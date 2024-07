News Brevi – 13.07.2024

AIRBUS: SEVERE WEATHER HAZARDS, LA STRATEGIA MIGLIORE E’ ANTICIPARLI ED EVITARLI – Airbus informa: “Recentemente sono stati segnalati numerosi incidenti aerei legati a severe weather and air turbulence. Questi incidenti hanno sollevato interrogativi sull’aumento dei fenomeni atmosferici estremi e sulla sicurezza del volo. Tutti gli aerei di ultima generazione sono progettati per resistere alle turbolenze, il modo migliore per evitare questi incidenti è anticipare gli eventi meteorologici ed evitarli. Secondo IATA, l’air turbulence, sia essa correlata a un temporale, un windshear o una clear air turbulence, è la principale causa di lesioni all’interno degli aerei. Poiché la sicurezza degli aerei e delle persone a bordo è una priorità assoluta per Airbus, monitoriamo attentamente gli incidenti dovuti a turbolenze. Esiste un ampio consenso tra gli scienziati sul fatto che le tempeste probabilmente diventeranno più forti e probabilmente più frequenti in alcune aree del pianeta, man mano che il clima cambierà nei prossimi anni. Tuttavia, l’analisi fattuale dei turbulence events con feriti segnalati fino ad oggi ad Airbus non ha mostrato alcuna tendenza chiara. L’aumento del numero di incidenti dal 2021 potrebbe avere altre cause, in particolare la crescita del traffico aereo. Oggi ci sono più voli rispetto a qualche anno fa e di conseguenza è più probabile che si verifichino incidenti legati alle condizioni meteorologiche. Indipendentemente dall’aumento percepito degli incidenti, volare rimane sicuro. Gli aerei della famiglia Airbus sono progettati per sopportare carichi ben superiori a quelli registrati nelle extreme natural conditions finora conosciute. Anche gli aerei di altri brands sono altamente resistenti. I turboprop military transport aircraft o i business jets possono persino essere utilizzati per volare direttamente negli uragani per scopi di previsione meteorologica”. “Sebbene gli aerei siano fatti per resistere alle turbolenze, l’approccio migliore per quanto riguarda la sicurezza e il comfort dei passeggeri è quello di evitare le turbolenze quando possibile. Ciò inizia a terra durante la preparazione del volo. Sulla base delle informazioni e delle previsioni meteorologiche più recenti, i piloti definiscono un piano di volo che eviterà le zone con condizioni meteorologiche avverse. Durante la crociera, i piloti generalmente possono vedere i temporali in anticipo. Possono anche rilevare tempeste utilizzando il weather radar. Nel weather radar display in cockpit il meteo appare in diversi colori a seconda dell’intensità del tasso di precipitazione, dal meno intenso al più intenso: nero, verde, giallo, rosso e magenta. Questa tecnologia, installata in cockpit, ha subito una grande evoluzione negli ultimi quindici anni. Gli automatic radars sono disponibili dal 2010. Nella flotta Airbus, tutti gli A350 e A380 e il 75% degli A320 sono dotati di automatic radars. Il resto usa ancora i manual radars. Dal 2015 i radar possono essere dotati anche della hail prediction function. Una volta individuato un evento meteorologico, sia a vista che via radar, la manovra di evitamento consiste nel passare a lato delle storm clouds con margini adeguati. In alcuni casi, un aereo non può rilevare o evitare la zona di turbolenza. Ciò può accadere quando si vola oltre il confine tra due masse d’aria, dove può verificarsi clear air turbulence (CAT). La CAT, dovuta alla differenza di velocità delle masse d’aria in alta quota, non può essere rilevata dall’on-board weather radar, che può rilevare solo gocce d’acqua. Questo è il motivo per cui ai passeggeri e al personale di cabina viene solitamente consigliato di rimanere ai propri posti e di allacciare le cinture di sicurezza durante il volo”, prosegue Airbus. “In conclusione, i severe weather events dimostrano che la sicurezza del trasporto aereo si basa su una combinazione di tecnologia e comportamento umano. I new-generation aircraft sono progettati per resistere a condizioni meteorologiche estreme e i progressi in weather forecasting and radar technology consentono di evitare severe turbulence. Il rispetto dei protocolli di sicurezza, come l’uso delle cinture di sicurezza, riduce il rischio di lesioni e garantisce la sicurezza e il comfort di tutti i passeggeri”, conclude Airbus.

