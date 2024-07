Farnborough Airshow: Boeing adatta la presenza per dare priorità a Factory Safety and Quality

Boeing ha adattato la sua presenza al Farnborough International Airshow 2024 concentrandosi sul rafforzamento di safety and quality e sul rispetto degli impegni con i clienti, mettendo al contempo in risalto next generation technologies and capabilities.

“Siamo concentrati sull’implementazione del nostro safety and quality plan e sul rispetto dei nostri impegni con i clienti. Con queste priorità in mente, abbiamo ridotto il nostro commercial airplanes display e le flight demonstrations durante lo show, e ci concentreremo su new technology, sustainability, security and services solutions”, afferma il Dr. Brendan Nelson AO, president of Boeing Global. “Il modo migliore per creare fiducia è attraverso high-quality performance nelle nostre factories, un aereo alla volta”.

“Dal 22 al 26 luglio, i visitatori dell’esposizione di Boeing all’airshow potranno sperimentare immersive and fully interactive product and technology displays che abbracciano il Boeing portfolio, tra cui:

– Sustainability technologies, tra cui X-66 Sustainable Flight Demonstrator, Boeing ecoDemonstrator e il Cascade data-visualization tool per informare le strategie di decarbonizzazione

– F-15 e altri prodotti e servizi per la difesa.

– Cabin products e dimostrazioni delle joint all-domain command and control and environmental modeling capabilities di Boeing.

– Il Boeing portfolio riguardo i freighter programs.

– Una full-size 777X interior section che mette in risalto l’ampia cabina dell’aereo, i finestrini più grandi e l’architettura spaziosa. La famiglia 777X conta più di 480 ordini da parte dei principali clienti di tutto il mondo

I prodotti Boeing in display includeranno:

– F-15QA fighter jet, con due velivoli diversamente configurati che eseguiranno aerial demonstrations.

– Qatar Airways 787-9 Dreamliner in mostra statica.

Nel recinto dell’U.S. Department of Defense (DoD), U.S. Air Force F-15E, U.S. Army AH-64E Apache, CH-47F Chinook e U.S. Navy P-8A Poseidon.

Wisk Aero, una consociata interamente controllata da Boeing, esporrà il suo Generation 6 aircraft: il primo all-electric, autonomous eVTOL air taxi al mondo. L’aeromobile con quattro posti promette di garantire a tutti un volo quotidiano sicuro una volta certificato e in servizio”, afferma Boeing.

“I leader Boeing parteciperanno all’agenda di conferenze dell’airshow su argomenti quali sostenibilità, future tecnologie aerospaziali e supply chain.

In qualità di partner ufficiale di Pioneers of Tomorrow a Farnborough, venerdì 26 luglio Boeing ospiterà una serie di conferenze dedicate alla sensibilizzazione STEM ospitate in collaborazione con l’UK-based charitable partner, Primary Engineer. Le sessioni mostreranno percorsi e opportunità nelle carriere aerospaziali.

Boeing ospiterà diversi briefing per i media accreditati presso il Boeing Media Chalet“, conclude Boeing.

