, casa del Gulfstream worldwide headquarters, è ora la nostra più grande global service center location: questa espansione garantisce che il nostro team dedicato sia dotato delle risorse necessarie per supportare ulteriormente i nostri clienti che visitano questa grande città da tutto il mondo”, ha proseguito Zimmerman.

“Il Gulfstream Customer Support service network modernizzato comprende anche nuove strutture a Van Nuys, California; Appleton, Wisconsin; Fort Worth, Texas; Palm Beach, Florida; Farnborough, Inghilterra; oltre all’imminente completamento del nuovissimo service center di Mesa, Arizona”, conclude Gulfstream Aerospace.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)