ENAC: CONCLUSI GLI INCONTRI TECNICO-ISTITUZIONALI DEL PRESIENTE ENAC E DEL DIRETTORE SECURITY A WASHINGTON DC – Si sono conclusi gli incontri tecnico-istituzionali del Presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma e del Direttore Security Sebastiano Veccia a Washington DC con una visita guidata alla Casa Bianca (White House) e al Campidoglio (Capitol Hill) cortesemente organizzata dalla Transportation Security Administration (TSA) come forma di ringraziamento per la visita della delegazione dell’Enac nel loro Paese. Il Presidente Di Palma: “La visita tecnico-istituzionale con la TSA ha rappresentato un’importante occasione di consolidamento della cooperazione internazionale tra Italia e USA e un’immancabile opportunità per conoscere le nuove e più avanzate tecnologie nel campo della security aeroportuale. Desidero esprimere la sincera gratitudine, da parte mia e dell’Enac, alla TSA per questo invito. Un ringraziamento particolare anche a Steven Petrick, rappresentante della TSA in Italia, per aver reso possibile questo evento e per il supporto nel corso della visita con la TSA”.

DASSAULT AVIATION PARTECIPA CON I SUOI VELIVOLI AL FLYPAST DEL 14 LUGLIO – Dassault Aviation informa: “A causa dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, la parata militare del 14 luglio non si svolge sugli Champs-Élysées ma sull’Avenue Foch (Parigi, 16° arrondissement). Il flypast si svolge in due fasi distinte. Si inizia, intorno alle 10.50, con lo Knowledge-Comprehension-Anticipation display, con la partecipazione di quattro velivoli, tra cui 2 ATL2 della French Navy, seguiti dagli elicotteri. Seguirà una parata con 36 aerei, tra cui 28 aerei Dassault, intorno alle 11:30. Force projection: 2 Rafale della French Air Force. Embarked air group: 5 Rafale Marine. 60th anniversary of the Strategic Air Forces: 4 Rafale B poi 2 Rafale B. Landings in Provence and Normandy: 4 Mirage 2000 D, 1 Rafale C e 2 Mirage 2000-5F. Closing ceremony: the armed forces and the Olympics, 8 Alpha Jet della Patrouille de France”.

IBERIA: LA FINALE DELL’EUROPEAN CUP A BORDO DEGLI AEREI IBERIA – Iberia informa: “I clienti Iberia che viaggeranno su un volo internazionale questa domenica potranno godersi la European Cup final live on board. La compagnia aerea offrirà la connessione Wi-Fi gratuita su tutti i suoi voli internazionali, in modo che i clienti possano seguire la partita attraverso i propri dispositivi mobili, accedendo allo streaming di Sport24. È la prima volta che un evento può essere visto in diretta sugli aerei Iberia, a 30.000 piedi sopra il livello del mare, anche sopra l’Atlantico”. “Questo fine settimana Iberia Group offre più di 1.100 posti per viaggiare in Germania e sostenere la Nazionale spagnola. Iberia Express offre solitamente tre voli giornalieri per Berlino, operati con aerei Airbus A320 con una capacità di 180 passeggeri, il che significa 540 posti al giorno in ciascuna direzione. Per facilitare il viaggio dei fan a Berlino, un aereo più grande (A321neo con una capacità di 232 passeggeri) è previsto per i voli alle 15:55 e alle 20:00 sabato e alle 7:30 e 15:55 domenica. Ciò significa che ci saranno 208 posti aggiuntivi in offerta. Inoltre, Iberia ha aumentato la capacità dei voli tra domenica e lunedì verso Amburgo e Praga, destinazioni dove si è registrato un aumento della domanda a causa della Finale, offrendo così l’8% di posti in più. Lunedì, Iberia e Iberia Express opereranno anche un volo aggiuntivo ciascuno, rispettivamente con un A350 e un A321, da Berlino a Madrid per riportare a casa i fan e le loro famiglie. La Nazionale tornerà in Spagna lunedì a mezzogiorno, sempre con volo Iberia”, conclude Iberia.

DELTA PARTECIPA ALL’ESSENCE FESTIVAL OF CULTURE – Delta informa: “Delta Air Lines ha fatto la sua prima apparizione in assoluto all’ESSENCE Festival of Culture, dal 5 al 7 luglio, nello scenario culturalmente ricco di New Orleans, mentre il festival celebrava il suo trentesimo compleanno attraverso esperienze coinvolgenti e performance iconiche di leggende della musica. Delta si è presentata in grande all’ESSENCE Festival con un’attivazione nel centro congressi, per interagire in modo autentico con gli ospiti, celebrando amicizie ed esperienze di viaggio condivise. Presso lo stand Delta, i partecipanti hanno anche avuto l’opportunità di assaggiare cocktail speciali da Black-owned vendors con cui Delta collabora in volo, come Du Nord Social Spirits”.

