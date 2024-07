News Brevi – 15.07.2024

IL CENTRO DI ECCELLENZA APR DI AMENDOLA OSPITA LA 6° EDIZIONE DEL SEMINARIO INTERNAZIONALE “ISR – RPAS” – Si è tenuto nelle scorse settimane presso l’aeroporto militare di Amendola (FG) il 6° Seminario internazionale denominato “Intelligence, Surveillance, Reconnaissance and Remotely Piloted Aircraft Systems (ISR – RPAS)”, evento organizzato e ospitato dal Centro di Eccellenza per Aeromobili a Pilotaggio Remoto (CdE APR) dell’Aeronautica Militare nell’ambito degli eventi programmati per il 2024 nel contesto dell’”Iniziativa 5+5 Difesa”. Le delegazioni straniere presenti – provenienti da Spagna, Libia, Malta, Marocco, Mauritania e Tunisia – sono state accolte dal Direttore del CdE APR, Col. Giuseppe Urbano, che ha fornito un’ampia e approfondita presentazione del Centro, evidenziandone gli specifici compiti e finalità. Nell’ambito delle attività previste in sede, i partecipanti stranieri hanno potuto acquisire importanti informazioni, conoscenze ed aggiornamenti riguardo l’impiego degli APR nazionali, sia mini/micro che strategici, la relativa gestione degli spazi aerei, l’architettura PED (Processing, Exploitation and Dissemination) dei prodotti di analisi e, soprattutto, l’elevata capacità ed expertise maturata nel campo ISR dall’Aeronautica Militare e dalla Difesa in generale. A favore delle delegazioni straniere, al fine di fornire ulteriori importanti elementi di informazione ed approfondimenti di interesse, sono inoltre intervenuti altri rappresentanti di Forza Armata, del 28° Gruppo Volo APR del 32° Stormo di Amendola, del Gruppo Analisi Immagini Operative (GrAIO) di Pratica di Mare (RM) e del 16° Stormo di Martina Franca (TA). Il Seminario ha rappresentato un’occasione preziosa per le delegazioni partecipanti per scambiare conoscenze e condividere esperienze nel campo delle capacità ISR fornite dagli APR, allo scopo di favorire ed incrementare ulteriormente la reciproca comprensione, collaborazione e interoperabilità nello specifico settore. L’Iniziativa 5+5 Difesa è un forum di cooperazione incentrato sulle prospettive di difesa e sicurezza che raggruppa i Paesi del Mediterraneo occidentale, 5 della sponda Nord (Francia, Italia, Malta, Portogallo e Spagna) e 5 della sponda Sud (Algeria, Libia, Mauritania, Marocco e Tunisia). Obiettivo del partenariato è la reciproca collaborazione nell’affrontare i problemi di sicurezza nelle rispettive aree di interesse del Mediterraneo attraverso la realizzazione di attività pratiche e scambi di idee ed esperienze. Ente dell’Aeronautica Militare a connotazione interforze posto alle dipendenze del 3° Reparto dello SMA, il Centro di Eccellenza è il polo di riferimento unico in ambito interforze per la materia APR. Composto da esperti del settore, esso estende le proprie attività dall’addestramento basico per il pilotaggio di sistemi APR in servizio e l’impiego dei loro sensori, allo sviluppo del comparto attraverso il supporto alla sperimentazione di nuovi sistemi, lo sviluppo di procedure e la validazione di concetti connessi al loro impiego, assicurando così standardizzazione formativa e procedurale a garanzia della massima interoperabilità sia a livello interforze che inter-agenzia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ACCADEMIA AERONAUTICA, OPERAZIONE GREEN SHIELD: GLI ASPIRANTI DEL CORSO “CENTAURO VI” SI ADDESTRANO A NISIDA – Giovedì 11 luglio, presso il Nucleo Addestramento Sopravvivenza in Mare di Nisida, si è conclusa l’Operazione Green Shield, esercitazione che ha coinvolto 35 Aspiranti del Corso Centauro VI dell’Accademia Aeronautica impegnati nella conduzione di una campagna aerea in una situazione di crisi, simulando l’impiego di velivoli attraverso l’uso di imbarcazioni a vela. Il modulo formativo, suddiviso in due scaglioni da due settimane ciascuno, è stato articolato in una fase “pre-livex”, dedicata all’approntamento tecnico-logistico del sedime di Nisida e alla preparazione dei frequentatori, e in una fase “livex”, che rappresenta la parte esecutiva. Il F.I.L.M.C. permette ai frequentatori di addestrarsi ad operare in un’unità di volo dell’Aeronautica Militare rischierata in un’Operazione Fuori dai Confini Nazionali (O.F.C.N.) per conseguire un obiettivo operativo ben definito, supervisionati dal personale formatore. L’insieme delle attività è finalizzato a stimolare e verificare le capacità di leadership, di lavoro di squadra, di problem solving e di gestione autonoma di attività complesse. Inoltre, in tale contesto, i frequentatori hanno la possibilità di interiorizzare le dinamiche di un’unità di volo, operando secondo le procedure standard di Forza Armata, di sviluppare la conoscenza delle peculiarità delle operazioni aeree e, per concludere, di essere coinvolti nelle tematiche dei domini emergenti in cui l’Aeronautica Militare è protagonista: cyber e spazio. Tutta l’attività è stata supportata dal personale e dai mezzi dell’Accademia Aeronautica, del 2° Stormo di Rivolto, del 3° Stormo di Villafranca, del 16° Stormo di Martina Franca, del 70° Stormo di Latina, del Centro di Eccellenza per Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) di Amendola, della 4^ Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo di Borgo Piave, dal personale del Re.S.I.A. (Reparto Sistemi Automatizzati A.M) e della Croce Rossa Italiana, nonché dai formatori alla leadership di Forza Armata. Anche quest’anno gli Aspiranti hanno beneficiato del sistema LASERTAG, con l’utilizzo di fucili con proiettori laser e, dal punto di vista logistico, della mensa campale fornita dal 3° Stormo di Villafranca e del Centro Operativo Campale del 16° Stormo di Martina Franca (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

