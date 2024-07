Qantas: decolla il volo diretto tra Perth e Parigi

Qantas è decollata ieri sera per Parigi, lanciando nuovi voli che collegano per la prima volta l’Australia e la Francia.

“I nuovi voli diretti tra Perth e Parigi segnano il ritorno dei servizi operativi della compagnia verso la City of Light per la prima volta in 20 anni.

Il percorso ridurrà di circa tre ore l’attuale tempo di viaggio più veloce tra le due città ed è il volo diretto più lungo per la Francia da qualsiasi parte del mondo.

I voli inizialmente opereranno quattro volte a settimana durante l’intensa estate europea, con le Olimpiadi e le Paralimpiadi, prima di passare a tre servizi a settimana da metà agosto. La nuova rotta aggiungerà ogni anno ulteriori 75.000 posti tra l’Australia e l’Europa“, afferma Qantas.

Vanessa Hudson, CEO di Qantas Group, ha affermato che il ritorno della compagnia aerea a Parigi fa seguito al successo dei suoi servizi non-stop in Europa: “C’è molta eccitazione tra i nostri clienti e gli equipaggi per il ritorno di Qantas a Parigi e per il volo diretto tra Perth e Parigi. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un aumento significativo dei clienti che desiderano volare direttamente su rotte a lungo raggio ed evitare scali ove possibile. I nostri voli diretti da Perth a Londra e Roma registrano il più alto livello di soddisfazione dei clienti sulla nostra rete internazionale. Con questi nuovi voli, i nostri clienti potranno partire da Perth la sera e arrivare a Parigi in tempo per godersi un brunch con vista sulla Torre Eiffel”.

Il Western Australian Deputy Premier and Minister for Tourism, Rita Saffioti, ha affermato: “Siamo davvero entusiasti di far decollare questo volo tra Perth e Parigi, una delle 20 destinazioni internazionali con cui ora abbiamo collegamenti diretti. Sappiamo che le persone hanno maggiori probabilità di viaggiare verso luoghi a cui possono accedere facilmente, quindi questa è un’altra grande vittoria per il turismo in in Western Australia. Con collegamenti ininterrotti da Sydney, Melbourne, Brisbane e altre grandi città, Perth sarà la porta d’accesso a Parigi per l’Australia. Per i turisti francesi che vengono ad esplorare le meraviglie naturali dell’Australia, Qantas ha collegamenti con più di 60 destinazioni in tutto il paese”.

“Il nuovo servizio sarà operato con il Boeing 787-9 Dreamliner della compagnia aerea, appositamente progettato per i viaggi a lungo raggio, con large windows, high cabin humidity, relaxing mood lighting, per sentirsi più rilassati all’atterraggio.

Per celebrare l’inizio dei voli diretti a Parigi, Qantas ha lanciato una serie di iniziative per i clienti, tra cui pigiami in edizione limitata disegnati da Martin Grant con amenity kit di abbinati e menu curati da Neil Perry.

Una selezione speciale di film che celebrano il cinema francese con film famosi ambientati a Parigi sarà disponibile sull’international inflight system per tutto luglio.

Il lancio della rotta segue il recente annuncio di un accordo storico tra Qantas e Perth Airport, che aiuterà a sbloccare l’hub occidentale della compagnia aerea. Insieme al programma di rinnovo della flotta del Gruppo, questo accordo porterà ad aggiungere 4,4 milioni di posti aggiuntivi da e per Perth entro il 2031.

La durata del volo Perth-Parigi è di 17 ore e 20 minuti.

Il Dreamliner di Qantas trasporta 236 passeggeri in cabine Business, Premium Economy ed Economy, in un layout progettato per massimizzare il comfort sulle distanze più lunghe”, conclude Qantas.

(Ufficio Stampa Qantas Group)