Maersk Air Cargo prende in consegna il suo primo Boeing 777F

Maersk Air Cargo (MAC) ha preso in consegna il 12 luglio il primo dei suoi due nuovi Boeing 777F. È il primo Boeing 777 di proprietà di una Danish airline. L’hand-over è stato celebrato presso la sede di Boeing a Seattle, Stati Uniti. Maersk Air Cargo fa parte del global integrator of logistics A.P. Moller – Maersk (Maersk). L’arrivo del primo Boeing 777F di Maersk a Billund Airport in Danimarca è previsto per sabato 13 luglio.

“Soprattutto gli air freight customers di Maersk in Cina e in Europa beneficeranno di una maggiore capacità ed efficienza grazie all’introduzione dei due Boeing 777F. Entrambi saranno impiegati sulla rotta esistente Europa-Cina di Maersk, con inizialmente tre voli settimanali e successivamente fino a sei voli settimanali. Oltre ad una maggiore capacità sulle rotte dirette, i 777F garantiranno tempi di transito più brevi, nonché handling times più rapidi e una maggiore qualità dall’origine e alla destinazione.

Maersk ha ordinato i due 777F nel novembre 2021 come parte della modernizzazione della sua flotta. La consegna del secondo aereo è prevista più avanti, nel terzo trimestre. La owned controlled fleet di Maersk Air Cargo sarà quindi composta da due Boeing 777F e 20 Boeing 767F“, afferma Maersk.

“Siamo lieti di accettare questa importante consegna e di aggiornare la nostra flotta con due dei freighters più grandi e affidabili disponibili sul mercato. Con questo passo entriamo nella massima serie della cargo aviation. Il B777F può trasportare più del doppio del payload su ciascun volo rispetto ai nostri 767F ed è l’aereo più fuel-efficient al mondo con i motori GE90”, ha affermato Lars Jordahn, Head of Maersk Air Cargo.

“Dal punto di vista commerciale, i due Boeing 777F rappresentano un passo da gigante in termini di ciò che possiamo offrire ai nostri air freight customers in futuro. Oltre a consentire un route structuring molto più efficiente, i nostri 777F miglioreranno la disponibilità di spazio per i nostri clienti, poiché assistiamo a una crescente domanda di integrated supply chain solutions che includono l’air cargo. A causa dell’ambiente dirompente della logistica, un numero crescente di cargo owners sceglie di ridurre il numero di fornitori di servizi nella propria supply chain. Una maggiore visibilità tra un minor numero di providers consente ai cargo owners di reagire più rapidamente e con maggiori informazioni in caso di disruption. La disponibilità di air freight capacity e il full asset control sono aspetti importanti in questo caso. Entrambi aumentano i livelli di resilienza, visibilità e flessibilità che sono essenziali in questi tempi dirompenti”, afferma Narin Phol, Executive Vice President and Chief Product Officer (CPO) for Logistics and Services at Maersk.

“Il Boeing 777F può volare fino a 9.200 chilometri (4.970 miglia nautiche) e trasportare un maximum payload di 102.000 chilogrammi. Il main deck può contenere pallet alti fino a 3 metri e tutti i cargo decks sono a temperatura controllata. L’Onboard Network System consentirà di trasportare connected cargo in futuro. Maersk ha scelto i motori GE90 per i suoi 777F, i commercial jet engines più potenti e affidabili al mondo.

Oltre alla owned controlled fleet, Maersk sta caricando gran parte degli air freight volumes anche su commercial flights di altre compagnie aeree. Con il suo moderno air freight booking tool su Maersk.com, i clienti possono scegliere e prenotare direttamente più di 70.000 coppie di aeroporti in più di 90 paesi, con prezzi immediati e servizi a valore aggiunto opzionali. Maersk Air Freight si colloca tra i primi 20 air freight forwarders a livello globale ed è tra i primi 10 in Germania e nei Paesi Bassi“, conclude Maersk.

(Ufficio Stampa Maersk – Photo Credits: Maersk)