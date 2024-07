Pratt & Whitney completa l’F135 Engine Core Upgrade preliminary design review

Pratt & Whitney, un’azienda RTX, ha completato l’F135 Engine Core Upgrade (ECU) preliminary design review (PDR), affermando che il design dell’ECU è in linea con lo schedule e superando le aspettative. L’upgrade fornirà engine durability and performance, che consentiranno pienamente le Block 4 capabilities e oltre, per tutte e tre le varianti dell’F-35 in tutto il mondo.

Durante il PDR, Pratt & Whitney e l’F-35 Joint Program Office hanno valutato le modifiche al design dell’ECU e le tecnologie di propulsione, entrambe necessarie per ripristinare la full life del motore e fornire performance migliorate, per abilitare next generation weapons and sensors.

“Pratt & Whitney sta aggiornando l’F135 engine con la tecnologia di multiple development programs, per offrire maggiori capacità e performance”, ha affermato Chris Johnson, vice president of Pratt & Whitney’s F135 program. “L’upgrade dell’F-35 propulsion system all’ECU è un passo fondamentale per garantire che l’F-35 rimanga il world’s premier air dominance fighter”.

All’inizio di quest’anno, l’U.S. Department of Defense ha selezionato formalmente l’ECU F135 come unica modernization solution per l’F-35 propulsion system.

“Il PDR è stato un primo passo positivo verso la capacità che l’ECU fornirà nel soddisfare gli impegnativi requisiti di performance e durata dell’F135”, ha affermato l’U.S. Navy Capt. Mitchell Grant, F-35 propulsion program manager. “L’ECU garantirà che gli Stati Uniti e i nostri partner internazionali rimangano ben posizionati per superare le minacce”.

Ad oggi, Pratt & Whitney ha consegnato più di 1.200 F135 production engines, con oltre 860.000 ore di volo registrate. L’F135 ECU sarà incorporata negli F-35 nel punto di produzione o attraverso retrofit in una delle molteplici F135 depot sustainment facilities in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)