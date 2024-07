Aviation Capital Group amplia il suo Boeing 737 MAX portfolio con un ordine per 35 aerei

Boeing e Aviation Capital Group LLC (ACG) hanno annunciato oggi che l’airplane lessor ha finalizzato un ordine per 35 737 MAX, inclusi 16 737-8 e 19 737-10. Dopo un ordine incrementale di 737 MAX lo scorso anno, questo nuovo acquisto aumenta l’impegno di ACG per il 737 MAX a 82 ordini, mentre ACG amplia il proprio portfolio per soddisfare la domanda dei clienti di aerei a basso consumo di carburante.

“Questo ordine fermo per ulteriori aerei 737 MAX aumenta il valore strategico del portafoglio ordini di ACG, sostiene un pilastro chiave della nostra strategia di crescita e rafforza il nostro impegno a investire in tecnologie aeronautiche moderne ed efficienti in termini di consumo di carburante”, ha affermato Thomas Baker, Chief Executive Officer and President at ACG. “Non vediamo l’ora di supportare i nostri airline customers in tutto il mondo con questi aerei altamente versatili ed efficienti nei consumi”.

“Il 737-8 può trasportare fino a 210 passeggeri in base alla configurazione con un’autonomia di 3.500 miglia nautiche (6.480 km), mentre il 737-10, il modello 737 MAX più grande, può ospitare fino a 230 passeggeri con un’autonomia di 3.100 miglia nautiche (5.740 km). Entrambe le varianti riducono il consumo di carburante e le emissioni di carbonio del 20% rispetto agli aerei che sostituiscono”, afferma Boeing.

“L’ordine ripetuto di oggi dimostra la domanda del mercato per la famiglia di aerei 737 MAX, poiché i clienti di ACG cercano di operare flotte flessibili ed efficienti nei consumi”, ha affermato Brad McMullen, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “ACG è da lungo tempo un apprezzato partner del programma 737 MAX e non vediamo l’ora di lavorare insieme per fornire la più recente tecnologia aeronautica ai suoi airline customers”.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)