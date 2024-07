Lufthansa Group aggiorna la full-year guidance

Lufthansa Group informa: “Su base preliminare, Lufthansa Group ha raggiunto un Adjusted EBIT di 686 milioni di euro nel secondo trimestre 2024 (anno precedente: 1,1 miliardi di euro).

In particolare ha avuto ripercussioni negative il calo dei rendimenti legato al mercato in tutte le traffic regions, soprattutto in Asia. Gli unit costs delle passenger airlines del Gruppo nel secondo trimestre sono stati al livello dell’anno precedente. L’Adjusted free cash flow di Lufthansa Group è stato pari a 573 milioni di euro.

Con un utile trimestrale di 213 milioni di euro, il risultato di Lufthansa Airlines è stato inferiore di circa 300 milioni di euro rispetto all’anno precedente (515 milioni di euro). Complessivamente Lufthansa Airlines ha registrato una perdita semestrale di -427 milioni di euro (anno precedente: utile di 149 milioni di euro)”.

“Lufthansa Airlines è particolarmente colpita dalle sfide poste dall’andamento negativo del mercato e dalle inefficienze nelle flight operations di Lufthansa e Cityline, anche a causa del ritardo nella consegna degli aeromobili. Sta diventando sempre più difficile per Lufthansa Airlines raggiungere il pareggio per l’intero anno. Per contrastare questo fenomeno è stato lanciato un ampio turnaround program.

Per le altre passenger airlines, nonché per Lufthansa Technik e Lufthansa Cargo, gli utili per la seconda metà dell’anno dovrebbero essere sostanzialmente al livello dell’anno precedente, in alcuni casi superiori”, prosegue Lufthansa Group.

“Pertanto, per il full year 2024, Lufthansa Group prevede ora un Adjusted EBIT compreso tra 1,4 e 1,8 miliardi di euro (guidance precedente: circa 2,2 miliardi di euro). Questo outlook dipende in gran parte dallo sviluppo degli utili di Lufthansa Airlines e dal quarto trimestre tradizionalmente importante per Lufthansa Cargo.

Si prevede che l’Adjusted free cash flow sarà significativamente inferiore a 1 miliardo di euro (in precedenza: almeno 1 miliardo di euro), sulla base della nuova Adjusted EBIT guidance e date le incertezze sullo sviluppo degli investimenti nella seconda metà dell’anno.

Il Gruppo fornirà ulteriori dettagli sul financial outlook quando pubblicherà i risultati finali del secondo trimestre il 31 luglio”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)