Airbus: inaugurata ad Amburgo la nuova structure assembly line per l’A321XLR

Airbus ha compiuto un altro importante passo industriale verso la produzione in serie dell’A321XLR long-haul aircraft.

“Insieme agli hangars 260 (pilot line) e 259 (equipment assembly), la nuova linea nell’hangar 246 costituisce l’infrastruttura per la serial production dell’A321XLR presso il sito Airbus di Amburgo.

L’A321XLR rivoluziona i voli a lungo raggio. Il cuore dell’aereo è il rear centre tank, che fa parte della struttura della rear fuselage e si trova nelle section 15 e 17. Queste sezioni sono assemblate mediante shells e sono unite con la section 18/19 (consegnata da un fornitore) per formare la rear fuselage dell’A321XLR. La nuova e moderna structure assembly line, installata nei mesi scorsi in un ex A380 hangar, dispone di un’area produttiva di 24.000 metri quadrati e impiega circa 300 persone.

Oltre all’utilizzo di strumenti all’avanguardia e di sistemi di misurazione controllati da laser e sensori, nella progettazione dell’hangar hanno giocato un ruolo importante anche gli aspetti ergonomici ed efficienti dal punto di vista energetico. All’esterno dell’hangar sono installati grandi pannelli fotovoltaici. Sono stati installati elementi di contenimento del rumore e piattaforme di sollevamento nelle postazioni di lavoro per evitare di salire scale ripide e fornire un accesso ergonomico ottimizzato alle sezioni. La floor grid è assemblata verticalmente anziché orizzontalmente per evitare che i lavoratori lavorino in una posizione scomoda, ad esempio in ginocchio. Inoltre, le postazioni di lavoro sono progettate in modo più efficiente, con conseguente maggiore spazio per spostarsi facilmente sulle piattaforme di lavoro”, afferma Airbus.

André Walter, Head of commercial aircraft production in Germany and CEO of Airbus Aerostructures, si è mostrato entusiasta alla cerimonia di inaugurazione: “Grande azienda, grandi colleghi, un grande momento”.

“Ha sottolineato che l’inizio dell’assemblaggio della nuova struttura è stato l’ultimo mattone necessario per finalizzare l’industrial setup dell’A321XLR ad Amburgo, compresi i numerosi altri stabilimenti Airbus che hanno la loro parte in questo prodotto.

La produzione dell’A321XLR sta già procedendo a pieno ritmo ad Amburgo. La nuova structure assembly nell’hangar 246 darà un contributo fondamentale al raggiungimento dei ritmi produttivi”, prosegue Airbus.

Gary O’Donnell, Head of the A321XLR programme, in occasione dell’inaugurazione ha affermato: “Il nostro industrial system è uno dei più complessi e dinamici al mondo. L’alto livello di tecnologia, precisione e enorme conoscenza nell’interazione con i numerosi fornitori è assolutamente unico. Ciò che vediamo qui è il risultato dell’incredibile conoscenza della nostra gente”.

“Con l’inaugurazione dell’hangar 246, Airbus ha raggiunto l’ultima pietra miliare per l’ industrial set-up per il ramp-up dell’A321XLR ad Amburgo: da structural assembly a equipment installation and final assembly. L’entrata in servizio del nuovo velivolo è prevista per la fine dell’estate”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)