L’AEROPORTO DI HEATHROW ESTENDE IL CONTRATTO CON SITA PER LE SOLUZIONI DI INFRASTRUTTURA DI RETE – SITA, fornitore globale di tecnologia per il settore del trasporto aereo, ha firmato un’estensione di contratto di cinque anni con l’Aeroporto di Heathrow, per supportare la crescente infrastruttura di rete dello scalo. Attraverso questo accordo, SITA offrirà una vasta gamma di servizi di rete, di telecomunicazioni e di connettività, e al contempo introdurrà nuove soluzioni innovative per i vettori che operano a Heathrow. Dal 2011 SITA ha costruito una solida collaborazione con Heathrow, rafforzando l’infrastruttura aeroportuale mentre lo scalo è diventato il più trafficato d’Europa, con quasi 80 milioni di passeggeri nel 2023. Come parte del nuovo accordo, SITA continuerà a rafforzare l’infrastruttura digitale dello scalo londinese, gestendo la sua rete capillare e migliorando la sua infrastruttura IT. Questo include il supporto di migliaia di switch di accesso alla rete e di punti di accesso wireless, nonché di altre migliaia di linee telefoniche analogiche e internet. Heathrow continuerà così a beneficiare della profonda conoscenza di SITA del settore e della comprensione del complesso ambiente aeroportuale. Inoltre, un team di SITA dedicato e con sede proprio a Heathrow fornirà nuovi progetti e un’assistenza continua su tutta l’infrastruttura della rete di telecomunicazioni, cybersecurity, tecnologia operativa e radio. Saranno a disposizione per supportare i clienti interni dello scalo, i clienti commerciali B2B e la più ampia supply chain dell’aeroporto. Con questo nuovo modello, SITA migliora l’offerta commerciale di telecomunicazioni per i clienti B2B, fornendo soluzioni di comunicazione di alta qualità per una varietà di clienti interni, tra cui le compagnie aeree, gli operatori di terra e i negozi.

EMIRATES NOMINA MOHAMMAD LOOTAH COME COUNTRY MANAGER SWITZERLAND – Emirates ha nominato Mohammad Lootah nuovo Country Manager for Switzerland, a partire dal 2 luglio 2024. Con sede presso l’ufficio Emirates di Zurigo, supervisionerà l’attività complessiva della compagnia aerea in Svizzera, comprese le sales and service functions for passenger and airport operations. Emirates attualmente opera voli doppi giornalieri tra i suoi due gateway Zurigo e Ginevra e l’hub globale di Dubai della compagnia aerea. Il cittadino degli Emirati Arabi Uniti Mohammad Lootah lavora con Emirates dal 2016 e ha ricoperto diversi incarichi gestionali nella regione del Medio Oriente, tra cui Dubai, Riyadh, Kuwait e Giordania. La sua posizione più recente è stata Area Manager Israel. Riporta a Thierry Aucoc, Senior Vice President Commercial Operations Europe and Russian Federation. Commentando la sua nomina, Mohammad Lootah afferma: “Sono lieto di guidare le operazioni di Emirates in Svizzera, uno dei nostri mercati chiave in Europa. Non vedo l’ora di lavorare con il team locale di Emirates, per favorire la stretta collaborazione con i nostri partner commerciali e industriali locali sul mercato e per sviluppare e far crescere la presenza di Emirates nel mercato svizzero”. Mohammad Lootah succede a Juerg Mueller, che ha svolto un ruolo fondamentale nel supportare le operazioni di successo di Emirates in Svizzera durante i 16 anni del suo servizio. Emirates fa parte delle comunità svizzere da oltre 30 anni, da quando la compagnia aerea ha iniziato i voli per Zurigo nell’agosto 1992. Con un totale di quattro voli giornalieri diretti da Zurigo e Ginevra, Emirates fornisce connettività globale da e in Svizzera con un comodo stop a Dubai. In Svizzera Emirates opera con un mix di aerei wide-body A380 e B777. Emirates SkyCargo sta svolgendo un ruolo chiave nel rafforzamento dei legami commerciali tra la Svizzera e il mondo, offrendo una belly-hold cargo capacity di 100 tonnellate in entrata e in uscita dal paese. A metà agosto, Ginevra diventerà la prima destinazione Emirates al mondo ad essere servita da Boeing 777 completamente rinnovati con una cabina a quattro classi rinnovata, inclusa, per la prima volta nell’Europa continentale, la Premium Economy Class di Emirates e, debutto mondiale, il next-generation 777 Business Class seats in configurazione 1-2-1.

