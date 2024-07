Memorial Hermann Life Flight è il primo al mondo a utilizzare l’Airbus H160 per Emergency Medical Services

Memorial Hermann Life Flight® ha effettuato ordini per un H160 e quattro H145, per sostituire la sua attuale flotta di elicotteri EC145.

“L’emergency medical services program riconosciuto a livello nazionale sarà il primo al mondo a utilizzare l’H160 per helicopter emergency medical services (HEMS).

Memorial Hermann Life Flight®, un servizio fornito dal Memorial Hermann Health System, è stato fondato nel 1976 dal chirurgo traumatologo James “Red” Duke, M.D., e serve la comunità entro un raggio di 150 miglia dal Texas Medical Center di Houston. Fin dalla sua nascita si è affidato esclusivamente agli elicotteri Airbus e ha effettuato oltre 166.000 missioni salvavita”, afferma Airbus.

“Memorial Hermann ha investito in questa nuova flotta di elicotteri per espandere la nostra portata e permetterci di aiutare ancora più persone che hanno urgente bisogno di air ambulance transport”, afferma Toni Von Wenkstern, Vice President, Trauma, Memorial Hermann Health Systems.

“Il team del Memorial Hermann Life Flight® è da tempo leader nell’HEMS market, stabilendo parametri di riferimento del settore e incorporando la tecnologia più recente a beneficio delle comunità in cui opera”, ha affermato Bart Reijnen, President of Airbus Helicopters, Inc. and Head of the North America region. “Il nostro team è orgoglioso della partnership di lunga data che abbiamo con il programma e si impegna a supportarli man mano che i loro nuovi elicotteri entrano in servizio e durante tutto il ciclo di vita della flotta”.

“La tecnologia avanzata e le caratteristiche di sicurezza, la cabina e lo spazio di carico più ampi, il maggiore fuel load e i tempi di riconfigurazione più brevi, ci forniranno le capacità di una mobile intensive care unit”, afferma Tom Flanagan, Consultant and Program Director.

“L’H160 è in servizio negli Stati Uniti, in Canada, Brasile, Giappone, Arabia Saudita, Francia e altri paesi europei ed è stato ordinato per l’uso in energy, private business aviation, HEMS, search and rescue, law enforcement and military missions. L’H160 offre la cabina più grande della sua categoria, porte scorrevoli, bassi livelli di vibrazioni, flat attitude in flight e Blue Edge rotor blades, che lo rendono l’elicottero più silenzioso della sua categoria, offrendo un’esperienza più confortevole per pazienti e operatori sanitari.

In totale, sono in servizio più di 1.675 elicotteri della famiglia H145, per un totale di oltre 7,6 milioni di ore di volo. Dotato di due motori Safran Arriel 2E, l’H145 è dotato di full authority digital engine control (FADEC) e di Helionix digital avionics suite. Include un high performance 4-axis autopilot, che aumenta la sicurezza e riduce il carico di lavoro del pilota. La sua impronta acustica particolarmente bassa rende l’H145 l’elicottero più silenzioso della sua categoria, mentre le sue emissioni di CO2 sono le più basse tra i suoi concorrenti”, conclue Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)