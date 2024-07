Thai Airways International eleva l’esperienza di volo con gli amenity kit di Jim Thompson

Thai Airways International (THAI), compagnia di bandiera della Thailandia, è lieta di annunciare la collaborazione con il prestigioso marchio Jim Thompson per offrire ai passeggeri della Royal Silk Class nuovi e raffinati amenity kit.

L’iconico brand thailandese, rinomato per le sue splendide sete, ha avviato una partnership con la compagnia aerea con lo scopo di migliorare ulteriormente l’esperienza di viaggio, coniugando eleganza e comfort a bordo dei voli internazionali di THAI.

“Collaborare con Jim Thompson consente di offrire ai nostri passeggeri un tocco di lusso e raffinatezza che riflette la cultura e l’arte thailandese. Desideriamo creare una connessione più profonda tra i nostri passeggeri e la ricca eredità culturale della Thailandia”, ha dichiarato Armando Muccifora, Area Sales Manager, South-East Europe, Mediterranean and Africa. “Siamo entusiasti di poter offrire questi amenity kit sui nostri voli internazionali, rendendo ogni viaggio un’esperienza ancora più speciale e memorabile”.

“Gli amenity kit firmati Jim Thompson sono stati progettati con una particolare attenzione ai dettagli e sono realizzati utilizzando i tessuti di seta di altissima qualità per cui il marchio è rinomato a livello mondiale. Realizzata in tessuto biodegradabile, la borsa Jim Thompson presenta sei stampe esclusive in un design coordinato. Ogni kit include una selezione di prodotti di prima qualità, come uno spazzolino da denti biodegradabile, calzini, una fragranza roll on per l’aromaterapia, un balsamo per le labbra, una lozione per le mani e altro ancora, tutti meticolosamente selezionati per migliorare il comfort dell’esperienza in volo. Questo kit esclusivo sottolinea l’impegno di THAI nel fornire un servizio superiore e un’esperienza di viaggio indimenticabile.

Le sei stampe esclusive, presenti sulle pochette e sulle mascherine da notte, traggono ispirazione da diversi aspetti della cultura e della bellezza naturale thailandese, offrendo ai passeggeri un delizioso arazzo di esperienze.

Thai Airways International continua a distinguersi come una delle principali compagnie aeree al mondo grazie al suo impegno costante per l’eccellenza e l’innovazione nel servizio. La collaborazione con Jim Thompson è solo l’ultima di una serie di iniziative volte a migliorare l’esperienza di viaggio e a soddisfare le esigenze dei passeggeri più esigenti”, afferma Thai Airways.

La nuova collezione di amenity kit è disponibile per i passeggeri di Royal First Class e Royal Silk Class.

Per ulteriori informazioni sui nuovi amenity kit e sui servizi offerti da THAI, visitare il sito www.thaiairways.com.

(Ufficio Stampa Thai Airways – Photo Credits: Thai Airways)