ICAO: RAFFORZARE LE PARTNERSHIP NEL SETTORE DELL’AVIAZIONE E TRACCIARE IL FUTURO DELLA NAAC REGION – Il 12th annual Meeting of the North American, Central American and Caribbean (NACC) Directors General of Civil Aviation (NACC/DCA/12) si è concluso a Placencia, Belize, segnando un passo significativo verso il rafforzamento della cooperazione regionale e l’avanzamento delle priorità strategiche per l’aviazione nella NACC region. L’incontro di tre giorni ha riunito oltre un centinaio di rappresentanti degli Stati, dei territori e dei partner industriali della NACC, concentrandosi sul rafforzamento dei collegamenti e sul miglioramento delle attività di supporto all’implementazione. Uno dei punti centrali dell’incontro è stata la presentazione e la discussione del piano strategico a lungo termine proposto dall’ICAO per il periodo 2026-2050. Il piano, che mira a posizionare efficacemente l’ICAO nel panorama aerospaziale in rapida evoluzione, ha ricevuto un forte sostegno dai Directors General of Civil Aviation. L’ICAO Secretary General, Juan Carlos Salazar, ha sottolineato il potenziale di trasformazione di questo piano: “Sono fiducioso che questo piano porterà la trasformazione di cui l’ICAO ha bisogno per affrontare le sfide e le opportunità – previste e impreviste – nel sistema aerospaziale nel prossimo quarto di secolo. Il feedback estremamente positivo e il sostegno che abbiamo ricevuto dai Directors General durante questo incontro sono preziosi, mentre modelliamo il futuro dell’ICAO per servire meglio la comunità aeronautica globale”. Il piano mira a posizionare efficacemente l’ICAO nel panorama aerospaziale in rapida evoluzione, garantendo che l’organizzazione rimanga idonea allo scopo nel sostenere una crescita sicura, protetta e sostenibile del trasporto aereo a livello globale. L’incontro ha trattato un’ampia gamma di argomenti critici, tra cui: Aviation Security and Facilitation; Gender Equality; Implementation Challenges; Regional Cooperation; Connectivity; Environmental Sustainability. L’ICAO Capacity Building and Implementation Director, Jorge Vargas, ha sottolineato: “Abbiamo ricevuto un messaggio coerente da parte degli Stati, dell’industria e del Segretariato sulla necessità di una maggiore partnership per migliorare l’attuazione degli standard ICAO. Lavorando insieme, possiamo ottenere più di quanto potremmo ottenere individualmente”. Sulla base di queste osservazioni, l’ICAO NACC Regional Director, Christopher Barks, ha anche accolto con favore il riconoscimento da parte dell’incontro del ruolo cruciale dell’ICAO NACC Strategic Systemic Assistance Programme. Ha sottolineato l’importanza del programma nel fornire sostegno agli Stati e nel coordinare le iniziative regionali. Il Segretario Generale ha inoltre esplorato le strade per accelerare i progressi in questi settori in una serie di incontri bilaterali e multilaterali. Tra questi, colloqui con il Prime Minister Briceno, che è anche Minister of Blue Economy and Civil Aviation, insieme con Mrs. Narda Garcia, CEO of the Office of the Prime Minister, Investment and Civil Aviation; Mr. Nigel Carter, Director of Civil Aviation of Belize. Oltre ai colloqui ad alto livello con lo Stato ospitante, si sono svolti colloqui anche con i rappresentanti di Aruba, Barbados, Costa Rica, Cuba, Dominica, Repubblica Dominicana, El Salvador, Guatemala, Giamaica, Messico, Trinidad e Tobago e Stati Uniti. Le discussioni con le organizzazioni multilaterali hanno compreso colloqui con i rappresentanti del Caribbean Aviation Safety and Security Oversight System (CASSOS); del Central American Corporation for Air Navigation Services (COCESNA); dell’European Union Aviation Safety Agency (EASA); dell’Eastern Caribbean Civil Aviation Authority (ECCAA). L’incontro NACC/DCA/12 si è concluso con un impegno condiviso da tutti i partecipanti a lavorare insieme per garantire un futuro sostenibile e resiliente per l’aviazione nella NACC region e in tutto il mondo. Salazar ha sottolineato che le discussioni e gli impegni assunti durante l’incontro hanno posizionato la regione in una buona posizione per affrontare le sfide e le opportunità future nel settore dell’aviazione globale.

LEONARDO: CLOSING DELLA CESSIONE DELLA PROPRIA PARTECIPAZIONE IN INDUSTRIA ITALIAN AUTOBUS A SERI INDUSTRIAL S.p.A. – Leonardo informa: “Con riferimento al comunicato stampa del 19 giugno 2024, Leonardo rende noto che in data 11 luglio 2024 ha avuto luogo il closing dell’operazione di cessione della propria partecipazione in Industria Italiana Autobus a Seri Industrial S.p.A.”.