AERONAUTICA MILITARE: PASSAGGIO DI CONSEGNE ALLA GUIDA DEL Re.G.I.S.C.C. – Mercoledì 10 luglio, presso l’Hangar Girola dell’Aeroporto Mario De Bernardi di Pratica di Mare, si è svolta la cerimonia di cambio di comando del Reparto Gestione ed Innovazione Sistemi Comando e Controllo (Re.G.I.S.C.C.) tra il Comandante uscente, Colonnello Antonio Di Biaso e il Comandante subentrante, Colonnello Carlo Mongelli. La cerimonia è stata presieduta dal Comandante della 3^ Divisione del Comando Logistico, Generale di Brigata Sandro Sanasi. Il Re.G.I.S.C.C., costituito nel 2009 sul sedime di Pratica di Mare e dipendente dalla 3^ Divisione del Comando Logistico, assicura la gestione dei sistemi di supporto alle funzioni di Comando e Controllo (C2) e C4-ISR di FA garantendone altresì il controllo di configurazione e promuovendo l’innovazione attraverso l’attività di sviluppo e sperimentazione (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL PRESIDENTE DI ASSAEROPORTI CARLO BORGOMEO IN VISITA OGGI ALL’AEROPORTO DI BOLOGNA – L’Aeroporto di Bologna informa: “Il Presidente di Assaeroporti Carlo Borgomeo ha incontrato oggi il Presidente di Aeroporto G. Marconi di Bologna Enrico Postacchini e l’Amministratore Delegato Nazareno Ventola per un confronto sulle prossime sfide che attendono il trasporto aereo, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità e dell’innovazione. L’incontro è stato anche un’occasione per fare il punto sul piano degli investimenti di AdB e sui lavori infrastrutturali avviati presso lo scalo bolognese. In particolare, il dottor Borgomeo ha potuto verificare lo stato di avanzamento dei lavori presso il Terminal passeggeri, nell’area imbarchi e ai controlli di sicurezza”.

EASA LANCIA LA TERZA RELEASE DELL’INNOVATION AIR MOBILITY HUB – L’EASA ha lanciato la terza versione del suo digital space per lo scambio di informazioni su air taxis and drones, con particolare attenzione alla sostenibilità e alle informazioni geografiche. L’Innovative Air Mobility (IAM) Hub è stato lanciato nel dicembre 2023 e consente a città, regioni, autorità nazionali, operatori e produttori che hanno un ruolo nell’introduzione di questi servizi di connettersi. Possono quindi condividere e ottenere informazioni e dati affidabili. La terza release contiene i seguenti nuovi elementi: una versione aggiornata dell’elenco dei droni approvati per EU operations; un’intera nuova sezione sulla sostenibilità dei droni e degli eVTOL; le nuove informazioni geografiche sull’IAM Hub consentono di visualizzare le operazioni statistiche dei droni e la densità di popolazione degli Stati membri dell’EASA: è stato aggiunto materiale guida, ad esempio su come accedere al sostegno finanziario e ottenere la verifica della progettazione EASA per i droni; una nuova pagina iniziale “Getting started”, “Flying a drone for fun” e “Flying a drone for work”. Il progetto è finanziato dalla Commissione Europea e dal Parlamento Europeo. Si tratta della Flagship Action Number 7 dell’European Commission Drone Strategy 2.0 per consentire un mercato dei droni nell’UE intelligente e sostenibile.

ROLLS-ROYCE: LARGE-SCALE BATTERY STORAGE A ZEEWOLDE WIND FARM – Rolls-Royce ha ricevuto un ordine da Battery Park Zeewolde (BPZ) per la fornitura chiavi in mano di un large-scale battery storage system con una potenza di 32,6 megawatt e una capacità di stoccaggio di 65,2 megawattora a Zeewolde, Paesi Bassi. L’entrata in funzione del sistema mtu EnergyPack QG è prevista per l’estate 2025. Il contratto comprende anche un contratto di manutenzione decennale (Long Term Service Agreement), che offre ampie garanzie per il cliente.